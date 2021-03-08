全球收視率最高的國家電視節目，「春晚」是中共不折不扣的洗腦活動

「春晚」是「中央廣播電視總台春節年歡晚會」的簡稱，每年除夕，中國所有電視節目都要停播，每一個電視台都必須轉播「春晚」。在網絡還不發達的時候，看電視是人們主要的娛樂方式，一到除夕夜裡，人們沒有其他節目可以看，只能看「春晚」，說是強迫看「春晚」也不為過。

「春晚」上的小品、相聲節目也會帶很多話題節奏，一些金句將會風靡全國一整年。對於中國人來說，過年看「春晚」是再正常不過的事情。

我到台灣以後，住的地方沒有電視，所以對台灣的電視節目不了解，下意識覺得和中國情況差不多，但是到今（2021）年我才發現，原來台灣沒有「春晚」。這讓我又開始反思，「春晚」這個中國特色，又代表了什麼？

懷著這樣的疑問，今年除夕我特別上網找到「春晚」的轉播，看了幾個小品都覺得既老套又違和，典型的中國特色，毫無邏輯的煽情和升華，強行正能量。到明星出來唱歌的時候我不敢開聲音，只敢看看歌詞，因為怕這些旋律一旦進入我的腦海就成洗腦式循環，我堅決不給中國再給我洗腦的機會。看了幾分鐘終於忍不住關閉視頻，我實在怕看久了會心裡扭曲。

我看到的小品剛好是講武漢封城的事，小品重點在表現武漢人多麼樂於自我犧牲，最後解除封城又是一片歡天喜地，完全弱化武漢很多家庭被「絕戶」的慘狀。中國節目還是一如既往的轉移問題焦點，武漢封城，是因為政府沒有及時上報疫情，隱瞞真實情況，造成武漢以及全世界的疫情蔓延，每天都要無數人因疫情死亡，醫護人員戰死在病床前，兒童因故不能上學。

但是在中國的小品中，這場全球性災難的重點變成中國人如何懂得自我犧牲、成全大局，因為武漢的封城，減少了中國其他城市的危機。

當時台下觀眾都雙眼含淚，掌聲不停，我卻看得毛骨悚然。今年春節，武漢的菊花價格暴漲，祭奠亡靈的花被賣到缺貨，一朵難求，可想而知武漢去（2020）年的慘狀，他們的死不是偶然，也不是自願犧牲，首先是因為政府不作為，但是全國上下對這件事隻字不提，用一個小品，把一個城市的傷痛定了調。在中共的強硬要求下，白事辦成了紅事，這就是中國特色。

在這個小品之後，就是歌曲《明天會更好》，演唱者除了幾位中國明星，還是來自香港的成龍、李玟，以及來自台灣的張韶涵。我很難想象，香港人如何能在中國大型洗腦節目上唱出這首歌，香港的自由已經被中共蠶食的體無完膚，你們公然開唱《明天會更好》，有顧慮到香港同胞的心情嗎？

正常人都無法忍受「春晚」，因為這是中國有預謀的、有野心的洗腦節目，節目會總結一年來中國以及世界的大事，並且塑造和包裝成「中國特色」的演出，無不掩飾地輸出中共的扭曲價值觀。

2012年，「春晚」被金氏世界記錄認證，確定為「世界上收視率最高的國家網絡電視廣播」。在除夕夜裡，強制每一個電視台轉播「春晚」，中國強行把「春晚」塑造成中國人春節的必備環節之一，獲得如此巨大的收視率並非意料之外，這是中共蓄意已久的。

就如《方艙醫院真神奇》這種極端錯誤的洗腦歌曲，「春晚」只是這首歌的加長版。在網絡通訊發達以後，更多人選擇上網，而不是看電視，「春晚」為了鞏固強有力的收視率，於是招攬更多年輕的偶像明星站台，吸引潛在的中國年輕觀眾。即使這些節目舞台效果做得多麼高級美觀，或者歌手的歌聲多厲害，還是無法掩飾「春晚」金玉其外敗絮其中的事實。藝術應該是多元的，審美也應該是豐富的，但是有人借用藝術之名，行洗腦之實，這就是可恥的，這正是中共藉著「春晚」做的事。

我抵制「春晚」，也不喜歡那些配合中國、在「春晚」上輸出錯誤價值觀的明星。「春晚」亂象之一，明明是美籍華人，還要表演舞蹈《我愛你中國》；明明是少數民族，擁有民族特色新年，還要在「春晚」獻唱《唱支山歌給黨聽》。「春晚」亂象之二，把白事當紅事演，強行煽情正能量。「春晚」亂象之三，明明是中國傳統節日，卻一再強調共產黨，黨國不分，強行崇拜共產黨。

「春晚」是我從小到大春節必備項目，雖然家裡只是開著電視偶爾看一眼，還是習以為常覺得春節就應該有「春晚」。直到今年我才認識到「春晚」暗藏的洗腦玄機這麼嚴重，雖然離開了中國快兩年，這些毒素還藏在我的思想中，要把「中國特色」徹底從我生活中抹去，任重道遠。

責任編輯：羅元祺

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