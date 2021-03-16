整天喊著「統一台灣」，卻把兩岸越推越遠的就是中共自己

中國人從小受到的教育就是台灣屬於中國，在整個成長過程中，不管是電視宣傳還是新聞播報，都在反覆強調「台灣是中國不可分割的一部分」，很多中國人對此並沒有完整的思考，卻像復讀機一樣重複「台灣是中國的」。如果真的要他們說出一個理由，可能就是歷史原因，或者是血緣原因。

我不贊同這些理由，要說歷史歸屬問題，古代中國也是分分合合，西藏、新疆、蒙古在很長一段時間是不屬於中國的，血緣上和漢族也不是同族，但中國卻不管歷史原因、血緣原因，強行認為他們也是中國一部分，並且在近年不斷用強硬手段把少數民族漢化。

在台灣居住一段時間以後，我越來越認同台灣不屬於中國。不是為了取悅討厭中共的台灣人，也不是惡意詆毀中國統一大夢。

第一，台灣是一個民主國家，而中國是由共產黨獨裁統治的專制國家。民主和專制是兩種對立的政治體系，連中共都知道要在新聞中弱化台灣自由選舉的事實，所謂的一國兩制，其實根本站不住腳，國家如果要統一，兩岸就必須保持交流，一旦發生自由交流，就不可能平衡地一國兩制，要麼是民主的聲音越來越大，專制政府逐漸放權，實現全面民主；要麼專制的聲音越來越大，強力扼殺來之不易的民主，正如現在的香港。

參考現在的香港，中共要想在香港實現全面的統治，就必須對香港進行和內地城市一樣的清洗，包括清除異議人士、消滅方言統一講普通話、從教育入手對年青一代洗腦等等。幾十年後，香港和任何一個內陸城市沒有任何不同。

到此，香港精神已死，真正的港人離開以後，香港成了一個空殼子，中國如今在香港做的事不是統一，而是侵略。

明明是中國一直說要和平統一，但是中共政府始終在拒絕台灣和香港的正常發聲，同時又強力要求大家聽話，除了明面上的外交威脅，還有私下的滲透洗腦，這樣的交流並不平等，就是侵略。

第二，共產黨雖然一再強調要統一台灣，其實共產黨是把台灣推得最遠的一方。中國人到台灣、港澳是需要「通行證」的，而且只有中國一線城市的戶口才能自由行，乘飛機直達台灣。

譬如我個人，因為戶口落在一座小城市，所以不能直接自由行到台灣，也不能直接飛到台灣，我來台灣的時候，是先飛到泰國，再從泰國過來。在泰國上飛機之前，航空公司還先檢查我是否有「通行證」。這個「通行證」，其實就是簽證，持台灣護照的人，到很多國家都是免簽證，但是作為中國人，到「中國台灣省」卻需要簽證，這樣還說「台灣是中國的」不是很可笑嗎？

因為防備民主思想，中國網絡建牆，看不到外面的新聞，大部分台灣書籍、廣播都無緣在中國發佈。中共不希望國人了解到台灣，更不希望中國人和台灣有更多積極向上的接觸，前不久新興的網絡聊天軟體ClubHouse，讓兩岸三地的年輕人都可以聚集聊一聊，結果才幾天時間，就在中國被封了。最防備中台產生互動的，就是中國政府。

台灣擁有自己的軍隊、法律和民選政府，擁有一個國家應該擁有的完整要素，這樣一個尊重人權的島嶼，不可能成為專制大國的一部分，台灣自由的精神，和中國唯共產黨馬首是瞻的現狀大相逕庭。

我來台灣以前，網絡上很多聲音說台灣歧視中國人、很多台灣人都是台獨，所以台灣明星要到中國發展，必須先公開聲明自己「一個中國」的立場，不然都免不了被當做「台獨」抵制。

但是我到台灣以後，發現中國人對台灣誤解很深，台灣年輕人確實很不喜歡共產黨，是因為他們不認同專制、侵犯人權的統治方式，在共產黨毒素侵襲全球的狀況下，台灣要和中國共產黨撇清關係是合理的，在言論自由的環境下，台灣人可以表達自己的立場，就是尊重民選政府，拒絕共產黨專政。只是很多中國人早就黨國不分，把這樣的立場統統一竿子打死，看作台獨。

最後我想總結自己的立場，再次聲明我不是鼓吹台獨。

我曾受到共產黨的迫害，知道專制政府對人權的侵犯，所以現在更加尊重民選政府。在我看來，中台問題不是歷史問題、不是血緣問題，而是「專制和民主絕不相容」的事實。我有個好方法幫助共產黨不費一兵一卒實現兩岸統一：放棄專制，在中國推行民主，把自由和人權還給中國人，並且尊重各個民族、宗教。

民主不是洪水猛獸，專制才是。

責任編輯：羅元祺

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