台灣首現3例巴西變異病毒株，2/24起具巴西旅遊史一律集中檢疫

中央流行疫情指揮中心宣布今（21）日台灣「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）本土零確診，但在3名本國籍個案身上驗出巴西變異病毒株，考量巴西疫情嚴峻，宣布自本月24日零時起，14天內曾有巴西旅遊史（含在當地轉機）之旅客，入境後一律入境集中檢疫所。

指揮中心另外也宣布，由於武漢肺炎病毒核酸檢測結果陰陽反覆、陰轉陽個案愈來愈多，大多都沒有傳染力，因此宣布鬆綁對此類個案接觸者的匡列原則。

指揮中心公布三大需關切變異病毒株，推測傳染力增加、疫苗效力下降

依據指揮中心的新聞稿，台灣3名本國籍個案（案903、案904及案906），經實驗室2月20日確認為巴西變異病毒株感染者（自2020年10月以來，累計已定序63株；其中英國變異株5株，南非變異株2株，巴西變異株3株）。巴西疫情過高峰趨緩，惟仍嚴峻，確診數已逾1010萬例（4682例/每10萬人），占全球9%，死亡數近25萬例（1,136例/每百萬人）。近一週新增確診數為全球第二，平均日增逾4萬7000例，較上週增加6%。

指揮中心宣布，自今年2月24日零時起（抵台時間），14天內曾有巴西旅遊史（含在當地轉機）之旅客，將比照自英國、南非共和國或史瓦帝尼王國入境或14天內具上述國家旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且需採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。

陳時中表示，未來會隨疫情變化，可能擴大相關變異病毒株的可能範圍，再施行集中檢疫相關的措施。陳時中說明，對台灣而言，任何的變異病毒株，壓力都滿重的，因為我們確診的人少、有抗體的人少。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，巴西變異病毒株的正式名稱為P.1，次要的突變台灣也都有驗到。羅一鈞表示，巴西變異病毒株被國際列為三大需要關切的武漢肺炎變異株，主要是因為它帶有與英國、南非相同的突變N501Y，因此傳播力可能增加。又因為它也帶有與南非相同的另一突變E484K，在很多科學家與實驗室驗證下，可能影響疫苗保護效果。

羅一鈞表示，由於巴西變異病毒株尚未有直接的研究結果對於傳播力和疫苗效力的影響，目前都是列為推測有影響。羅一鈞表示，台灣目前也比照南非和英國變異病毒株的處理方式進行集中檢疫，感染巴西變異病毒株的4位確診病例（包含案905，惟此案病毒量較低，無法進行定序），其中2位已順利解隔離出院，另外2位後續也有可能解隔離。

陰轉陽指標病例經評估可解隔且無傳染力，接觸者隔離條件可鬆綁

指揮中心新聞稿指出，今年2月17日公布的武漢肺炎境外移入確定病例案939，為去（2020）年在美國確診，並於當地經2次檢驗陰性，返台後檢驗為陽性個案（指標病例）。指揮中心昨（20）日召開專家諮詢會議，對於此類個案之接觸者匡列原則，決議如下：

接觸者須先採取居家隔離措施，並同時評估個案感染情形及傳染力。 接觸者於居家隔離期間，若指標病例達解除隔離條件並解除隔離，經評估接觸時無傳染力，則接觸者可同時解除居家隔離，並改為自主健康管理至14天。

陳時中表示，案939於今日解隔離，因此指標案例列為居家隔離的相關對象也會改為自主健康管理14天。

另依據媒體報導，昨日指揮中心公布國內新增1例境外移入案943，為一菲律賓籍20多歲男性，而記者會結束後台南永康某一商業大樓立即貼出公告，表示這名確診者曾來過該大樓，台南衛生局也立即做出回應，表示所有防疫措施都已按照指揮中心規定完成。

陳時中今日在記者會上表示，案943到商業大樓開會是否有必要、與會者是否有配戴口罩，會由地方衛生局作調查。陳時中表示，以規定而言，指揮中心並不希望確診個案接觸到這麼多人，但最後仍要視地方衛生局調查的情形。

指揮中心發言人莊人祥補充，案943今日又再度採檢，核酸檢測結果又變為陰性，抗體的結果則顯示他在國外已感染很久。

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核稿編輯：黃筱歡