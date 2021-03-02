中國特色的「小區」：平時是住宅，有需要時就成為政府的監獄

這幾天散步的時候，我突然想起一句歌詞：「你住的巷子裡，我租了一間公寓。」以前沒有感覺，直到來台灣以後，在彎彎繞繞的巷子裡，看見台灣人在自己的地上修房子，才覺得這句歌詞很生動。

「巷子」在中國已經不多見了，更多的是街道；中國人大部分都住樓房，我們會直稱「房子」，不會講「公寓」。但是看台灣，各個城市都保留很多小巷，住房的形式也很多樣，分為透天厝、樓房、公寓等等，這個小細節看起來只是住房形式不同，但是背後卻有很大玄機。

中國為了彰顯自己的快速發展，不斷在各城市推行城市化，拆掉老舊房屋、把城市往外擴展、修建更多國際化建築等等。所以中國很多城市看起來非常新，因為都是近十幾年才修的。並且，因為中國土地公有制，中國人都是購買商品房，這些商品房是由開發商向政府「買地」，說是買地，其實是長時間租地，土地始終歸國有。

為了有限的地皮上利益最大化，開發商會盡量多修樓房，目前通常是32層高，一層大概住四戶或者更多，比較大的地可以修出上百棟戶型不一的樓房，小一點的地也會有幾十棟樓。小區裡面可能具備多樣的房型，適合不同選擇的業主。

中國把這樣的住房環境稱之為「小區」。一個普通小區通常會住上萬人，小區也會具備基本的綠化和娛樂設施，方便各年齡層住戶的需求。因為不能自己修建房子，中國人都住在小區裡面，開發商向政府租地，修成房子，當做商品賣給普通人。所以，每一個中國城市中，都分佈著大同小異的小區，小區的名字就是地標。

我們住在中國的時候，別人問道「你住在哪裡」，通常不會告訴對方所在的街道和門號，而是直接說小區的名字。

同時，中國政府會在街道上設立「社區辦公室」，這些「辦公室」受命管理該街道上的小區和其他商鋪。除了幫助該區的人辦戶口、申請保險等事宜，還會協助警察局承擔一部分維穩的工作。比如之前疫情期間，中國就是通過發動「辦公室」去封鎖每一個小區，控制進出人口，來減少人群聚集交叉感染的風險。

我以前住過的地方，成都市龍泉驛區的某個小區，每戶每兩天才能有一個人出門採買日常用品和食物。小區住戶是強制服從「辦公室」的干預和管理，換句話說，在特殊時期，小區更像是監獄，政府一聲令下，就可以把人鎖在裡面。

小區的存在，是因為中國人沒有擁有自己的土地，不能憑自己的意願修建房子住。同樣，因為小區的存在，政府更加方便管理中國人。很多人白天都會因為各種原因在城市中到處走動，但是晚上都會回到自己住的小區休息。

小區正如其名，把中國人分區，方便政府有效率的監督和管理。警察局會管理某一個比較大的區域，大區域裡面會有不同小區，小區都分配到不同的「辦公室」負責，負責管理小區的「辦公室」實際上就是政府監視每個人的基本部門，各區「辦公室」就配合警察，在維穩時期為警察跑腿。

我在中國的時候，因為信仰基督教也曾受到社區的監視，他們最開始是每天到我家門口守著我，外出就貼身跟蹤，到後來改成每天早晚來家裡敲門、拍我的照片回去交差，再後來，由警察出面，強迫我添加「辦公室」工作人員的聯繫方式，每日定時通過手機發送我的定位信息。

「辦公室」會定期上門找我聊天，了解我的思想存不存在「危險因素」，日常也跟蹤我，向警察匯報我的行蹤，曾與什麼人會面。如果我不配合「辦公室」或者見了其他敏感的人，這些人就會上報警察，警察再傳喚我。

在日常無事的時候，中國看起來一派繁榮，高樓大廈比比皆是，很多中國人深以為傲。其實中國是發展中國家，近十幾年才開始全面向上的發展，全國上下耳目一新是很正常的。

這樣短時間的快速發展，幾十年前已經在日本、台灣、新加坡等國家上演過。但是中國高樓的背後，是中共對中國人更加嚴格的掌控，中國社會中存在一根隱形的紅線，一不小心踩到線，隱藏在社會中的監視者就會出來糾正你的思想、限制你的行動。六四、宗教、民主、假疫苗、毒奶粉、武漢肺炎等等都是紅線，而且隨著專制政權要鞏固自己的地位，紅線越來越多，能夠喘息的空間越來越小。

相比而言，我還是喜歡台灣小巷裡的房子，很少有高樓，也不一定很華麗，但每一戶人家都有自己的風格，有人種了很多花，有些房子很日式，還有些房子已經很舊了，但依稀還能看出當年新修成的時候多風光。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航