人民幣很好賺？中共的錢不是白拿的，隨時警惕中國野心和陷阱

我身邊有台灣朋友是特殊學校的老師，跟他聊天的時候，他說中國常用雙倍的工資來台灣挖老師，如果他願意前往中國工作，估計月薪可以有十萬新台幣，但是因為不願意去面對中國的壓迫環境，加上現在中台關係很糟糕，稍不注意就是「間諜罪」，所以就算錢多也不會去中國工作。

無獨有偶，身邊還有一位大學教授，常被邀請到中國的知名學府教課，本著教書育人的心態，老教授欣然前往，但中國方面一旦提到請老教授移居北京，享受北京提供的高薪、高福利時，老教授立刻婉拒，還是願意留在台灣享受自由的空氣，學術研究不能離開自由的土壤。

聽到這裡就會有人好奇，為什麼中國會花這麼多錢和精力挖台灣的人才？

中國向來把「展示強大」當做國家使命，在各方面都希望做到頂尖。以奧運會例子，中國參加奧運會或其他國際體育比賽都是「舉國體育制」，來自中國的體育參賽者，通常是從小就被地方體育隊選中開始訓練，在達到一定的水平以後，通過考驗又進入國家隊訓練，成為國家隊運動員，整個環節由國家承擔大部分經費。

中國的運動員不是單純地喜歡體育，而是背負著「為國爭光」的使命走向世界，就算是取得第二名這樣不錯的成績，在中國媒體的筆下也會成為「痛失金牌」或類似的遺憾。

在各個方面力爭上游，不僅是在國際上展現中國的強大，對內也安穩民心，有利於維護共產黨的統治。在中國，奧運金牌的數量就是共產黨的政績，體育賽事的成功也成為中國發展迅速的重要體現。對於專制的中國而言，積極發展體育、科技、軍事等各項目是國策，由政府直接批下資金來做這件事，自然有能力拿出高價薪資聘請優秀的國外人才。

擁有軍方背景的華為企業董事長在採訪時說「我根本不缺錢，我缺人才」，這句話並不是謙虛，而是實情。不僅是華為的現狀，也是中國的現狀。

中國即使一再在國際上「秀肌肉」，展現大國風範，但很多方面還是處於落後，比如芯片、航空、軍事方面，這一年來中國都屢屢受挫，鐵一般的現實不斷提醒共產黨，中國其實沒有看上去那麼強大，要想維持「大國」的形象，在落後的地方不僅要輸送人才去到國外學習技術，還需要高薪聘請國外講師來幫忙。

渴望快速展現國力，又缺乏技術，這是中國願意高薪聘請國外優秀人才的第一個原因。

第二個原因是，用高價聚集海外精英分子進入中國，當這些精英享受到中國的福利和好處，自然不會繼續講中國的壞話，換句話說，中國希望大家「吃人嘴短、拿人手軟。」中國在國際上的名聲非常不好，尤其是去（2020）年初瞞報疫情以後，世界衛生組織對中國的偏袒，讓人不得不擔心中國對世界各國的滲透和行賄。

此外，中國迫害宗教自由，打壓新疆、西藏、香港的惡名遠揚，各國政府都就此事常呼籲中共要尊重人權，中國需要一批在各國具有話語權的人為他們說話。

台灣在很多方面發展成就遠超中國，尤其是芯片上。中國高薪聘請台灣的優秀人才，沒有語言不同的問題，就可以用最快的速度吸收台灣的研究。在研究過程中，用超大福利發放給這些精英分子，各行業的精英在社會上會掌握一定的話語權，當這些精英享受到中國的好處，難免會為中共講話，至少很難再直接講中共壞話。

如果台灣有大部分精英分子都被中國用這樣的方式禁聲，中共收復台灣就容易多了。

有機會到國外工作的人，基本上都是自身能力優秀，當一個台灣人收到中國工作邀請的時候，說明此人本身就會專業過硬，在任何地方就業都能夠有不錯的薪資待遇，再加上中國用以「收買」的額外薪水，這就是台灣人常說的「人民幣很好賺」。

良禽擇佳木而棲，能夠體會大家希望擁有一個不錯的工作崗位，但天下沒有免費的午餐，在中國，有政府背景的工作崗位都不單純。

「拿人錢財、替人消災」，中共的錢不是白拿的，而是需要付出代價，我沒有資格評論到中國工作的人，但我希望可以提醒大家，隨時警惕中國野心和陷阱。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航