如何用英文交到外國朋友？別只會問「What is your job?」

想認識外國朋友卻不知道怎麼開口嗎?到了新環境,就更應該主動出擊開口說英文。

交朋友可以從職業、興趣、喜好切入,別只會問「What is your job?」來就看看Malfred怎麼做吧!

Malfred因為工作的關係搬到美國,他出門倒垃圾時,看到一個有點熟悉的面孔,便開口打招呼。

Malfred: Good evening, I’m Malfred. I just moved in yesterday.

Malfred:晚安,我叫Malfred,昨天才搬進這裡。

Jeffery: Hi, Malfred. I’m Jeffery, your next door neighbor!

Jeffery:你好Malfred,我是Jeffery,就住在你隔壁!

Malfred: I’m from Sri Lanka. Feel free to come by anytime for some Sri Lankan tea.

Malfred:我是斯里蘭卡人。歡迎隨時過來嚐嚐斯里蘭卡紅茶。

Jeffery: Excellent! I’m a tea lover and Ceylon black tea is a perfect match for cookies! What brings you to America?

Jeffery:太好了!我超愛喝茶的!錫蘭高地紅茶跟餅乾根本是絕配!你怎麼會搬來美國?

Malfred: I got promoted to sales manager and was posted to America for five years. What about yourself? What line of work are you in?

Malfred:我被升遷成業務經理,然後被派駐到美國工作五年。你是做哪一行的?

Jeffery: I work for an advertising firm designing logos and posters.

Jeffery:我是廣告業的,負責設計商標和海報。

Malfred: No wonder your garden looks so gorgeous then, you must have an eye for good design.

Malfred:怪不得你的花園看起來這麼美,你一定很會設計。

Jeffery: Thanks, I love nature. It always provides inspiration for my designs.

Jeffery:謝謝,我很愛大自然,大自然總能提供我設計的靈感。