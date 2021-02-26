深化經營財管客戶，凱基銀推臺幣高利定存、傳遞資產傳承心法

美國反映新冠肺炎疫情的衝擊，自2020年3月起連續性的降息6碼，正式步入零利率時代，而台灣央行也決議降息1碼，銀行臺幣存款利率因此降至0.8%上下。隨著「零利率時代」來臨，如何理財、守護財富並擴大定存優勢，成了重要課題。

凱基銀行祭2大優惠教戰，除了新戶可享限時臺幣高利定存1%優惠之外，邀客戶推薦親友加入財富管理會員，推薦人及被推薦新戶也可共享臺幣高利定存1%優惠、推薦人還有機會獲得最高12,000元百貨禮券。此外，凱基銀行觀察到高資產客戶的家族財富傳承與稅務管理需求，特別舉辦「啟動傳承稅務講座」，協助高資產客戶及其家人及早規劃稅務管理與資產傳承。

打破零利率時代，凱基銀推臺幣定存1%高利加碼，再送萬元百貨禮券

凱基銀行長期耕耘財富管理客群有成，只要個人來往資產總額達100萬元，即可申請財管個人會員、家庭來往總資產達300萬元則可加入家庭會員。此外，凱基銀行於去年擴大家庭會員關照範圍，由原先的配偶、子女延伸至父母、岳父母、公婆及保險受益人都可共享會員權益，是業界關照範圍最廣的家庭會員制度之一，同時透過舉辦各式具人文溫度的活動，拉近與會員的距離。

今年凱基銀行把親友推薦方案「財富管理 相薦有禮」活動好康放得更大，以限時臺幣1%高利定存與最高12,000元百貨禮券兩大優惠，讓客戶邀親友一起在零利率時代讓財富穩定增值。即日起至110年4月30日止，凱基銀行客戶只要推薦親友在凱基銀行開立全新存款戶，且臺幣新資金100萬元以上，推薦人與被推薦新戶皆可享12個月期年利率1%的高利加碼定存。依據被推薦人申辦的會員方案等級，推薦人還可參加「財富管理 相薦有禮」親友推薦活動，最高可獲得12,000元百貨禮券。

同時，臺幣高利1%定存限時優惠活動更延伸擴大至所有凱基銀行新客戶，只要新開立凱基帳戶且臺幣新資金達100萬以上，皆有機會可辦理。不僅如此，個人資產往來總額達1,000萬元或家庭總資產達2,000萬元，可申辦專屬「尊富無限卡」，刷卡金回饋最高享 1.5% 無上限，另有機場接送、貴賓室、市區內免費停車以及旅遊平安險等專屬權益。

立即瞭解：「財富管理 相薦有禮」活動

（凱基銀行高利定存專案設有總限額，額滿將視市場狀況調整/終止優惠定存專案內容）

啟動傳承稅務講座，解決高資產客戶「家族財富傳承」所面臨的痛點

Photo Credit：凱基銀行

凱基銀行更觀察到，「家族財富傳承」是目前台灣高資產客群普遍面臨的問題。為解決客戶痛點，去年舉辦「啟動傳承稅務講座」，邀請專業會計師帶領高資產客戶洞悉稅務管理心法，避免財富因缺乏妥適的稅務規劃而有額外的稅務負擔，進而守護財富並傳承延續。凱基銀行提醒，妥善運用各項工具兼顧資產傳承，把財富留給下一代，才能全面照顧好自己及家人。

針對高資產客群的資產傳承建議可依循三大方向：

1.善用贈與稅220萬免稅額：

一般民眾或多或少都聽過，每人每年贈與額度是220萬內免稅，透過父母雙方同時贈與每年便有440萬額度，若及早開始分年贈與，時間拉長可以累積一筆資金。此外，不少人忽略子女婚嫁當年度，除了220萬之外，每人還可多出100萬的婚嫁贈與額度，也應善用。

2.善選資產傳承工具：

贈與不同類別的資產，在贈與稅上認定的贈與金額有所不同，高資產客戶可依據傳承需求進行評估；例如直接贈與不動產比起直接贈與現金通常較有節稅空間，但需要留意房地合一稅上的影響，避免因小失大；或者，高資產客群若持有高額上市櫃股票，不妨趁股價處於低檔贈與下一代。

3.透過保險預作傳承規劃：

除照顧家庭的功能之外，由於身故理賠採現金給付，若保單未涉及實質課稅的情形之下，指定受益人可免納入遺產課稅（遺贈稅法第16條第9項、保險法第112條），同時具備資產保全、稅負減免等功能。

最後提醒，高資產人士資產傳承的過程，也應留意其他法律相關規定，避免傳承目的落空，例如：生前預立遺囑將遺產獨留給最鍾愛的子女，卻忽略民法針對繼承人特留分（法律保障繼承人最低的繼承比例）的規定，徒增後代子孫對簿公堂的遺憾。

立即瞭解：凱基銀行財富管理