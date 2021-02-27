蘋果果核有白色絲狀物，是因為保存不當嗎？

文：黃欣培

一年四季都能吃到的蘋果，是很多人經常會食用的水果之一。但不少人曾反應，一顆外表新鮮漂亮的蘋果，切開卻發現中間種籽的部份有疑似黴菌絲的灰白色絲狀物。這樣是不是發霉？

事實上，這的確是真菌所引起的疾病，一般稱為「霉心病（moldy core）」。在經過採收、運送，再到貨架上時，蘋果的外表通常看起來仍是新鮮健康的樣子，直到切開才會發現是已經遭受感染的蘋果，因為外觀沒有明顯的病狀，常常讓零售商感到頭痛！

非保存不當，果實發育期就已受到污染

造成蘋果感染霉心病的原因是什麼？有的消費者可能會認為是因為賣場的溫濕度保存不當，但其實這是由果園中自然存在的許多不同種類的真菌感染所致，例如青黴菌（Penicillium）、鏈隔孢菌（Alternaria）、葡萄孢菌（Botrytis）等等。

在蘋果開花時，真菌會透過花萼中的開口進入發育中的果實，或是有以真菌為食的蟎蟲將真菌孢子運輸到果核中，當這些真菌的孢子從花萼進入果核中時，蘋果就會遭受到感染，最常發生於開花期時潮濕的天氣。

此外，有些流行的商業品種蘋果，從花萼延伸到果核有較大開口， 例如富士（Fuji）、五爪（Red Delicious）和金冠（Golden Delicious）蘋果等等，就會特別容易受到感染；而像是史密斯青蘋果（Granny Smith）、布雷本（Braeburn）蘋果就因為花萼的開口較小，比較不易受到感染。

長期存放可能會擴散到果肉中導致腐爛

不過若只有果核有發霉狀況，果肉看起來沒事還能吃嗎？雖然果樹病理學研究員Kari A. Peter博士認為，霉心病很少擴散到果肉中。但平心而論，菌絲仍可能已經進入果肉中，且若長期存放的話，有時候感染的部份會擴散到果肉中並導致果肉腐爛（core rot），因此若切開來發現有白色絲狀物，還是建議不要食用較為保險！

參考資料

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航