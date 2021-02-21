二二八紀念活動北市府擬邀馬英九演講，人權律師批對受難者一大侮辱

（中央社）二二八事件今年屆滿74週年，鄭南榕基金會等50多個民間團體今（21）天走上街頭紀念二二八，行動主軸是「拆除威權．起造新國家」；鄭南榕基金會董事鄭竹梅說，看看周圍的香港、西藏、新疆，台灣應該珍惜現在擁有的空間，並持續努力。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會於2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「二二八公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

鄭竹梅：記憶過去是為了走向未來，籲台灣珍惜現在的空間

台大台語文社等50多個民間團體今天下午再次集結，發起第五次「228．0紀念行動」；遊行隊伍從二二八的事發點「天馬茶房」，行經「專賣局台北分局」、「台北放送局」（台灣廣播電台），最後集結在終站「行政長官公署」（行政院）。

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鄭南榕女兒鄭竹梅在活動開始前致詞提到，記憶過去不是為了鬥爭、清算，記憶過去是為了走向更美好的未來，今年的行動主軸是「拆除威權．起造新國家」；她希望社會能持續記憶這個議題，思考想要什麼樣的國家，在能發言時應持續發言、努力發言，看看周圍的香港、西藏、新疆，台灣應該珍惜現在擁有的空間並且持續努力。

鄭竹梅並說，一個人面對過去的痛苦的記憶，是痛苦的，但如果是一起面對的話，就不會那麼痛苦；現場很多受難家屬，常常會有人說，為什麼每年二二八都要出來，不是賠償過了嗎？其實，出來不是因為賠償，並沒有站不站出來的問題，家屬一直都在，加害者們也一直都在，加害者、受害者如何在社會共處、如何看待過去的歷史，還是需要練習。

在「228．0紀念行動」行進過程，唱名二二八政治受難者姓名，終點的紀念儀式是以手語念詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的「心聲」，並由牧師林宗正祝禱；台大台語文社社長林柔辰宣讀行動宣言，強調一定要「全面且徹底清算中國國民黨及其相關勢力」、「刪除每年維護威權象徵的預算」；最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

紀念活動北市府邀馬英九演講，人權律師：對受難者一大侮辱

鄭南榕基金會等50多個民間團體今天走上街頭紀念二二八。人權律師李勝雄說，台北市政府與台灣國家聯盟28日將合辦紀念活動，北市府竟邀請前國民黨主席馬英九演講，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「二二八公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

台大台語文社等50多個民間團體今天下午再次集結，發起第五次「228．0紀念行動」。

李勝雄在遊行開始前向媒體表示，今年二二八中樞紀念儀式移到高雄舉辦，台北市政府與台灣國家聯盟28日下午將在台北二二八公園舉辦紀念活動，除邀請副總統賴清德，馬英九也受邀演講。

他指出，國民黨是二二八的加害者，馬英九也從沒有為蔣介石是二二八元凶道歉過，馬英九不應該參加，「若參加、我們就退出」。

李勝雄表示，馬英九是前國民黨主席，也不是現任總統，過去的言談也對蔣介石大為讚譽；若請加害者來演講，對二二八受難者、對台灣人是一大侮辱。

Photo Credit: 中央社 人權律師李勝雄（前）批評台北市政府邀請前國民黨主席馬英九到228紀念活動演講，這對受難者、對台灣人是一大侮辱。

李勝雄說，台灣國家聯盟23日將做出決定，希望台灣國家聯盟能聽到反對的聲音，向台北市政府主張要馬英九退出，否則就退出合辦，也希望馬英九自己能知難而退。

媒體追問，若馬英九決定參加該場活動，獨派是否會有抗議行動；李勝雄說，「我們根本就不要參加了，若有什麼抗議活動，他們還說我們沒有風度或怎樣」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡