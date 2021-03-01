如何讓名人侃侃而談？廣播主持人曾荃鈺分享訪談前後的know-how

訪談前是一定要先做功課的。但是訪談名人，可不只要做足功課，還要能夠訪出別人沒有訪談過的故事，甚至挖掘更深層的核心價值，又不能令人不愉快或是太私密；來賓們很忙，不能期待他一定會看訪綱，也不太有機會跟你事前通電話或是先見面，如何只用文字檔案提供，並且在第一次見面就要做到優質的訪談，完成兩個小時的節目，恐怕就有一定的難度了。

但好消息是，「訪談」的概念跟技巧，是有方法可以練、可以學的。

就我自己在大學教書當講師五年，演講教學十年，又擔任過三年體育新聞主播、三年廣播節目主持人，訪談超過100多位來賓、名人、運動員的經驗來說，過去曾聊著聊著，讓才第二次見面的來賓現場留下感動的眼淚，也曾經因為廣播收穫一輩子互相幫助的友誼甚至轉介合作機會，更有來賓願意主動推薦頂尖運動員上節目。別人說一句，比我說10句有力到太多了。

能做到這些，除了口語表達技巧或是受訪者本身的條件外，訪談大綱的擬定跟訪談技巧的心法掌握，其實是一門學問，這篇文章就是要公開我能夠入圍兩屆金鐘獎教育文化節目主持人獎項背後，撐起我訪談全部的know-how，也就是訪談大綱設計。

在這篇文章中，我會與你分享：

如何從無到有寫出訪談大綱？

在訪談前該如何約訪？如何設定主題？

訪談大綱要設計得多細？

有沒有備用問題延伸？

訪談中的聆聽、應答與追問技巧如何優化？

訪談後如何讓訪談不只是訪談，而是一個機會的連結創造？

本篇文章為了更清楚讓讀者理解，將直接舉用一篇真實的訪談訪綱，是2021年初訪談台灣桌球教父莊智淵的內容，我會將完整的訪綱內容文字放在文章後段，提供大家參考。

台灣桌球教父莊智淵，22歲時拿下世界男單第三，拿下十大傑出青年，之後效力於中華隊成為桌球主力20年，開了一間乒乓運動館培育桌球後進，之後鴻海企業還支持他每年600萬，持續10年營運至今。莊智淵的一生都在練球，並且名聲響亮，代言、訪談或報導非常多，但如果換你做是你訪談，該如何不拾人牙慧？該怎麼問才能保有自己的訪談特色？如何用一場訪談，牽起跟選手後續的連結？以下我將一一解答訪談的真實經驗，供你參考。

訪談的關鍵在訪談前：如何約訪？沒出席費為何還要來上節目？

我待的廣播公司在訪談這件事情上是一視同仁，一律沒有出席費跟交通費補助，但選手來自台灣各處，好不容易比賽後休息回台，為什麼要大老遠驅車到台中受訪呢？

當過記者的朋友們都知道，訪談最難的地方就是約不到來賓。我過去曾在當兵時擔任過一年替代役公益大使團的紀錄片導演，在學生時期拍攝紀錄片時，我的老師林煥文導演就曾經說過：「拍紀錄片只要受訪者選對，紀錄片就已經完成百分之五十。」這句話一點也沒錯。想當初我剛接到廣播節目時，節目經理還非常懷疑地問我：「體育節目有辦法做到一年嗎？體育不就這些項目而已嗎？」由此可見，主持人要能夠發掘前人所未見，並且有本事邀請到來賓，這件事情確實不容易，但仍有三個方法可循：

1. 一開始就說清楚條件、費用、目的、後續合作

曾經聽過主持人為了訪談某些名人，用「騙」的方式，利誘合作，或是畫個大餅說誰誰誰也來過，這些說法可能一時之間會吸引人，但如果被發現，就斷了訪談的後續可能。很多人以為訪談來賓只是一次性的，訪得到就好，但以我個人經驗來說，能夠訪談到通靈少女的電影原型暨台灣第一位女性棒球主審劉柏君，以及邀請到勤美集團董事長、同時也是1980年寧靜湖冬季奧運會國手的林廷芳，都是因為之前的來賓轉介紹來的。人與人之間是有生命力的連結，不是一次性的相互利用，用一次性消費的利用心態做訪談，只會把路越走越窄，不可能做得長久。

2. 找到關鍵的轉介人推一把

能夠訪談到劉柏君，是兩岸企業講師跟棒球迷謝文憲的推薦；能夠訪談到勤美集團林廷芳董事長，是因為中華奧會的執行委員陳怡安的介紹，介紹人，太重要了。

別人為何要幫你推薦？如何找到關鍵的介紹人？不知道你有沒有聽過六度分隔理論，如果你想要認識總統，透過你朋友的朋友的朋友的朋友⋯⋯持續往下連結六次，你可以認識到總統，因此不要小看每一個人背後的人脈網絡，謙虛多跟別人請教才是王道。而這個理論背後，我個人認為還有一個重要的意涵，就是你要能夠堅持連結六個人，也就是連結跟影響力，是一個長期行銷的鋪墊。除了擁有令人信任的專業外，建立好的聲譽跟口碑，擁有別人對自己的信任都需要時間，也急不得，我在台體大開設的選修課程「健身產業行銷暨個人品牌設定」就是在談這件事。真誠其實是長期經營個人品牌跟口碑唯一的道路，只可惜真的明白這道理的人太少。

舉例來說，這次我可以訪談到桌球教父莊智淵，他經營球館跟訓練時間就已經很滿，若不是特別介紹或是配合他的時間，不輕易接受訪談，因此除了我個人要努力做足功課，讓受訪者賓至如歸外，關鍵的介紹人是對桌球有強烈興趣，並且跟莊智淵認識十多年的五十嵐集團執行董事小燕姐的牽線，我才有機會安排此次訪談。而我跟小燕姐的緣分，與持續五年在大學教運動專長隊學生奧林匹克教育課程有關。所有事情最後都會回到自己身上，人情留一線，以後好相見，也才有機會連結出六度間隔，找到你想找的人。

Photo Credit: 曾荃鈺 之所以能訪談到台灣短跑紀錄保持人楊俊瀚，源於運動員生涯規劃發展協會祕書長Steven牽線。

3. 以受訪者時間為主

訪談前，當我還不認識選手，也不清楚對方的時間習慣時，為避免打擾，把所有可能的問題跟訪談方向清楚說明是主持人的責任。我在訪談時，因為自知沒有出席費用或交通補助提供，因此會清楚說明：「我真的很想要訪談您，我願意等待，配合您有剛好南下台中的時間進行訪談的安排。」等待是一件很藝術的事情，你無法控制他是否會忘記，但要提醒又不造成壓力，該怎麼做呢？

我的做法是追蹤該選手或受訪者的公開粉絲頁，並且設定為搶先看。在約訪的這段時間，利用網路工具觀察他的動向，並且頻繁地留言互動，讓他對我有印象，我也可以因此知道他的想法以及最近關注的主題（就算是由小編經營，也多半符合他的人設）。有時候如果剛好看到他來到中部，就可以留言「在台中呀，好期待之後有來台中我也要訪談您。」類似這樣的留言提醒，既不打擾，也不期待，讓他知道有一個人在等他就好了。

約訪的最後一招，就是趁著節慶、假日、年節時拜年，祝賀，順便問時間，更好的就是直接提供目前一個月內錄音室有空的時間，直接給對方，並且要注意平日跟假日時間都要各給三個以上供來賓選擇，相信不久的未來，你也可以約訪到你心目中的偶像跟你對話唷。

訪談前，如何設定主題？如何寫訪談大綱？

我個人習慣是，當約訪的時間確定後，會在訪談約一週內（三到七天）給訪談大綱。這部分因人而異，沒有固定答案，但確定要訪談他之後，功課跟準備是少不了的。訪談大綱怎麼設定？問題怎麼問才可以不落俗套但有不顯空泛？要開放式問題還是封閉式問題設計？以下提供三個方向給大家思考：

1. 題目設定與受訪者有關，也與你的節目調性有關

以我的節目《空中荃運會》為例（網路上有《空中荃運會》的Podcast節目可以聽聽看），我的訪談都會設定主題，一來是《空中荃運會》一定要介紹跟體育有關的故事，二來我關注的是運動員的生命故事跟生涯規劃，我會在題目的設定上特別著墨在此，因此我的題目設計就會聚焦運動員的故事，讓他回憶自己跟訴說自己的成就、失敗經驗，以及生涯規劃。

有意思的是，過去曾經有人要訪談我，給我的題綱卻讓我傻眼，彷彿是個模板，所有來賓跟受訪者都一樣的問題。他們跟我說想要訪談關於運動員生涯規劃製作專題，給我的題目只有四個短問題：

進入體壇的緣由 受訪者的專業（連受訪者三個字改成我的名字都沒有） 名言或座右銘 給即將踏入體壇或在這條路上的人的建議

（再次強調，這樣的訪談大綱真的不行，以上是錯誤示範）

先解釋一下，什麼時候會控制問題，也就是對所有受訪者都問相同的問題？這通常是在做問卷調查時，為了要降低偏誤才會這樣安排。但是，面對活生生的人，這樣的問題顯得空泛，更顯得你沒有做功課。其實訪談最忌諱的就是一直問一些網路上就可以查到，或是跟受訪者背景經歷一模一樣，只要照唸出來的問題。這樣的訪談不但顯示出訪談者不夠用心，對你自己的節目也很傷，節目拾人牙慧就不會精彩，當受訪者都坐到你面前了，難道你不會想要有更深入，更直指人心的問題向他請教嗎？

我通常會先好奇這個選手，然後查完Google前五頁的全部資料並瀏覽後，打電話或留言詢問跟他有關的人，例如訪談莊智淵，我會先問問臺體大桌球隊的學生選手們，對於桌球莊智淵在做的事有何想法？如果他們有機會跟他聊天會想要問些什麼？我也會問體育圈外的人，對於莊智淵有何好奇，這些都是你可以寫在訪綱中的素材來源。

Photo Credit: 曾荃鈺 台灣桌球教父莊智淵從高雄球館北上接受《空中荃運會》專訪，完全沒有架子跟距離，是個暖心的大男孩。

2. 問題的順序比題目更重要

以下直接來分析我當時訪談莊智淵的訪談大綱。（專訪莊智淵的訪談邀請與訪談大綱）

先說順序，精彩的往前放，沉重或是深刻的跟輕鬆主題交叉，才會讓聲線跟節奏感產生變化。舉例來說，莊智淵是桌球明星，知道他的人已經很多，但是因為節目需求還是需要自我介紹，就請他自我介紹，我也會用開場90秒的時間快速介紹。但要怎麼讓介紹變得有節奏，我就把莊智淵的身分拆開，在第二題時分開問，我是這樣問的：

智淵您同時是選手、父親、教練、隊友、兒子，又是桌球館創辦人，當我們選擇一件事情，就好像就意味著，時間有限、需要放下跟犧牲些什麼。想請問智淵教練：從金色頭髮的桌球小子變成桌球教父，你是怎麼維持這樣良好的體能？心理上又是怎麼提升的呢？

在隊友友誼跟朋友中，你最珍視的東西是什麼？你會用哪些方法評估隊友或夥伴？

在家庭中，你覺得自己像是個什麼樣的存在？

來談談「智淵乒乓運動館」，你創立運動館，最希望解決什麼問題？你期待達成什麼目標？

我把關於自我介紹的問題拆開，在第二題問題中分成四個小段來問，不曉得你有沒有看出門道。這四個關於選手、夥伴、家庭、事業經營的問題，我用不同的問句開場，將比較重的選手身分跟事業經營分開，中間穿插軟性的家庭、夥伴關係的聊天，就容易讓節奏軟化，聽到選手的「人味」。

莊智淵確實話不多，給人的形象也是認真、肯努力、硬頸的感覺，但其實每個人都有他心中最軟的一面，從不同的面向提問，才能看見更立體的人，也比較可以照顧到不同角度的聽眾，同時，也有機會得到一些超乎預期的回答。另外，如果對於家庭或隊友關係不想要多著墨的話，節目錄製還是有一定的內容長度，可以在當下拿捏比例調整，也不至於會讓這一段內容太淺或是太快結束，交叉提問其實是非常重要的訪綱設計技巧唷！

談到選手訓練，運動員關於訓練的報導是最多的，為了避免重複，我會將跟選手專業有關的問題拆開，分別問關於訓練（第三題）、合作（第四題）、球技（第五題，這題是特別先詢問幾位桌球體保績優學生，對於自己在桌球技術上想問的問題而設計出來的），並且換個角度來問。例如談第三題關於訓練時，我們一想到運動員的訓練就是幾點起床、幾點晨操、幾點休息，這些之前的報導都有人寫過了，我就直接把他的回答唸出來，但接著提問：桌球運動非常靈巧多變化，你是怎麼訓練自己在桌球上的創造力呢？然後請他分享自己的國內外賽事經驗。這樣的問法，既可以讓我們得到一個桌球的技術點上的know-how分享，也可以有故事性的描述，對於想要聽專業或是想要聽故事的聽眾，都有顧及到。

拆開提問，對於初次蒞臨廣播的受訪者或是比較木訥的運動員來說比較簡單。站在受訪者的立場思考，是主持人最重要的功課。很多主持人的「我執」太重，覺得自己是明星，想要處處展現自己的鋒芒，就會在訪談時漏接了受訪者的訊號或是沒有再往下追問延伸，其實很可惜。

Photo Credit: 曾荃鈺 《空中荃運會》訪談台灣第一位女性棒球主審劉柏君。柏君當天專程高鐵南下接受訪談，相談甚歡。

3. 分段拆解錄音：兩小時節目錄六段，每一段12分鐘都先跟對方核對

關於訪談大綱設計還有很多技巧上的小細節，但最後我想要談的其實是心法，如何在題目設計中問到選手的心坎裡，如何真的照顧到受訪者。

首先，要讓受訪者可以盡情地說，也就是談對方的專業、談他的挫折經歷等等，但是當一個人一直在把自己的過去掏出來掏空，他會缺乏安全感（相信我，再堅強的人一直談問自己的過去跟挫折，一定會感到不安），這時候，主持人的適當提問其實是在修補這份不安，並且支持受訪者再多說一點。

舉例來說，我在莊智淵訪談的第10題引用的報導者2019年寫的報導問他，母親帶著他一路走來，是你成就跟堅毅的起源，但是你是否會感到孤獨？有沒有讓你很煎熬的成長經驗，但是卻淬鍊出現在的你呢？這個問題就是關鍵問題，也是很可以深化提問的問題。但是這個問題的後面，第11題我問了一個截然相反的問題，我問他什麼是幸福？有些人說，幸福就是你熱愛的工作剛好也適合你，莊智淵你覺得自己走在桌球這條路上，是幸福的嗎？這個問題其實是在照顧受訪者，讓他在思考沉澱後，可以持續往前走。

我印象中，莊智淵在回答這個問題時臉上洋溢的笑容，甚至還提到他喜歡哲學思考的問題，桌球運動時常一個人練球時，他腦中都在想些什麼？有什麼畫面會出現。智淵甚至跟我開玩笑說，會不會覺得他想這些事情很無聊，我說：能夠有像他這樣思考的選手，真的是大家的典範。人都是需要有人支持跟肯定，其實這些對話，都已經是受訪者跟主持人間信任關係前進的訊號了。

訪談當下我唯一能夠控制的，就是閉嘴多聽

除了問題設計之外，訪談時我們要做些什麼準備呢？還能做些什麼事情呢？我真心的建議是，什麼都不要做，就是好好的聽，好好的享受你設計問題，你滿心期待他回答你問題後，你內心充足的喜悅感。

我參與過很多活動，主持典禮、頒獎儀式或是訪談來賓，觀察中我時常會覺得，當一個人在說話時，如果主持人急著想要說下一句話，你就是沒有在聽。我們不可能一邊說話時，一邊好好的聽，而當我們在聽時，如果心中一直想著下一句想要說什麼，也不可能追問出好的問題。

很多人喜歡把追問問題的能力歸咎於臨場反應，或是只要學會某種技巧就能夠追問出好問題（我見過有人整理出追問的問題集，但照著問其實會很奇怪，而且也就失去追問的原意）。但我認為，追問其實是一種同理心，一種你為他設想，臨在感跟專注力全部在對方身上的深刻同理，如果在當下我真的有個很好的靈感想要他講完後馬上銜接，我會拿起筆立刻記錄下來，然後趕緊回到對話中，繼續好好的聆聽。

自從我開始主持廣播節目三年後，最近這一年越來越多人說，聽我上課說話的聲音好聽，詢問我好聽的聲音可不可以訓練等等，我都會推薦他們去上周震宇老師的課程。但是除了上課外，我覺得另外一個修練聲音的方式，就是好好的聽，尤其是聽自己的聲音。

你可能會納悶，聽自己的聲音跟訓練我聽別人說話時的同理心有什麼關係？其實關係非常大。同理心無法說練就練，而且一個很自我的人，是很難馬上學習就變得有同理心，立刻就能理解別人，這中間的關鍵差異，就在於自我覺察的深淺；學習聆聽自己的聲音，其實是自我覺察的最好途徑，你曾經感受過自己的聲音在別人耳朵中聽起來是什麼樣的感覺嗎？

我們時常會用Line語音留言給別人，跟人視訊對話或是講電話，我們往往只顧著說，就沒有機會好好聽，錄下自己跟朋友閒聊時的聲音，仔細地聽聽看，你會發現彷彿在認識一個好久不見的朋友。聽一次自己在說什麼，你或許會認識不同層面的你自己，甚至會感受到自己當下說話的情緒或是未說出口的話，而這樣的自我覺察，將能夠幫助你修煉同理心，你的訪談肯定就會更上一層樓。

訪談後，如何讓廣播節目不只是廣播？創造連結點是關鍵

訪談的修煉不是一朝一夕，需要時間練習，也需要多多打磨問問題的技術跟能力（未來我有一堂線上課程，將會談到更多的細節）。但有一件事情，你馬上就可以做，就叫做跟進。

跟進，是業務的一項技巧，意思是在顧客有意願了解，或是結單之後，透過跟進，可以進一步了解顧客的需求，給出更多的服務方向，促進第二次的合作或是消費。在訪談結束後，你有試著再次跟進嗎？

有幾個方法可以馬上幫助你跟進，首先是拍照。留下照片不是重點，而是在事後整理照片，修圖或是存在雲端相簿後寄給對方，並且表達對這次受訪者出席的感謝。再來是聯繫方式，節目播出前，再次提供播出連結或是聯繫方式，提供收聽連結，並期待有機會再見面，如果他這次經驗很開心，也歡迎他推薦朋友來上節目。千萬不要小看這兩點，因為這兩點就表示你得到對方的聯絡方式，對你未來想要再進一步取得聯繫，是關鍵的第一哩路。

作者提供 SBL冠軍籃球選手潘向挺（左）是由BMX小輪車特技國手游家毓（中）介紹而來，而家毓是之前滑板選手的介紹，滑板選手是攝影師王冠文介紹的，人生際遇就是如此奇妙。

除此之外，創造更高的價值也是跟進的一種方式。我的做法是撰寫成文章，兩個小時的廣播節目對有些人來說，縱使濃縮去掉音樂廣告也有近70分鐘，加上不是所有人都可以用聽的接收訊息，因此我思考有沒有辦法關照更多的人，也就能讓運動員被更多人看見聽見，但我因為時間跟精力有限，因此不是增加我更多的工作量，而是要讓我的工作可以互相加乘，讓我的技能跟專業可以為另外一個專業增值，我想到的方法就是寫作。

我將兩小時的廣播內容精華寫成一篇1500到3000字的文章，依照選手的特性跟內容屬性投稿，不但可以讓文字為我的廣播聲音內容增值，廣播節目也持續為我累積寫作素材，兩者相輔相成，我認為是很有效益的一件事。

最後，是資源的連結。我除了廣播節目主持人的身分，還有大學講師、企業講師、協會理事長跟奧會委員的身分，透過廣播，我將選手的故事撰寫後，我會去思考可不可以讓這個選手連結更多的資源延伸，因此我曾經介紹廣播的來賓到學校演講、安排接受媒體採訪、請中華奧會邀請選手參與運動員精神巡迴講座，甚至將選手故事撰寫成高中課本教材，這些延伸，都是可以持續創造跟受訪者的連結點。

結論：訪談前一定要做功課

一個好的名人訪談，其實是建立在情感跟信任的基礎上，而不是技巧。我寧可因為一場訪談結交朋友，也不願為了一場訪談得罪或是失去一段友誼的關係。訪談表面上看似是在對話，其實是內心與內心的共鳴，唯有你願意敞開自己，要能做到真誠的訪談沒有其他條路，因為真誠本身就是唯一的道路。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航