「斷電」人生：帕金森氏症發病前可能出現的10大警訊

文：陳盈臻（NOW健康）

對於帕金森氏症的患者來說，原本像是個勁量寶寶充滿精力，但罹病後就陷入「斷電」人生。曾有人到夜市排隊買現炸三明治，但排著排著就沒電，整個人卡住動彈不得。患者最怕過紅綠燈時突然斷電，險象環生，乾脆宅在家裡哪都不去。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，帕金森氏症是種慢性神經退化疾病，由於腦內「黑質部位」退化，導致未能產生足夠的神經傳導物質「多巴胺」，使得肌肉活動受到不同程度的限制，影響身體活動能力。

帕金森氏症發病前可能出現的警訊包括走路時手不會擺動、休息放鬆時出現顫抖、步伐變小且常常跌倒等等。如果出現類似行動異常，建議民眾務必儘速至神經內科就醫治療。

Photo Credit: 健康傳媒 帕金森氏症發病前有十大警訊，如果出現類似行動異常，務必儘速至神經內科就醫治療。（圖片來源：NOW健康製作）

台灣帕金森之父陸清松教授表示，帕金森氏症好發在50歲以上，因為症狀明顯，很容易被旁人發現不對勁，必須持續用藥。但傳統藥效難以控制，患者擔心在外出糗就不願意外出，造成社交意願低落。

73歲張先生就是明顯個案，唸書時是籃球校隊、風雲人物，踏入職場後平步青雲，成為某公司總經理，10年前發現講話速度變慢、走路小碎步，就醫後被確診為帕金森氏症，步入「斷電」人生。曾在排隊時突然斷電而被推倒在地，相當難堪。

台灣動作障礙學會理事長巫錫霖說明，目前治療帕金森氏症最大的挑戰，在於難以讓藥物濃度維持在有效區間。

疾病後期藥效區間變窄，藥物濃度若太高，就可能出現異動症，無法控制身體顫動；濃度若太低，則會出現斷電現象，想動卻動不了，意識清醒卻無法控制動作，整個人卡住。

巫錫霖解釋，中晚期帕金森氏症病友最擔心「沒電或異動」，因為害怕藥效失效就自己縮短用藥時間，或是加重藥量，以致服用過量藥物，以致產生左多巴胺幻覺，看到小蟲子滿天飛或地上爬。

葉篤學認為，目前有新劑型穩定藥物，有機會讓病友重新持回身體主控權。日前取得我國FDA藥症的二合一新劑型藥物，進入體內後能維持穩定濃度，有望大幅減少顫動或斷電等用藥困擾。

葉篤學指出，帕金森氏症患者初期常有便秘、嗅覺異常、步伐遲緩、動作變慢等症狀，靜止時手抖，但打電腦或做家事時，手反而不抖了，因此如果出現類似行動異常，務必盡速至神經內科就醫。

陸清松教授則建議，患者可以撰寫生病日記，記錄用藥以及相關症狀，幫助醫師了解用藥反應，如果現明顯異動，或一天之內斷電時間超過兩小時，造成生活困擾，就應該考慮調整用藥。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航