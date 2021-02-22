收到「您的銀行帳戶顯示異常」的簡訊，如何辨識是不是詐騙？

文：瘋先生

最近有不少用戶都收到「【國泰世華】您的銀行帳戶顯示異常」這樣的內容，並要你「立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」簡訊通知，甚至還附加一個網址要求你點入。如果有收到這封釣魚簡訊就要特別小心，如果輸入銀行帳號密碼，就容易造成帳戶遭到盜領。這篇文章就來教大家如何辨識簡訊是真的，還是冒用的詐騙簡訊。

最近刑事局接獲「偽冒國泰世華銀行網銀」釣魚簡訊，主要是透過訊息引誘被害人進入假的網銀頁面，輸入真實帳號、密碼與身份字號，造成詐騙集團透過特定程式直接盜用被害者帳戶，將款項匯至人頭帳戶，再透過其他提領。造成有21位受害者，損失金額也已經超過300萬元。

從這件事明顯可看出，詐騙集團已經腦筋動到偽造銀行簡訊，開始進行網路簡訊釣魚。也呼籲大家下次收到網銀簡訊，可透過下面技巧先辨識真偽。

如何辨識真實或假冒銀行簡訊？

就以國泰世華寄來的釣魚簡訊當成範例，要點擊最底下的網址之前，建議仔細比對底下四個疑點：

確認文字：如果網銀帳號遭盜用，簡訊訊息不會再次要求用戶登入綁定用戶資料 確認銀行網址：先不要點簡訊內網址，直接打開瀏覽器搜尋銀行網址進行比對，確認是否為官方網址 利用App登入：最安全的作法就是直接透過網銀App先登入，再修改密碼 電話確認：如果不太確定，擔心帳號遭駭客入侵，可先致電客服查詢，或打165反詐騙確認

Photo Credit: 瘋先生

銀行帳戶異常或登入失敗簡訊

透過以上幾點後，就能夠快速辨識簡訊真偽，如果登入失敗或有異常，通常都只會收到一封來自銀行的簡訊通知，且銀行也不會在簡訊中附加任何連結。建議大家可以透過網銀App打開登入通知，每次登入就會立即有Email或簡訊通知，讓你知道現在有誰登入。

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曾經輸入過帳密或帳號遭盜用，該怎麼辦？

如果曾經收到假冒銀行、郵局等金融機構名義或來路不明的簡訊，也建議立即透過銀行官網或App更改密碼，並且要注意密碼不要跟其他帳號密碼相同。如果怕忘記可透過手機備忘錄或記事本來記錄，甚至也可以改用密碼管理器紀錄。

如果發生銀行帳號已經被詐騙集團盜走存款，或是有異常的轉帳交易，立即透過附近警察局報案，並且盡速向銀行業者回報。

發現詐騙簡訊或網頁該怎麼辦？

如果有收到詐騙簡訊或連結，可以透過底下幾個方式回報

Google回報詐騙網頁：輸入詐騙網址和說明，按下Submit Report即可回報

撥打「165反詐騙諮詢專線」：不熟悉回報機制，直接打電話按下165回報會更快

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本文經瘋先生授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航