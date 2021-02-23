號稱「以同治同」、越稀釋效力越強的「順勢療法」真的有效嗎？

讀者charles kuan在2020年12月19日利用本網站的「與我聯絡」詢問：

林教授好， 看過您许多文章，非常支持以科學觀點討論問題的態度，鬧得沸沸揚揚的萊豬就是一個延續民進黨引發的偽命題不值一笑。 有一個困擾多年的問題請教。所謂的順勢療法到底有沒有科學依據支持？我太太非常相信，非逼著我去看順勢療法醫生，給幾顆甜甜藥物後測量血壓，非讓我說感覺好多了。我比較相信西醫，但是似乎順勢療法也有學校發給證書，到底它有治療效果嗎？

順勢療法的英文是Homeopathy，顧名思義，它就是讓病患的身體來療癒自己。而療師或藥物所扮演的角色就只是順水推舟，而且是推得越輕越好。

Homeopathy的反義詞是Allopathy（通常是翻成「對抗療法」），顧名思義，「對抗療法」就是兵來將擋、水來土掩，也就是目前的主流醫學（即所謂的西醫）。

「順勢」聽起來很舒服，「對抗」聽起來很暴力，這就是為什麼有人會崇拜順勢療法的原因之一。當然，對抗療法往往會有副作用，例如止痛藥會引發胃出血、肝腎損傷等等，所以這也是為什麼有人會轉向順勢療法求助的原因之一。

順勢療法的起源通常說是由德國人Samuel Hahnemann在1700年代後期創立的，而它是有兩個核心原則：Like Cures Like和Law of Infinitesimals。

Like Cures Like通常是翻成「相似者能治癒」或「以同治同」，而它的意思是「什麼東西能造成某一疾病的症狀，它就能治療該疾病」。例如野山茄（也叫做顛茄）會引起發燒的症狀，所以它就可以被拿來緩解疾病所引起的發燒。

Law of Infinitesimals通常是翻成「無窮小定律」，而它的意思是「把藥物一次又一次的稀釋就可以使得藥物的效力一次又一次的增強」。

這種越稀釋效力就越強的「定律」顯然是違反常理，所以順勢療法的鼓吹者就編出一個很棒的解釋。他們說每次稀釋時，都要「潛力化」（Potentiate），而這樣就會使得原料的特性被水分子記住，所以儘管原料已經不復存在，它的療效卻仍然存在，而且還更強。所謂「潛力化」就是在稀釋時用力搖晃混合，而這樣就能把藥物的療效轉移到水分子。

如果藥物是可溶的，則將1份稀釋於9或99份蒸餾水或酒精中，並用力搖晃混合；如果藥物是不可溶的，則先將它磨成粉末，然後才進行稀釋。第一次稀釋10倍是用1X做代表，第二次再稀釋10倍就用2X做代表，以此類推。第一次稀釋100倍是用1C做代表，第二次再稀釋100倍就用2C做代表，以此類推。

大多數順勢療法的產品是6X到30C，但也有些是高達200C（即100倍稀釋重複做了200次，大概相當於用整個地球的水來稀釋1CC的藥吧）。

順勢療法是合法的，而從業者也是有執照的。除了一些專門診所之外，有些醫院也會提供這種服務。可是要知道，醫院是以營利為目的，所以只要有錢賺，有效、沒效並不會是必要的考量。畢竟一個願打一個願挨，不是嗎？

美國食品藥品監督管理局（FDA）有發表一篇關於順勢療法產品的文章。我把它的重點整理如下：

順勢療法的產品通常是以天然，安全和有效的替代品形式在銷售，但它們全都未經美國FDA評估過安全性或有效性。 順勢療法的產品可能包含多種物質，包括源自植物、健康或有病的動物或人類來源的成分、礦物質和化學物質。 雖然順勢療法的產品通常是標記為高度稀釋，但FDA已發現有些產品含有可測量到的活性成分，因此可能對患者造成重大傷害。此外，FDA也已經發現有些產品稀釋不正確並增加污染的可能性。最值得關切的是，有些順勢療法的產品聲稱能治療嚴重的疾病或狀況，例如癌症。

英國的國家健康服務（National Health Service, NHS）也有發表一篇關於順勢療法的文章，而它的一開頭是用較大的黑體字寫的：

順勢療法是基於使用高度稀釋的物質來進行「治療」的方法，從業者聲稱這可以導致身體自癒。

請注意這句話是特別把「治療」加上引號，而其用意就是對順勢療法是否具有療效表示懷疑。

這篇文章接下來的三段其實是三句話，而它們分別是：

眾議院科學技術委員會2010年關於順勢療法的報告稱，順勢療法的療效並不比安慰劑（假療法）好 該報告還說，順勢療法所基於的原則在科學上是不可信的 這也是首席醫學官薩利．戴維斯教授的觀點

讀者如果有興趣看那份眾議院科學技術委員會的報告，請點擊這個連結。

美國有一個專門在打擊偽科學的網站，叫做Science-Based Medicine（基於證據的醫學）。它從2008年到2013年總共發表了60篇有關順勢療法的文章，然後又發表了一篇總匯文章。在這篇總匯文章的結尾它說：

但是，順勢療法的最大風險，是它經常會延遲準確的科學診斷和真正有效的治療。對順勢療法存有可以治療任何疾病的幻想，可能會導致不必要的傷害、致殘甚至死亡。

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本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航