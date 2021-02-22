波音777客機邊飛邊掉碎片，美國發布緊急適航指令、日本同機型全面停飛

（中央社）美國聯合航空一架飛往夏威夷檀香山的波音777客機20日發動機故障後緊急折返丹佛，當時邊飛邊掉碎片。聯航今晚（美國時間21日）宣布，將暫時停飛旗下所有24架採用同款發動機的波音777客機。

《路透社》報導，鑒於聯航328號班機20日發生右發動機故障，日本航空服務資訊中心（Japan Aeronautical Service Information Center）表示，日方今天要求各航空公司避用裝備普惠（Pratt & Whitney）PW4000發動機的波音（Boeing）777型客機在日本起降或飛越日本領空，直到有進一步通知。

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

美國聯邦航空總署（FAA）今天稍早表示，將要求加強檢測裝備普惠PW4000發動機的波音777客機。

聯航表示將繼續與美國主管機關商討，以決定是否需要進一步採取任何措施，「確保這些飛機符合我們嚴格的安全標準，並且可以恢復執勤。」

美國聯邦航空總署表示，預料新的檢測行動將要求部分飛機暫時停飛。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，總署官員表示，目前僅有美國、韓國及日本採用配備普惠PW4000發動機的波音777客機，而美國僅有聯航採用這些飛機。

《路透社》報導，日本國土交通省下令日本航空公司（JAL）和全日空（ANA）停用配備普惠PW4000發動機的波音777客機，同時考慮是否採取額外措施。

國土交通省說，去（2020）年12月4日一架日航客機從沖繩縣那霸機場起飛後，由於左發動機故機，緊急回頭迫降原機場。這架客機也與昨天出事的聯航波音777客機一樣機齡26年。

日本表示，全日空有19架同型飛機；日航有13架。

普惠公司是雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）旗下子公司，目前尚未就此置評。波音表示，公司的技術顧問正在支援美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查。

聯航驚魂後續，日美分別緊急因應

美國聯合航空一架從科羅拉多州丹佛前往夏威夷檀香山的班機昨天發生飛行途中發動機故障失火事件，最後雖平安降落，日本以及美國今天已經分別對事件做出緊急因應。

日本航空服務資訊中心表示，日本要求各航空公司避用裝備普惠PW4000發動機的波音公司777型客機來進行起降，或在其領空飛行，直到有進一步通知。

聯航這架出事的波音777客機機齡26年，配備兩具普惠PW4000發動機。事發時雖有大型殘骸從天際掉落地面，所幸機上和地面都沒有人員傷亡。

同時，在華盛頓，美國聯邦航空總署今天已針對聯航在丹佛發生的事件發布緊急適航指令，要求相關單位立即或升高檢查類似機型。

FAA署長狄克森（Steve Dickson）在晚間發布的聲明中說，這份適航指令適用於裝備特定普惠PW4000發動機的波音777客機，且這「很可能意味部分飛機將被移出服役行列。」

《聯合新聞網》報導，國內的華航、長榮航目前都無777-200型機隊，全機隊亦未使用普惠公司PW4000系列之發動機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航