美染疫死亡人數逼近50萬大關，超過該國一戰、二戰與越戰死亡人數總和

（中央社）美國的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）死亡人數逼近50萬大關之際，國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）昨（21）天說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。

儘管美國每一天通報的新增確診病例數已經大幅下滑，但目前每天仍有數千人染疫不治，且全國只有不到15%人口接種疫苗。

佛奇：美國史上的重大事件，確定何時達到群體免疫仍過早

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，美國當局迄今通報的累計確診總數超過2800萬例，且約有49萬8000人染疫病歿。

美國總統拜登（Joe Biden）的首席醫療顧問佛奇向《美國有線電視新聞網》（CNN）表示，美國染疫死亡人數即將達到50萬大關，這是「美國史上極具歷史意義的重大事件」。

被問及2022年美國民眾是否應繼續戴口罩，佛奇回答「我認為可能是這樣」，他還說，這取決於社區中的病毒量，以及可能的變異病毒株。

另外，佛奇接受《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示，要確定美國何時能達成群體免疫仍為時過早。

繼千名死者訃聞後，《紐時》頭版近50萬個黑點哀悼死者

《紐約時報》昨日的頭版以圖像的方式，透過每一個小黑點代表一條因為武漢肺炎而逝去的生命，呈現了美國自疫情肆虐以來的死亡圖像，這是美國在過去12個月發生的事。

《紐約時報》最早發表此圖像是在上個月的月底，當時美國的死亡人數在歷經4週的高逢後，達到了42萬5000人。去年5月美國的死亡人數達到10萬人時，紐約時報就在頭版刊出近千名死者的名字，為當時美國死亡人數的1%。

《紐約時報》也撰文指出50萬大關這數字的意義：沒有一個國家累積的死亡人數比美國多，這個數字超越了美國投入第一、二次世界大戰，以及越戰死亡人數的加總。然而，這個數字也在一個充滿希望的時刻到來，在美國新增確診病例數正明顯下降、死亡人數也正和緩下來，人們穩定地接種疫苗中。

武漢肺炎病毒幾乎遍布美國的每個角落，到目前為止，約莫每670名美國人，就有1位因疫情逝去。每個生命的逝去都留下了無數哀悼的人，生命逝去所帶來的後續效應遍佈在美國都市與鄉鎮之間。活下來的人發現生活裡空出來的那些位置，曾經由他們的配偶、家人、鄰居，甚至是朋友所佔據。

美國CDC初步估計：2020上半年美國人預期壽命減少1年

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的初步估計，去（2020）年上半年美國人的預期壽命減少1年，這是自第二次世界大戰以來的最大降幅，且處於2006年以來的最低水準。

CDC表示，儘管這項估計是初步的，無法反映武漢肺炎大流行的完整影響，但這是該機構首次發布初估數據，以評估2020年超額死亡人數的影響。

超額死亡人數是預期死亡人數與實際死亡人數之間的差距。

這份報告的作者之一阿里亞斯（Elizabeth Arias）說，這是自二戰以來的最大跌幅；在1942年至1943年之間，預期壽命下降2.9歲。

目前美國人平均預期壽命為77.8歲，2019年為78.8歲。非裔人口的預期壽命下降2.7年至72歲，是所有族群中最大的降幅。白人人口減少將近1年至78歲。拉美裔人口的預期壽命下降1.9年至將近80歲。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）人口衛生系系主任古雷維奇（Marc Gourevitch）說，疫情對經濟造成的強烈影響將使預期壽命恢復到大流行前水準的速度變慢。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航