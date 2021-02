《箭藝與禪心》跋（上）：三種心態、三個過程、四個階段，藉由箭術來了解禪宗與佛教

文:單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員)

【跋】箭藝.禪心.達道

自大學時代起我就對禪宗很感興趣,只要在書店看到相關書籍都會翻閱。有一天在書店看到《射藝中的禪》,作者海瑞格(Eugen Herrigel, 1884-1955) 為德國人, 由顧法嚴轉譯自英譯本(Zen in the Art of Archery),也就是心靈工坊取得授權後由魯宓重譯的《箭藝與禪心》。當時市面上的禪書大多與禪宗的義理、公案、歷史或文藝有關,這是唯一一本涉及武藝的禪書,而且作者是德國人,在眾多禪書中顯得頗為特殊,於是購回閱讀。

事隔將近半個世紀,依稀記得作者自述在日本射箭大師門下數載習藝的艱辛歷程,努力嘗試但總不得要領,反反覆覆似無進展,在失望之下略使心機、運用技巧,表面上達到目標,卻遭經驗老到的大師識破,險些逐出門牆,於是痛改前非,徹底放下得失心,只管射箭,終能在無意中得之,獲得老師認可,並且繼續精進。數十年來我看過的禪書不在少數,這是至今依然印象深刻屈指可數的幾本書之一,其生動特殊可想而知。

初讀此書時涉世不深,各方面經驗有限,只限於字面上的理解,談不上什麼深切的體會或領悟。之後,我繼續涉獵禪書,自三十歲開始學習太極拳,三十三歲在聖嚴法師座下皈依三寶、正式學佛,三十七歲在師父指導下參禪,陸續有機緣中譯他的幾本禪書,轉眼已到坐六望七之年。如今重讀此書,有些不同於以往的領會。

本書是一九二○年代一個西方人到東方拜師學藝、登堂入室的心路歷程。作者以樸實的語言,精確記錄了一九二四至一九二九年跟隨日本弓道大師阿波研造(Kenzo Awa, 1880-1939)學習箭術,六年間從拉弓、放箭,到以心傳心,通過考試,取得證書,繼續精進等循序漸進的過程,終章並連結到劍道。

作者為德國哲學家,學生時代「就特別嚮往神祕主義之類的玄學」,因此身為大學講師時,欣然應邀前往日本東北大學講授哲學,以便有機會認識日本以及佛教,「由內學習玄學」,包括「一種被嚴密保護的生活傳統:禪」。由於禪「不重理論」,「可算是東方最玄奧的生活方式」,為了方便入手,有人建議他先學「一項與禪有關的日本藝術」,於是選擇箭術作為習禪的「預備學校」。

經由已在阿波研造門下學藝二十年的法學教授小町谷操三(Sozo Komachiya)引介,海瑞格得以成為門生,苦學數載,屢挫屢試,終於有成。因此,一般讀者可將此書視為一位西方人士前來東方習藝慕道之旅。至於書中呈現的西方對於東方的想像,這些帶有東方主義色彩之處,反倒為餘事。

另一方面,由於作者的民族性、學者性格與哲學訓練,加上實事求是的精神,本書有如特定時空環境下的「田野筆記」,既是作者的紀錄,供個人反覆檢視、思維,也透過寫作與人共享,讓對於武藝與禪修感興趣卻無緣親炙明師的人,得以透過作者習藝過程的忠實紀錄,一窺箭藝與禪心之妙。

海瑞格於一九五五年辭世,遺留下許多習禪筆記,一九五八年由遺孀古思悌.海瑞格(Gusty Herrigel)與陶善德(Hermann Tausend)整理出版,德文名為Der Zen-Weg,意為《禪道》,英文版《禪之方法》(The Method of Zen)由哈爾(R. F. C. Hull)翻譯,並與美國名作家、禪修者瓦慈(Alan W. Watts)編輯,於一九六○年出版,展現了海瑞格對於禪的多方認識,如呼吸、公案、禪畫、禪詩、開悟、生活中的禪、慈悲的藝術、西方人眼中的禪、禪與歐洲神祕主義的對比等。[1]

無藝之藝,無筏之筏

禪宗的特色是不立文字、言語道斷,最忌拘泥文字,死於句下。弔詭的是,歷代祖師大德為了度化有緣,從禪出教,勉強以文字表達難以言傳的體驗,讓後人得以藉教悟宗,從這些遺留下來的字跡追溯前人的悟境,因此不僅不離文字,反而留下比其他宗派更多的紀錄。

海瑞格以箭術作為習禪的具體入手處, 意在以藝入道。既然名為「藝」、「術」,許多地方就只能意會,無法言傳,頗有拈花微笑、以心傳心的況味。禪宗頓悟之說固然吸引許多人,但也因不講次第,無跡可循,令人不得其門而入。

因為無法言傳,所以禪宗「說似一物即不中」;因為必須親身體會,所以禪師有不能道破的慈悲心與智慧心。由於言語功能有限,要能親身領會才是自家本領,否則即使師父說得舌敝唇焦,弟子只是增長知識,與真實功夫無干,反而可能成為所知障。這些從書中師徒的互動便可看出。

本書篇幅簡短,文字精要,生動描述習藝的過程與師生的互動,這一方面因為外在的過程與互動最易於掌握與真確記錄,另一方面則因為禪在作者心目中「無法解釋而又無可抗拒地吸引人」,強作解人反易弄巧成拙。為了有利於與讀者、尤其是歐美世界的讀者溝通,作者除了自己的記載與說明,借助最多的就是當時已在西方揚名立萬的鈴木大拙(Daisetz T. Suzuki)。

鈴木以英文撰寫佛教與禪宗書籍,為當時西方世界最具代表性的東方禪師與學者。海瑞格不僅在書中引述鈴木,並請他寫序。鈴木在〈序〉中肯定,透過此書「西方的讀者將能夠找到一個較熟悉的方式,來面對一個陌生而時常無法接近的東方經驗」,也扼要指出書中的精要,如無念、無藝之藝(artless art)、平常心、忘我、純真、不計較、不思量、射手與目標無二……

為了方便當今華文世界的讀者了解書中的無藝之藝、無法之法、無言之教或微言大義,本文借用聖嚴法師的禪法,其中除了中國傳承的禪宗以及法師本身的禪修體悟,並融入了留學日本期間跟隨伴鐵牛禪師的參禪經驗。雖然禪宗主張無所求,放下自我,打破對立,過程重於結果,而且「這些過程是超過理解範圍的」,然而過來人的體驗與開示依然可作為渡河之筏。

海瑞格的初發心是好奇,為了探究具有東方神祕主義色彩的禪,因而應邀赴日本教學,並藉由箭術來了解禪宗以及佛教(本書對於佛教著墨不多,主要見其遺作《學箭悟禪錄》),也就是以弓箭為助力,達到「內在的自我完成」。作者的學藝過程曲折起伏,若以聖嚴法師所開示的三種心態、三個過程與四個階段來解析,當更方便讀者掌握。

三種心態就是大信心、大願心與大憤心。

大信心——相信自己具備能力,只要立定志向,努力不懈,就能達到目標;相信老師是經驗豐富的明眼人,能因材施教,適時指導,相機啟發;相信教法,只要切實信受奉行,自然有所長進。海瑞格在強烈的初發心以及經由益友引介良師的因緣下,對於自己、老師與教法具有相當程度的信心,也努力向學,然而在六年的歲月中,不僅進展緩慢,而且屢遭老師否定,難免心生挫折,幾度出現退轉的跡象,所幸每每出現轉機,讓他重拾信心,鼓起勇氣,屢挫屢試,終抵於成。

大願心——界定目標並且立志實現,如此才能針對目標,確定方向,放下自我,勇往直前,達成目標,進而利益他人。就像海瑞格立定習箭學禪的目標,奮力邁進,在老師嚴格要求下,層層深入,節節脫落,逐漸進入無我、無所求的境界,終能達成目標,進而著書立說,分享體悟,廣為流傳,尤其在向西方傳播禪宗發揮了很大的作用。

大憤心——奮發向上,勇猛精進,不達目標,誓不甘休。作者在整個過程中,盡可能放下西方人的見解與執著,從最基本的工夫開始,在日本老師的嚴格教育下,向目標前進。其間為了克服挫敗,自作聰明,擅用機心,經老師揭穿後深自慚愧,真誠懺悔,修正舊愆,絕不二過,重新出發,唯師命是從,終能在無數次嘗試後,於無求、無我、無念的狀態下,達成弓道的目標。

三個過程就是調身、調息、調心,由外而內,由粗而細。

調身——調整身體的姿勢,如第一堂課時老師教導他:「箭術不是用來鍛鍊肌肉的。拉弓時不要用上全身的力氣,而要學習只讓手掌用力,肩膀與手臂的肌肉是放鬆的,彷彿它們只是旁觀者似的。只有當你們做到了這一點,才算是完成了初步的條件,使拉弓與放箭心靈化。」這點有如打坐的七支坐法,或太極拳的立身中正安舒,先把身體調整到正確姿勢,再內外放鬆,完成這個初步條件後,才進行後續的工夫。

調息——呼吸既為自主神經自動調節,又可由意識來調控,是出入於身心內、外的要處,因此在佛教中,呼吸法是身念處的重要法門。由於作者多次嘗試仍無法正確拉弓,老師指出這是因為未能掌握呼吸要領,於是教導正確的呼吸法。此處有如「應機逗教」、「不憤不啟,不悱不發」(其中「吸氣之後要輕輕地把氣向下壓,讓腹肌緊繃,忍住氣一會兒」,與中國武術的「氣沉丹田」似有相通之處)。老師並說,呼吸若能「自然形成一種韻律」,不僅成為「一切精神力量的泉源」,也能灌注於四肢,使人輕鬆,「覺得射箭一天比一天容易」。

調心——把外在的姿勢以及介於內、外之間的呼吸調好之後,拉弓與放箭時能維持身體放鬆,呼吸自在,接著就是內在的調心,也是最無形無狀、難以捉摸、微妙困難之處,卻也是通禪的關鍵。在此階段,學生要持續精進,又要維持無執、無我之心,唯有在這種狀態下經過不計其數的嘗試,才能妙手偶得,於無意之中射出突破的一箭。

四個階段則是將調心的過程分為散亂心、集中心、統一心、無心。

散亂心——剛開始時,觀念和方法還不熟悉,修行不得力,以致妄念紛飛,此起彼落,有時高亢掉舉,有時低落昏沉,思前想後,不能專注於當下。

集中心——了解觀念與運用方法一段時間之後,工夫逐漸上手,雜念妄想逐漸減少,即便出現也更能覺知,不迎不拒,知非即離,心思集中。

統一心——此時心愈來愈細,身、心逐漸合而為一,由個人的身心統一,到人與境之內外統一,再到前念與後念統一,「融入時空無限的禪定境界」,為「世間禪定」,然而尚有我執,並未開悟,也未見性。

無心——繼續運用方法,如話頭、默照,持續精進,因緣成熟時,或虛空粉碎,大地落沉,或無物無相,明淨靈活,我執不復存在,達到無念無我的開悟境界。然而即使開悟,依然要保任,悟後起修。[2]

整體來說,《箭藝與禪心》描述的主要是外顯的階段,如拉弓、等待、放箭,然而內心的成長與轉化過於幽微,難以言說,外人更不易了解,以上以三種心態、三個過程與四個階段來說明,雖未必全然吻合,但應有助於當今華文世界的讀者。

註釋

[1]參閱《學箭悟禪錄》,余小華、周齊譯(北京:今日中國出版社,一九九三)。

[2]有關三種心態、三個過程與四個階段的解說,參閱聖嚴法師與史蒂文生合著之《牛的印跡》(梁永安譯;台北:商周出版,二○○二),264-280頁及62-86頁;聖嚴法師,《禪修菁華一:入門》(台北:法鼓文化,一九九八),99-133頁;聖嚴法師,《聖嚴法師教默照禪》(台北:法鼓文化,二○○四),134-139頁及143頁。

