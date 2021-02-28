《箭藝與禪心》跋（上）：三種心態、三個過程、四個階段，藉由箭術來了解禪宗與佛教

文：單德興（中央研究院歐美研究所特聘研究員）

【跋】箭藝．禪心．達道

自大學時代起我就對禪宗很感興趣，只要在書店看到相關書籍都會翻閱。有一天在書店看到《射藝中的禪》，作者海瑞格（Eugen Herrigel, 1884-1955） 為德國人， 由顧法嚴轉譯自英譯本（Zen in the Art of Archery），也就是心靈工坊取得授權後由魯宓重譯的《箭藝與禪心》。當時市面上的禪書大多與禪宗的義理、公案、歷史或文藝有關，這是唯一一本涉及武藝的禪書，而且作者是德國人，在眾多禪書中顯得頗為特殊，於是購回閱讀。

事隔將近半個世紀，依稀記得作者自述在日本射箭大師門下數載習藝的艱辛歷程，努力嘗試但總不得要領，反反覆覆似無進展，在失望之下略使心機、運用技巧，表面上達到目標，卻遭經驗老到的大師識破，險些逐出門牆，於是痛改前非，徹底放下得失心，只管射箭，終能在無意中得之，獲得老師認可，並且繼續精進。數十年來我看過的禪書不在少數，這是至今依然印象深刻屈指可數的幾本書之一，其生動特殊可想而知。

初讀此書時涉世不深，各方面經驗有限，只限於字面上的理解，談不上什麼深切的體會或領悟。之後，我繼續涉獵禪書，自三十歲開始學習太極拳，三十三歲在聖嚴法師座下皈依三寶、正式學佛，三十七歲在師父指導下參禪，陸續有機緣中譯他的幾本禪書，轉眼已到坐六望七之年。如今重讀此書，有些不同於以往的領會。

本書是一九二○年代一個西方人到東方拜師學藝、登堂入室的心路歷程。作者以樸實的語言，精確記錄了一九二四至一九二九年跟隨日本弓道大師阿波研造（Kenzo Awa, 1880-1939）學習箭術，六年間從拉弓、放箭，到以心傳心，通過考試，取得證書，繼續精進等循序漸進的過程，終章並連結到劍道。

作者為德國哲學家，學生時代「就特別嚮往神祕主義之類的玄學」，因此身為大學講師時，欣然應邀前往日本東北大學講授哲學，以便有機會認識日本以及佛教，「由內學習玄學」，包括「一種被嚴密保護的生活傳統：禪」。由於禪「不重理論」，「可算是東方最玄奧的生活方式」，為了方便入手，有人建議他先學「一項與禪有關的日本藝術」，於是選擇箭術作為習禪的「預備學校」。

經由已在阿波研造門下學藝二十年的法學教授小町谷操三（Sozo Komachiya）引介，海瑞格得以成為門生，苦學數載，屢挫屢試，終於有成。因此，一般讀者可將此書視為一位西方人士前來東方習藝慕道之旅。至於書中呈現的西方對於東方的想像，這些帶有東方主義色彩之處，反倒為餘事。

另一方面，由於作者的民族性、學者性格與哲學訓練，加上實事求是的精神，本書有如特定時空環境下的「田野筆記」，既是作者的紀錄，供個人反覆檢視、思維，也透過寫作與人共享，讓對於武藝與禪修感興趣卻無緣親炙明師的人，得以透過作者習藝過程的忠實紀錄，一窺箭藝與禪心之妙。

海瑞格於一九五五年辭世，遺留下許多習禪筆記，一九五八年由遺孀古思悌．海瑞格（Gusty Herrigel）與陶善德（Hermann Tausend）整理出版，德文名為Der Zen-Weg，意為《禪道》，英文版《禪之方法》（The Method of Zen）由哈爾（R. F. C. Hull）翻譯，並與美國名作家、禪修者瓦慈（Alan W. Watts）編輯，於一九六○年出版，展現了海瑞格對於禪的多方認識，如呼吸、公案、禪畫、禪詩、開悟、生活中的禪、慈悲的藝術、西方人眼中的禪、禪與歐洲神祕主義的對比等。[1]

無藝之藝，無筏之筏

禪宗的特色是不立文字、言語道斷，最忌拘泥文字，死於句下。弔詭的是，歷代祖師大德為了度化有緣，從禪出教，勉強以文字表達難以言傳的體驗，讓後人得以藉教悟宗，從這些遺留下來的字跡追溯前人的悟境，因此不僅不離文字，反而留下比其他宗派更多的紀錄。

海瑞格以箭術作為習禪的具體入手處， 意在以藝入道。既然名為「藝」、「術」，許多地方就只能意會，無法言傳，頗有拈花微笑、以心傳心的況味。禪宗頓悟之說固然吸引許多人，但也因不講次第，無跡可循，令人不得其門而入。

因為無法言傳，所以禪宗「說似一物即不中」；因為必須親身體會，所以禪師有不能道破的慈悲心與智慧心。由於言語功能有限，要能親身領會才是自家本領，否則即使師父說得舌敝唇焦，弟子只是增長知識，與真實功夫無干，反而可能成為所知障。這些從書中師徒的互動便可看出。

本書篇幅簡短，文字精要，生動描述習藝的過程與師生的互動，這一方面因為外在的過程與互動最易於掌握與真確記錄，另一方面則因為禪在作者心目中「無法解釋而又無可抗拒地吸引人」，強作解人反易弄巧成拙。為了有利於與讀者、尤其是歐美世界的讀者溝通，作者除了自己的記載與說明，借助最多的就是當時已在西方揚名立萬的鈴木大拙（Daisetz T. Suzuki）。

鈴木以英文撰寫佛教與禪宗書籍，為當時西方世界最具代表性的東方禪師與學者。海瑞格不僅在書中引述鈴木，並請他寫序。鈴木在〈序〉中肯定，透過此書「西方的讀者將能夠找到一個較熟悉的方式，來面對一個陌生而時常無法接近的東方經驗」，也扼要指出書中的精要，如無念、無藝之藝（artless art）、平常心、忘我、純真、不計較、不思量、射手與目標無二……

為了方便當今華文世界的讀者了解書中的無藝之藝、無法之法、無言之教或微言大義，本文借用聖嚴法師的禪法，其中除了中國傳承的禪宗以及法師本身的禪修體悟，並融入了留學日本期間跟隨伴鐵牛禪師的參禪經驗。雖然禪宗主張無所求，放下自我，打破對立，過程重於結果，而且「這些過程是超過理解範圍的」，然而過來人的體驗與開示依然可作為渡河之筏。

海瑞格的初發心是好奇，為了探究具有東方神祕主義色彩的禪，因而應邀赴日本教學，並藉由箭術來了解禪宗以及佛教（本書對於佛教著墨不多，主要見其遺作《學箭悟禪錄》），也就是以弓箭為助力，達到「內在的自我完成」。作者的學藝過程曲折起伏，若以聖嚴法師所開示的三種心態、三個過程與四個階段來解析，當更方便讀者掌握。

三種心態就是大信心、大願心與大憤心。

大信心——相信自己具備能力，只要立定志向，努力不懈，就能達到目標；相信老師是經驗豐富的明眼人，能因材施教，適時指導，相機啟發；相信教法，只要切實信受奉行，自然有所長進。海瑞格在強烈的初發心以及經由益友引介良師的因緣下，對於自己、老師與教法具有相當程度的信心，也努力向學，然而在六年的歲月中，不僅進展緩慢，而且屢遭老師否定，難免心生挫折，幾度出現退轉的跡象，所幸每每出現轉機，讓他重拾信心，鼓起勇氣，屢挫屢試，終抵於成。

大願心——界定目標並且立志實現，如此才能針對目標，確定方向，放下自我，勇往直前，達成目標，進而利益他人。就像海瑞格立定習箭學禪的目標，奮力邁進，在老師嚴格要求下，層層深入，節節脫落，逐漸進入無我、無所求的境界，終能達成目標，進而著書立說，分享體悟，廣為流傳，尤其在向西方傳播禪宗發揮了很大的作用。

大憤心——奮發向上，勇猛精進，不達目標，誓不甘休。作者在整個過程中，盡可能放下西方人的見解與執著，從最基本的工夫開始，在日本老師的嚴格教育下，向目標前進。其間為了克服挫敗，自作聰明，擅用機心，經老師揭穿後深自慚愧，真誠懺悔，修正舊愆，絕不二過，重新出發，唯師命是從，終能在無數次嘗試後，於無求、無我、無念的狀態下，達成弓道的目標。

三個過程就是調身、調息、調心，由外而內，由粗而細。

調身——調整身體的姿勢，如第一堂課時老師教導他：「箭術不是用來鍛鍊肌肉的。拉弓時不要用上全身的力氣，而要學習只讓手掌用力，肩膀與手臂的肌肉是放鬆的，彷彿它們只是旁觀者似的。只有當你們做到了這一點，才算是完成了初步的條件，使拉弓與放箭心靈化。」這點有如打坐的七支坐法，或太極拳的立身中正安舒，先把身體調整到正確姿勢，再內外放鬆，完成這個初步條件後，才進行後續的工夫。

調息——呼吸既為自主神經自動調節，又可由意識來調控，是出入於身心內、外的要處，因此在佛教中，呼吸法是身念處的重要法門。由於作者多次嘗試仍無法正確拉弓，老師指出這是因為未能掌握呼吸要領，於是教導正確的呼吸法。此處有如「應機逗教」、「不憤不啟，不悱不發」（其中「吸氣之後要輕輕地把氣向下壓，讓腹肌緊繃，忍住氣一會兒」，與中國武術的「氣沉丹田」似有相通之處）。老師並說，呼吸若能「自然形成一種韻律」，不僅成為「一切精神力量的泉源」，也能灌注於四肢，使人輕鬆，「覺得射箭一天比一天容易」。

調心——把外在的姿勢以及介於內、外之間的呼吸調好之後，拉弓與放箭時能維持身體放鬆，呼吸自在，接著就是內在的調心，也是最無形無狀、難以捉摸、微妙困難之處，卻也是通禪的關鍵。在此階段，學生要持續精進，又要維持無執、無我之心，唯有在這種狀態下經過不計其數的嘗試，才能妙手偶得，於無意之中射出突破的一箭。

四個階段則是將調心的過程分為散亂心、集中心、統一心、無心。

散亂心——剛開始時，觀念和方法還不熟悉，修行不得力，以致妄念紛飛，此起彼落，有時高亢掉舉，有時低落昏沉，思前想後，不能專注於當下。

集中心——了解觀念與運用方法一段時間之後，工夫逐漸上手，雜念妄想逐漸減少，即便出現也更能覺知，不迎不拒，知非即離，心思集中。

統一心——此時心愈來愈細，身、心逐漸合而為一，由個人的身心統一，到人與境之內外統一，再到前念與後念統一，「融入時空無限的禪定境界」，為「世間禪定」，然而尚有我執，並未開悟，也未見性。

無心——繼續運用方法，如話頭、默照，持續精進，因緣成熟時，或虛空粉碎，大地落沉，或無物無相，明淨靈活，我執不復存在，達到無念無我的開悟境界。然而即使開悟，依然要保任，悟後起修。[2]

整體來說，《箭藝與禪心》描述的主要是外顯的階段，如拉弓、等待、放箭，然而內心的成長與轉化過於幽微，難以言說，外人更不易了解，以上以三種心態、三個過程與四個階段來說明，雖未必全然吻合，但應有助於當今華文世界的讀者。

註釋

[1]參閱《學箭悟禪錄》，余小華、周齊譯（北京：今日中國出版社，一九九三）。

[2]有關三種心態、三個過程與四個階段的解說，參閱聖嚴法師與史蒂文生合著之《牛的印跡》（梁永安譯；台北：商周出版，二○○二），264-280頁及62-86頁；聖嚴法師，《禪修菁華一：入門》（台北：法鼓文化，一九九八），99-133頁；聖嚴法師，《聖嚴法師教默照禪》（台北：法鼓文化，二○○四），134-139頁及143頁。

書籍介紹

本文摘錄自《箭藝與禪心》，心靈工坊

作者：奧根．海瑞格（Eugen Herrigel）

譯者：魯宓

【作者介紹】

奧根．海瑞格（Eugen Herrigel, 1884-1955），德籍哲學教授。他在兩次世界大戰之間遠赴日本東北帝國大學教授哲學，同時接受一位禪宗大師的嚴格訓練，花費六年時間專注地學習箭術，並且從中體悟禪機。他是少數深入鑽研禪宗理論與實踐的西方人士之一，在1953年出版本書，將他多年經由箭術習禪的過程與體會，以暢達的文字具體描述出來。本書出版之後廣受歡迎，被翻譯成許多不同語言版本。

海瑞格教授生前只出版了這本《箭藝與禪心》。他在1955年去世之後，他的夫人在他所遺留下來的文件之中，整理出許多篇關於禪宗理論的筆記，從最初的入門到神祕的開悟，甚至在開悟之後會遭遇的種種心路歷程都有所描述。海瑞格夫人將之編輯成書出版，書名是《禪道》（The Method of Zen）。

【本書特色】

以西方人觀點闡述學習日本箭術6年的求道歷程，寶貴的第一手經驗和充滿艱難與疑惑的學習歷程，宛如紙上版、少了殺戮的《末代武士》

作者深入探究東方的直觀智慧，並以客觀平實的文字報導分析，是想學禪卻不知如何入手讀者的最佳入門書。

禪宗強調「無我」及「活在當下」的人生態度，對現代生活來說是一劑強效解毒劑。

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航