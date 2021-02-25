「少子化」造成國高中以下招生嚴峻，但對大學高教是假議題
我們想讓你知道的是
台灣的大學若將市場放在「非傳統學生」，特別在現代講求跨域的時代，透過認證的方式讓在職人員進修，開設短期學位學程的認證課程與機制，政府補助企業或個人，帶動終身學習的文化，其實台灣的大學是大有可為的。
文：簡志峰（中原大學教育研究所副教授）
近來台灣「少子化」的議題，讓各級教育單位緊張不已，擔心生源不足。部分大專院校更面臨惡意退場、整併改制、轉型經營、壓迫教師，以及罔顧學生受教權等問題發生。
然而細查大專院校學生總人數，再比較大專院校數量以及出生人數，感覺少子化似乎在國高中及國小的影響比較大，大學似乎隱藏較多「預期性恐懼」。
- 大專院校學生總數、學校數量、及出生人數
|西元年
|學生數
|大專院校數
|出生人數
|2000
|1,092,102
|150
|305,312
|2001
|1,187,225
|154
|260,354
|2002
|1,240,292
|154
|247,530
|2003
|1,270,194
|158
|227,070
|2004
|1,285,867
|159
|216,419
|2005
|1,296,558
|162
|205,854
|2006
|1,313,993
|163
|204,459
|2007
|1,326,029
|164
|204,414
|2008
|1,337,455
|162
|198,733
|2009
|1,336,659
|164
|191,310
|2010
|1,343,603
|163
|166,886
|2011
|1,352,084
|163
|196,627
|2012
|1,355,290
|162
|229,481
|2013
|1,345,973
|161
|199,113
|2014
|1,339,849
|159
|210,383
|2015
|1,332,445
|158
|213,598
|2016
|1,309,441
|158
|208,440
|2017
|1,273,894
|157
|193,844
|2018
|1,244,822
|153
|181,601
|2019
|1,213,172
|152
|177,767
|2020
|1,203,460
|152
|165,249
依據教育部統計處的資料（上表），關於台灣所有大專院校學生總數、校數、及出生人數的逐年變化，可以發現從2000年後，大專院校學生人數一路攀升，到2012年達到最高峰的135萬人，之後一路下滑到2020年的120萬人。
然而學校數量最高峰是2007年的164間學校，之後退場到2020年的152間，而2020年的學生人數約120萬人，還比2001年（這一年的學校數量是154間）的118萬學生數還要多。
這個意思就是說，單看學生及學校數量，其實學生數並沒有相對的少。若2001年的154間校數對118萬學生的大學錄取率是100%的話，2020年的152間校數讓120萬學生就讀，大學錄取率是98.3%，還可以挑學生的意思。
只是社會觀察到的是出生人數，的確出生率從2000年約30萬新生兒，之後一路下滑到2020年約16萬，幾乎剩下一半的新生人數；加上國高中招生局勢嚴峻，讓大學出現預期性恐慌。
不曉得有沒有人觀察到？這些數字呈現的都是「傳統學生」，意指從六歲就讀國小到18歲就讀大學，一路都沒有停止過學生身分的學生。但是教育強調的是終身學習，108新課綱也強調終身學習。因此教育若辦得有品質，招收的學生群是各年齡層的。
筆者在美國念研究所時觀察到，美國的學生比例有一大部分是「非傳統學生」，意指非18歲就讀大學或非22歲就讀研究所的學生。美國的大學中，文學院的研究生多是中高年紀的美國人（白人居多），他們求學的目的是對知識的熱忱和學習的樂趣；而理工學院的研究生則多是中國人和印度人，所以有理工的台灣研究生戲稱，在他們系上永遠學不到英文，因為中國人不講英文、印度人講的英文聽不太懂。
因此台灣的大學若將市場放在「非傳統學生」，特別在現代講求跨域的時代，透過認證的方式讓在職人員進修，開設短期學位學程的認證課程與機制，政府補助企業或個人，帶動終身學習的文化，其實台灣的大學是大有可為的。
另外著眼於海外學生，因為現在台灣有一個大利基，就是比起其他國家，疫情相對安全許多。很多家長都來問我，他的孩子考上美國大學或研究所，到底該不該去唸？因為疫情實在太嚴重了，幾乎平均每天約1000人死於「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）、最高峰時單日的新增病例是30萬人。
因此台灣可以強調安心就學的環境，吸引外國學生到台灣就讀。然而台灣的大學環境需要積極調整的有下列兩項重點：
- 開設完備的全英語學程：台灣需要開設全英語學位學程，或者要求科系全部使用英語授課，吸引海外學生無障礙到台灣就學。
- 完善的遠距教學課程：這是台灣相對弱勢的一點，當世界各地都積極的發展遠距教學課程、加強遠距教學的硬體設施，台灣因為相對安全，大多還是維持傳統教學，遠距的教學技巧與硬體更新的腳步，已快速落後世界其他國家。政府和學校需要讓遠距教學更有彈性，並有更多鼓勵措施。（可參考筆者之前〈比較台美遠距教學差異：「一體適用」的台式教學，為何失去民主教育精神？〉一文）
總結來說，「少子化」是出生率下降導致的系統性危機，但不應該成為台灣高等教育的問題。著眼於「非傳統學生」，提高教育品質，趁機降低師生比，藉著安全疫情環境，加強推銷台灣高等教育，是可以將危機化為轉機的。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航