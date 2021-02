《箭藝與禪心》跋（下）：東方學藝與修禪注重師承，當西方弟子遇到東方老師時會如何？

文:單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員)

師徒關係

東方學藝與修禪,一向注重師承。然而西方弟子遇到東方老師時情形如何?海瑞格於一九二五年開始習箭,時年四十一,為大學的哲學講師,阿波研造時年四十五,只比他年長四歲,但聞道有先後,術業有專攻,不僅系出名門,並於兩年後創立大射道教流派,以「一射絕命」為宗旨,藉由箭術來求道。東西師徒二人由小町谷操三介紹認識,此人為早作者二十年入門的師兄,也是居間的翻譯者。由此可見,海瑞格能習得射藝,除了自身的條件,良師與益友也是重要的助道因緣。

阿波研造的教法可分為言教與身教,然而他的言教卻不同於一般,因為技巧必須親身操作,一再演練,才會熟能生巧,空談無益。另一個更關鍵的是,他傳授的箭藝與禪結合,而禪宗卻是不講次第,「說似一物即不中」,即使「老婆心切」,也只能旁敲側擊,或以比喻來形容(如放箭好似「雪從竹葉滑落」,又如以舞與舞者來說明專注、無念、自他不二),希望聽者自有領悟。

更常出現的就是以「否定」來削減錯誤,損之又損,則近道矣。因此,書中經常出現老師否定學生(如「千篇一律的回答:『不要問,繼續練習!』」),即使表面上有正面的教導,如多次提醒「重過程,不重結果」,然而不論正說反說,對於來自西方、習慣邏輯思維的學生,都會覺得難以掌握,無所適從。書中一個細節值得一提,海瑞格從益友得知,老師為了更了解學生,有利傳授,曾私下閱讀日文哲學入門書,後來發覺與他的教法格格不入而放下。由此可見在嚴苛的要求背後,老師對於弟子的關切與用心。

再就身教而言,比較明顯的有三類。一類是技術上的示範,包括拉弓時如何維持臂部與肩部的放鬆,近似手把手的教導。另一類是回應學生的質疑,尤其夜間在射箭場連發兩箭射中靶心的神技,建立起學生的信心,從此死心塌地服從老師。第三類則是當學生以「完全無我與無所求的狀態」正確放箭時,老師立即肅然,深深一鞠躬,向瓜熟蒂落般的放箭致敬,但立即要學生放下此事,繼續練習。

這一切也是因為師生之間殊勝的緣分。老師從開始時的不願傳授(因先前與西洋弟子的不良經驗),到過程中的嚴格要求(一度因為學生投機,幾乎將他逐出師門),然而不時出現適時的放鬆與鼓舞,如兩次喝茶時的開導、示範,顯示出教法鬆緊有道,收放自如。在學生以無我、無所求的心態放箭時,老師鄭重其事地向此狀態鞠躬致意。

習箭五年多之後,老師建議學生去參加考試,並在家練習儀式,強化放鬆與專注,以致「能夠毫不費力地滑入當下真心的狀態中」,順利通過考試。之後,不再著重於射箭,而是配合學生的程度,開示「大道與箭術的關係」,雖然多半是「神祕的象徵與晦澀的比喻」,但些許提示都能讓學生有所會心。

其中,特別強調「無藝之藝」,因為「這是箭術追求完美的目標」,而此中的大師,「本身就是無藝之藝,大師與非大師集於一身。在此時,箭術成為不動之動,不舞之舞,進入禪的境界」,有如語默動靜、行住坐臥莫不是禪。而這些都來自「練習又練習,重複再重複……示範,舉例;直覺,模仿」。

學生詢問:回國後沒有老師在旁時如何是好,老師的回答明白顯示了師徒一體、「吾道西矣」之感。學生返國後也能繼續精進,著書立說,弘揚師門的射藝與禪法,並在〈前言〉中明示,書中的教誨與比喻,無不出自老師,以示以師心為己心,以師言為己言。師徒之契合,顯見於臨別時老師以最好的弓相贈:「當你用這張弓射箭時,你會感覺到老師的精神與你同在。」至於焚弓的交代,頗有伯牙子期知音知己的況味。

總之,阿波研造與海瑞格見證了一九二○年代東西師徒之間一段殊勝的弓道因緣,而此書作為見證報告(witness report)則將此學藝經歷記錄下來,為當時東西方的交流,尤其箭藝與禪心的關係,留下了一份空前的紀錄,並接引了許多有緣人,可說是回報師恩的最佳方式。

還有一位不容忽略的人物就是海瑞格的妻子古思悌.海瑞格。書中雖未明說她是職業婦女或家庭主婦,但提到她與先生同時習箭,也學習花道與繪畫,並在先生通過箭術考試領到證書的幾天後,「也在一場公開考試中獲得了花道師父的頭銜」。

有三件事值得一提。一是兩人曾帶著弓箭到海邊過暑假,經年勤練卻不見具體進展的先生心有偏執,想到一個取巧的手法,當時妻子曾有「反對的忠言」,但他沒聽進,反而自以為在技術上有所突破,卻被老師識穿,幾乎逐出師門。另一件事就是海瑞格過世後,妻子為他整理卷帙浩繁的遺稿出版,將這位西方學者的習箭修禪學佛心得普及於世。

此外,古思悌.海瑞格本人於一九五七年出版德文版Der Blumenweg (直譯為《花道》),英文版《花藝中的禪:日本花道中的意義與象徵之經典解說》(Zen in the Art of Flower Arrangement: The Classic Account of the Meaning and Symbolism of the Japanese Art of Ikebana,可仿《箭藝與禪心》而譯為《花道與禪心》)一九五八年於美國和英國出版,同樣由哈爾英譯,鈴木大拙作序。全書記錄了她在本原流花道名師武田朴陽門下學藝的心得。此書與先生的箭藝之書,可謂陰陽剛柔相濟的夫妻作。

結語

即使海瑞格的歐洲教養、專業訓練等多方面與東方禪宗相去甚遠,但在個人求藝的初心以及老師高明的調教之下,六年學藝有成,得以體會箭術的大道,返回德國,著書立說。他在書中提到:「佛教的禪宗誕生於印度,經過了巨大的轉變,在中國發展成熟,最後被日本所吸收,成為一種生活中的傳統。」而經由作者的學習、體悟與著述,他的經驗與心得進一步藉由英文、日文、中文等多種語文的譯本廣為流傳,再度印證了禪宗的發展與傳播。

海瑞格師從阿波研造習箭是在兩次世界大戰之間,距今將近一個世紀,此書德文版問世至今已逾七十年。如今禪宗傳遍全球,派別眾多,兼習武藝者也不在少數。此書歷久不衰,固然因為作者為特定時空下的人事物留下了第一手史料,也因為其中有關箭藝、特別是禪心之處,與其他時代、地方、藝術相通,兼具了特殊性與普遍性,對於武藝與禪在世界的傳揚發揮了很大的引領作用,允為此一領域的經典之作。

臺北南港,二○二一年一月十日

【作者介紹】

奧根.海瑞格(Eugen Herrigel, 1884-1955),德籍哲學教授。他在兩次世界大戰之間遠赴日本東北帝國大學教授哲學,同時接受一位禪宗大師的嚴格訓練,花費六年時間專注地學習箭術,並且從中體悟禪機。他是少數深入鑽研禪宗理論與實踐的西方人士之一,在1953年出版本書,將他多年經由箭術習禪的過程與體會,以暢達的文字具體描述出來。本書出版之後廣受歡迎,被翻譯成許多不同語言版本。

海瑞格教授生前只出版了這本《箭藝與禪心》。他在1955年去世之後,他的夫人在他所遺留下來的文件之中,整理出許多篇關於禪宗理論的筆記,從最初的入門到神祕的開悟,甚至在開悟之後會遭遇的種種心路歷程都有所描述。海瑞格夫人將之編輯成書出版,書名是《禪道》(The Method of Zen)。

