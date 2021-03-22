若長輩有吞嚥困難的問題，建議從五方面預防嗆咳及吸入性肺炎的發生

前總統李登輝在2020年2月因進食嗆咳，引發吸入性肺炎及心臟衰竭，病逝於台北。高齡族群因嗆咳產生的危險，再度受到國人的重視。家中若有高齡長輩，應特別留意嗆咳的成因，及預防、處置的方式。

所謂的「嗆咳」，簡單說就是「飲食過程中因為吞嚥困難，而出現咳嗽、噎到（異物阻塞）」的狀況。嗆咳時，最怕的就是食物或液體，自呼吸道嗆入肺部造成感染，也就是「吸入性肺炎」，其死亡率之高甚至不亞於癌症。

一般來說，高齡者是嗆咳主要的高危險群，除了老化引起的吞嚥困難，長期臥床，以及中風、失智、帕金森氏症、胃食道逆流等等，或是服用安眠藥影響中樞神經導致協調變差，都是容易造成吞嚥困難而導致嗆咳的原因。

要預防嗆咳，不妨先觀察長輩有無以下吞嚥困難的徵兆：

食量越來越小、越吃越慢，可能是吞嚥能力變差的關係

嘴巴裡常留有食物殘渣或口水

飯後聲音變得混濁，食物吞嚥不完全，殘渣留在喉頭或聲帶上所導致

較硬、較乾的食物吞不太下去

飲食後經常覺得卡著痰，痰中混著食物

若長輩有吞嚥上的問題，建議從五方面預防嗆咳及吸入性肺炎的發生：

1、飲食姿勢

吃東西的時候，除了要坐正，頭部應稍微前傾，吞東西的時收下巴。若需臥床進食，也應設法斜躺60度，並用枕頭或毛巾將頭部墊起來吃東西。

2、食物調理

液體跟乾燥的固體較容易引起嗆咳，像李前總統就是喝牛奶時發生嗆咳。長輩若有吞嚥困難的狀況時，食物盡量以濃稠狀或糊狀為主，湯汁可增加濃度，固體食物煮得軟爛一些。

3、進食習慣

吃東西時應避免邊吃邊講話，或邊看電視，以及干擾較多的地方，以防分心影響吞嚥。也不要在疲累的狀況下吃，並放慢吃的速度，一口吃完再吃第二口，吃完後最好不要立刻躺下。

此外，喝水可改用湯匙慢慢喝，切勿用吸管喝。喝湯時，最好將湯頭與湯料分開入口，都可減少嗆咳的發生。

4、口腔清潔

導致吸入性肺炎的病菌大都來自於口腔，飯後刷牙漱口是保持口腔最基本方式。

5、吞嚥訓練

有吞嚥困難的長輩可透過訓練來改善，包括嘴唇、下巴、舌頭、喉嚨的運動，以及呼吸訓練、臉頰按摩，還可用適當的輔具提高訓練效果。除了網路上可找到許多訓練方式及影片，醫院裡的語言訓練師也能提供有效的訓練途徑。

最後，一旦發生嗆咳，應馬上停止吃東西，可先鼓勵長輩把東西咳出來，或以哈姆立克法協助他吐出異物，若都無法解決就要盡快送醫了。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航