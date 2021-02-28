專訪「島內散步」團隊：推廣三方共贏的「永續旅行」，面對疫情思考國旅轉型契機

文：張雅琳｜攝影：林辰鍵

認識一座城市的方式何其多，用散步的節奏，或許最能親身感受土地溫度。有一群善於說故事的人，縝密規畫出超過四百條導覽及小旅行路線，悉心探尋每個地方背後的文化歷史脈絡，他們是——「島內散步」。

Photo Credit: 點讀華山提供

採訪這天，在「島內散步」執行長邱翊的帶路下，拐進大稻埕的街巷裡彎繞，才知道貴德街之所以可以一眼看到路的盡頭，是因為都市計畫一開始就規畫好的關係，而隨著城市發展才慢慢擴建延伸的迪化街，相較之下就沒有那麼筆直。

途經千秋街店屋市定古蹟莊協發商行，邱翊提到，港町（今貴德街）昔日人文薈萃，一九二〇年代，蔣渭水、林獻堂等人就是在此舉辦「港町文史講座」，街屋主人、同時也是台灣文史專家莊永明老師，仿效當年風氣在原址成立「莊協發港町文史講亭」，格外有歷史意義。雖莊老師於2020年八月辭世，卻為大稻埕留下許多珍貴記憶。

邱翊的家族五代皆世居大稻埕，他觀察到過往人們聽到「大稻埕」最直覺的聯想，不脫年節時人氣滿滿的年貨大街，但是有如夜市般鬧騰的封街過後，真的對地方觀光產業有所助益嗎？對於這塊台北保留最完整的老街區，我們過去可曾留心駐足？二〇一二年「島內散步」設計的第一條導覽路線，就選在台北人以為自己熟悉其實卻未必了解的大稻埕，引領大家一步步補修學分，重新認識自己生活的城市。

文化傳遞 建立地方認同

島內散步走遍各地，訴求傳遞文化的體驗式旅行，挖掘出台灣各角落的精彩故事，讓許多人不免好奇，這些主題路線由何而生？產品企劃總監蘇柏安表示，首要是依季節設計大家偏好的旅遊內容，「比如夏天就不會選擇一整天曬太陽的路線，會往比較舒服、療癒的方向去思考。」

具有話題性的時事也會納入討論，像是近一兩年因面臨滅村危機而受到關注的馬崗漁村，「可能大家原本對這裡比較陌生，我們就從議題切入，帶大家去看這個聚落正在發生的事。」保存完整的百年石頭屋、身懷絕技的海女阿嬤⋯⋯，都讓許多初次接觸的人印象深刻。蘇柏安笑說甚至有人為了感受不同季節的馬崗，前後參加了兩次，還有人選擇投入當地的導覽培訓，正是因為了解、產生認同，進而付諸行動的最佳實例。

他們將想要傳達的議題，埋進旅程內容中。誰能想到台北的夜生活不只東區？在清晨三點半的萬大路的中央魚貨市場一樣生猛有力，蘇柏安說這條別開生面的路線讓許多人開了眼界，才知道自己每天早上的盤中飧，原來是來自於這樣的產地到餐桌；民俗系列的主題不只看熱鬧，更帶大家看門道，他們找來曾受邀至法國羅浮宮參展的新興糊紙店，做紙紮人的教學，家將工作坊跟著藝師互動畫臉、跳家將，打破大家對「8+9」的迷思。

又或是連做了三年的鬼月題目，從校園鬼故事帶出八、九〇年代的日本蓬勃發展的校園怪談研究、從傳說中很「陰」的西門町神妖軼聞探究不同的時代背景，「不希望大家想到中元節就是敬鬼神而遠之，」邱翊說，「而是換個角度提醒大家，這些民俗祭典就是在我們的生活之中。」

導覽show time 好戲正要上演

蘇柏安提到，確實很多團隊都在做導覽，但差別在於要怎麼讓人聽得「有感覺」，其實暗藏眉角，「導覽的內容是需要被設計的。」他舉例，比如「牛肉」要先端出來，「如果這個地方有十個點可以介紹，但你發現別人只想聽第五點的時候，第五點就應該被先拿出來講。」

又有很多時候，導覽員未必會「全盤托出」，邱翊補充，八年前自己剛開始帶導覽時，會把歷史典故講得鉅細彌遺，「但是現在我會站在聽眾的角度思考，只取其中更讓人有記憶點的片段，這樣才有意義，如果全部都講，消費者也吸收不了那麼多。」

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在導覽員林育芬的經驗裡，設計路線裡頭的「場景」格外重要，除了要適時創造一種不經意的驚喜感，「還有些話，必須要在走到那個場景的時候才能說出來。」藉由人事時地物的結合來營造氛圍，讓大家日後回想起這段旅程，也會覺得特別有畫面。她有一套私房心法，就是每個場景停留講解的時間，要抓在正讓人還有點意猶未盡的時候，她就會宣布要往下一個點移動；原來，導覽不只要口若懸河辯才無礙，還要玩點小心機。

林育芬笑說，曾有夥伴形容島內散步的成員很像「演員」，每當站上城市街道的舞台，就是他們的show time，要怎麼把想傳達的內容展現在觀眾面前，不光靠導覽員舌燦蓮花的嘴上功夫，更要讓參與的群眾眼見為憑，去看到、觸摸到，甚至嗅聞空氣也是感受的一部分，「像是柏安前面提到的魚市場，就是一個很有『味道』的場景。」蘇柏安也強調，每個地方既有的內容都是固定的，不可能憑空設計出一個亮點，「而是我們如何透過導覽技巧或其他加值服務，去把已經存在的亮點擦拭得更亮，讓更多人看到。」

永續旅行 形塑三方共贏關係

經營台北街區導覽多年，島內散步在二〇一六年跨出台北，將足跡拓展到宜蘭、基隆、新竹和嘉義等地，與最了解在地風土民情的地方團隊合作。邱翊提到，很多時候，地方團隊想傳遞的訊息，未必是客戶想要的，「就會變成導覽時只是一直表達自己想講的話，但是消費者不一定聽得進去。」島內散步的存在，正適時扮演一個居中的角色，「核心目標就是『溝通』，建立一個消費者與在地團隊溝通的平台。」從中找到平衡點，做到既滿足客戶的需求，又能將島內散步和地方團隊的理念透過客戶再傳達出去，創造三方共贏的局面，才能持續實踐島內散步所推廣的「永續旅行」。

對於永續旅行，邱翊有一套「兩大兩小」的闡述方式：對文化資產和環境的影響最小化，又達到商業價值和顧客體驗的最大化，「客戶的感受很重要，但對於地方的文化倡議、環境保護等議題，我們也必須兼顧。」既然島內散步所重視的，是要能和土地產生連結，就也不能不提到近年蔚為話題的「地方創生」。邱翊拋出觀點：「觀光活動可以是塑造地方品牌形象的一個手法，但要談地方創生，不能只有做行銷，而是要找出這個地方的核心產業是什麼、未來想達到的願景是什麼。」

他以大稻埕為例，先把布料、茶葉、南北貨和中藥這些產業做好，再來談轉型、談包裝。「就像我們帶遊客認識設計品牌『印花樂』，並不只是告訴他們這個品牌好棒棒，而是藉由讓他們親手製作絹印布袋，從這個體驗過程連結到大稻埕的布料產業，理解品牌是如何透過創意重新詮釋，設計出新的商品，也讓大家知道大稻埕是有這些產業歷史脈絡的一個地方。」邱翊強調，如果主體只有觀光產業，活動很容易就淪為只是為了迎合觀光客而存在，而看不見一個地方真正的文化。

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面對疫情 思考國旅轉型契機

2020年是交通部觀光局訂定的脊梁山脈旅遊年，不過邱翊笑說他宣稱2020年為「在家旅行年」，既然因為疫情關係，大家都無法出國，就好好地留在台灣玩。不過，他也同時觀察到上半年一些地方的觀光宣傳，往往流於「小京都」、「台版天空之鏡」等不用出國、也能拍出有如身在國外知名場景的號召方式，讓他想提醒大家，不要把台灣當作是一個「無法出國旅遊」的備案，他懇切地說：「希望每個人都可以去理解這片土地的真實樣貌。台灣就是台灣，不是某個替代品。」

下半年疫情趨緩後，迎來新的一波「報復性」旅遊，離島地區和諸多熱門觀光景點湧入大量人潮，也隨之引發各界批判聲浪；對此，邱翊卻出人意表地說在他看來也不全然都是壞事。原來，他早從三、四年前便開始關注過度觀光的議題，卻都只有零星的媒體報導，「2020年的話題熱度，未嘗不是一個機會，開始有更多討論，促使業者和遊客都能進一步思考，觀光活動應該如何尊重地方的文化與環境。當消費者的思維轉變，相關的服務業者也必須轉而開發有別於過往走馬看花的深度旅程。」

蘇柏安感慨道：「台灣一直以自己的服務業品質為豪，但過往國人的觀念卻長期視『服務』為沒有價值的東西。」多數人選擇旅遊行程，往往看的是「價格」而非「價值」，長此以往，造就了國旅在大眾印象裡頭，就只能和「低價搶便宜」畫上等號。「消費者是需要被教育的，島內散步一直以來努力嘗試的，就是突破大家對國旅的既定印象。」就像團隊提倡「去老街但不要逛老街」，蘇柏安強調並不是說老街不好玩，「而是我們希望給消費者不一樣的體驗。」

邱翊也自信地說，未來島內散步將更加鎖定企業客戶，提供客製化員工旅遊或team building服務，將團隊持續關注的歷史、風土文物等議題，藉由企業的社會影響力擴散出去，而善於文化轉譯的島內散步，會是最好的帶路人。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航