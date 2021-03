黃博志《四樓天堂》展演：以非寫實手法，演繹紐約華人社區的賣淫墜樓事件

文:蕭淑文(英國萊斯特大學博物館學碩士,臺北市立美術館資深策展人)

我們沒有任何人能恢復所有理論出現之前的天真無邪,在那種天真無邪的時代,藝術沒必要自我辯護,沒人會去問某件藝術作品說了什麼,因為每個人都知道(或認為他知道)它做了什麼。—蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)《反詮釋》[1]

Photo Credit: 黃博志提供,林厚成攝影 黃博志,〈四樓天堂〉,裝置、表演,木頭、玉米威士忌、霓虹燈、135mm幻燈片、印刷品,尺寸可變,2019,Performa與台北市立美術館共同委託製作並參與Performa 19雙年展,演出現場圖於Performa Hub: 47 Wooster St,2019年11月14日至11月23日。

相較於劇場,在當代藝術脈絡下呈現臨場性作品直接展現”Performa”堅實的意識形態。2005年,行為藝術史家蘿絲李.戈柏(RoseLee Goldberg)以”Performa”這個自創的詞彙建構「Performa雙年展」,在紐約市尋找非典型展演空間展示介於展覽和表演之間混雜樣態的藝術作品。戈柏有一種激進的想法,或者說是一種明晰的想像,把視覺藝術家推向現場和媒介之間的思考,但並不是要喚醒什麼意識,而是要讓他們不受展場設置的框架限制,去創造非典劇場所部署的現場性作品。

2019年第八屆的Performa雙年展─「Performa 19」,臺北市立美術館(北美館)藉由文化部駐紐約台北文化中心的媒合,參加了無牆國家館單元。關於「協作」,因為有了明晰的想像,北美館提出五個當代藝術複合媒材創作的藝術家名單,當中只有一個是具劇場背景的行為藝術家。最終,雙方機構在共製的合作模式底下,Performa從中挑選了兩位藝術家,讓他們以紐約這座城市為基礎做現地創作。黃博志是其中一位,而我的角色是由北美館所賦予的機構策展人,將和Performa策展人共同掛名。

Photo Credit: 截圖自Performa 19官網

作為一個藝術家,黃博志有其強烈個人風格。他的書寫具詩意的情感是如此強烈,是他創作本質的構成要素,但是整體作品風格是從書寫中去創造出意象,從一種感性的書寫開始,然後尋找出隱藏其中的某種知性抽取出來的互為文本的表達,於是不再是純個人情感的投射,他借用對象透過觀念性的建構,深思熟慮地運用一種借喻的手法,把想說的東西都放在裡面。

因此,「Performa19」黃博志以非寫實手法演繹一個發生在紐約華人社區法拉盛的社會事件。《四樓天堂》(Heaven on Fourth)有六場展演,每週上演三場,作品運用各種形式有裝置、文字及現場演出。他雇用了演員、作家、調酒師及一個按摩師重構事件。

整個演出都是基於一個非法居留且從事色情按摩的華裔女子「宋揚」:為了躲避警察以賣淫罪將她再次逮捕,從她租賃的四樓公寓一躍而下,重重摔落在紐約法拉聖一條餐館和色情按摩店林立的大街上。作品標題(四樓天堂)影射事件過後,公寓出租給一家同名的新的按摩店,透過它,直接地探討現存社會裡的種種矛盾。

Photo Credit: 黃博志提供,林厚成攝影 黃博志,〈四樓天堂〉,裝置、表演,木頭、玉米威士忌、霓虹燈、135mm幻燈片、印刷品,尺寸可變,2019,Performa與台北市立美術館共同委託製作並參與Performa 19雙年展,演出現場圖於Performa Hub: 47 Wooster St,2019年11月14日至11月23日。

這個作品儘管是源於一個社會的真實事件,但黃博志捨棄直接的、沉重的、赤裸的、寫實的東西,在骨子裡、意識裡誘發了相反的效果,提供一種「間接的、輕盈的、幽微的、虛構的」東西,更指向藝術家意圖從個人經驗中去看日常現實世界裡的真實的態度。

在這個脈絡之下,《塞班島日記》使用中性的、描述性的語言陳述了一個關於平凡的、邊緣的人物的故事。在黃博志筆下虛實交錯的敘事變得充滿了幻象,他以第三者的視角述說著宋揚在異國的生活和苦難,隱隱透露著孤單的個人且是一個女人的主題。作為一種藝術策略,它不做任何批評或是辯護,它更不是體現一種社會不義的現實情境,並且揭露真相;而是層層堆疊把故事變成複數,加乘了它的想像。

此外, Performa策展人劉雪鈴(Charlene K. Lau)提議找三個華裔美籍的女性作家,從女性的角度來創作文本。同時,為了不讓作品走向性別之間兩個端點的窠臼,黃博志在展演製作團隊成員黃彥榕(Debbie Huang)的引薦之下,邀請了一個曾經旅居紐約的台裔男性文字工作者加入文本創作。

關於這個組合,黃博志不設定它是「一群作家的概念命題」,而是通過對話、事件(社會事件)及文本(虛構文本)作為基礎,藉此分享、拆解、重構作品的材料。事實是,《四樓天堂》不是個典型的表演,它無法找到一個明確的範疇,因為它沒有劇本,它只有五個文本。在此結構下,黃博志和四個作家通過文字打開一個容納任一情節、任何想像及資訊的歧義性空間,更開放地去檢視、回顧一個不顯眼的人物的生命歷程,講述一個關於「在最低狀況中人的命運」。

在演出過程中,演員們使用一種平靜溫和的語調朗讀文本,而在朗讀的每一個起落,吧檯的調酒師會請觀眾品嘗調酒。吧檯上方擺設了一張按摩床,有一個演員隨機地探詢觀眾是否願意上樓按摩。在這個私密的夾層空間裡,受雇的按摩師靜默地為觀眾按摩,演員則在他的耳邊輕聲朗讀。對黃博志來說,用文本取代劇本重新編輯事件,他的目的是要挑起觀看者的直接反應。但這樣的操作有可能改變現實世界,藝術家刻意為之是意圖營造一種具社會意識的「藝術作品」。只不過,藝術作品不同於訴諸理念與質疑態度的社會行動,使用藝術語言更易讓觀眾投入某個情境。

Photo Credit: 黃博志提供,林厚成攝影 黃博志,〈四樓天堂〉,裝置、表演,木頭、玉米威士忌、霓虹燈、135mm幻燈片、印刷品,尺寸可變,2019,Performa與台北市立美術館共同委託製作並參與Performa 19雙年展,演出現場圖於Performa Hub: 47 Wooster St,2019年11月14日至11月23日。

就在這個具高度幻想性的背景下,其引誘形象不僅讓演員和觀眾各就其位,後者也被迫置身於不同的現實情境裡,使得背後的真相充滿不可預測性。桑塔格在《布列松電影中的精神風格》一文裡所說的具反省力的藝術中,作品的形式以一種移情方式存在。觀眾反應是延長或延緩其感受,從中產生一種自覺,他們的情感不會以回應真實生活的相同方式來反應,可以更客觀地去回應作品形式[2]。

例如說,當觀眾意識到自己是宋楊事件「不在場」的旁觀者,展演者在他們眼裡無所遁形,因此在彼此心理上拉出了一種距離。但心理上的距離不是對於觀眾的挑釁,也不會操弄他們的情感;反而是透過一場展演,讓他們感受到藝術中形式形塑內容的典型方式。在此,因為對形式的了解,給予我們一種獨立於內容的反省力。

《四樓天堂》是藝術家把日常的現實世界從純粹的「社會性」延展到以事件為基礎的藝術計畫。我們必須說,黃博志一直以來努力在呈現把書寫作為他概念性作品的撐架。甚至,他的文字賦予作品有了不同層次的想像。但關於直接走向「臨場性」展演,在黃博志眼中看來無疑正是墜入一個未知的媒介探索之中。

怎麼做呢?他仍想透過文字的中介,展現他概念性作品所使用介於寫實與虛構之間的姿態。對他來說,他的展演作品不是建立了一個和自己之前作品隔絕的平行世界,只是把創作次度層層推衍,在距離中看到作品的意象:「當時」、「當下」/重述/關於宋楊,我無權……。

Photo Credit: 黃博志提供,林厚成攝影 黃博志,〈四樓天堂〉,裝置、表演,木頭、玉米威士忌、霓虹燈、135mm幻燈片、印刷品,尺寸可變,2019,Performa與台北市立美術館共同委託製作並參與Performa 19雙年展,演出現場圖於Performa Hub: 47 Wooster St,2019年11月14日至11月23日。

黃博志的作品利用以表演為基礎的敘事,橇開屬於社會層次與心理層次之間的連結。一個演出、一個展覽,藝術家自認無權說什麼,它必須定焦在一種虛構美學,也許是虛構比現實更使他迷戀,二元對立引不起他的興趣。阿多諾稱現代作品之謎樣形象強調主體的叛離和救贖。

《四樓天堂》正是具這樣的謎樣形象。在這裡,藝術家刻意地切斷思維與現實、形式主義與現實主義的極端操作,強調他個人運用想像在虛構文本中去感受宋揚的生活與苦難。這就是阿多諾所提及主體觀念的解體,是藝術家個人精神融入作品模擬的激烈亢奮狀態,是藝術行動的實踐,是屬於心理層面,涉及個體非理性的自我救贖,或者說是和整個社會的解離或對立。[3]

但是涉及種族、性別以及性工作者等議題為基礎的作品經常會招致來自社會維權團體的批判。尤其是藝術家始終扮演一個編導者角色。劉雪鈴亞裔移民的身分讓她意識到「宋揚」不僅因為她華裔的背景和移民身份而被邊緣化,而且由於其作為性工作者的身份而被邊緣化。一旦意識到這些具高度敏感性的議題可能會模糊了作品,劉雪鈴和黃博志去拜訪紅鶯歌的成員,和他們分享《四樓天堂》的做法和想法,同時邀請其成員及亞裔性工作者去看演出。

紅鶯歌Red Canary Song (RCS)是一個紐約的非營利組織,成員都是亞裔族群。不消說,這個組織和亞裔移民有著特定關係。宋揚事件發生後,他們挺身出來為個體戶的性工作者爭取工作權,並指控警察往往把她們視為人口販運,或賣淫集團的同路人,而導致過當執法。因此,紅鶯歌呼籲美國社會應正面看待這個行業的存在,並主張其個人工作權以及性工作者除罪化。

很明顯,紅鶯歌組織所有工作都在探討人權、公平、正義的道德性。關於社會的理想狀況,必須確實存在意義,他們看到所有的事物皆是走向真實世界之意義。這是對社會展現一種固定形式的期待,因為這種固定意義可以讓每個人都可以有對等權利參與社會活動。換言之,沒有異化的社會是一個被建構出來的「情境」。

《四樓天堂》這樣一個作品,是對真實之意義植入許多不斷生展、流動的意義,不為固定意義所束縛,卻是用想像的、虛構的去指涉一個搖擺不定的真實世界。在這裡,容許異化的人類活動,揚棄集體想望的情境。作品有一個清楚的結構,是由一個單一事件不斷演義生成,刻意對立於直接意義的表達,而是揭露不同層次的陳述:事件發生的「當時」和展演的「當下」之間,我們讓心與眼自由運行,促使我們思考自己對於作品的感受程度。於是,當時的「斷裂性」與當下的「瞬時性」徹底斷開了如實陳述的直接性以及奴役我們的主觀意識。

紅鶯歌成員在演出前對這個作品提出質疑。在劉雪鈴的文章裡提到他們強烈抗議作品意圖頗有挑釁的意味,希望藉由「參與」去改變作品的形式與內容。他們仍舊圍繞著真實意義強調黃博志的作品沒有具體呈現宋揚事件及性工作者除罪化的論點。自始至終,紅鶯歌覺得作品的存在意義在於他們的參與,這樣的作品代表著社會改革的命題,是組織的核心價值。

例如說,他們抨擊參與文本創作的四個作家及演出者沒有一個人是性工作者、誰賦與藝術家權力用藝術作品虛構真實等等。總的來說,紅鶯歌成員公開批判《四樓天堂》是以藝術為名卻不陳述事實。換言之,作品通過展演改變日常世界裡的真實事件是不被接受的。

Photo Credit: Hyperallergic官網 紅鶯歌於Hyperallergic所發表的文章,質疑《四樓天堂》演出內容的適切性。

但其中最引人矚目的是因為紅鶯歌主要的成員都是藝術家,在宋揚事件及相關議題上,以全知者的觀點去主導作品內容的詮釋與表現形式是他們責無旁貸的使命。這個進路走到最後已經偏離藝術作品總體的辯證。可想而知,紅鶯歌對黃博志所操作的作品形式語彙不屑一顧,在他們的認知裡,作品違背現實世界的真義, Performa與黃博志必須為此在線上藝術雜誌”Hyerallergic”上公開發表致歉聲明。

除此之外,Performa必須在《四樓天堂》的演出現場為紅鶯歌募資、募款;宋揚事件和性工作者除罪化議題必須在下一屆的Performa雙年展繼續深化。在意圖上,紅鶯歌複製了社會運動的模式,高度意識型態化的操作,所有選項都是規劃好的,希冀藉此正確的態度來完成行動!

紅鶯歌事件值得深思,因為問題不在於美學,而在於意識型態。以《四樓天堂》為例,用真實事件/做一個藝術計畫/不會真的「越界」嗎?藝術家的想望是否流於天真?社運團體是否自囚於某種意識型態而輕忽了藝術的創造力?紅鶯歌的反應是否為藝術語言之純粹本質蒙上一層陰影?藝術家能否站在外圍,藉由重建置身度外之地把赤裸裸的真實狀況加以解體,讓我們產生更加有感覺、更加驅動我們稱之為藝術的東西?

因此我們可以說,紅鶯歌把宋揚事件及性工作除罪化置放在某種道德性當中,通過明確的意義語言反覆運作,建立了一個可以控管的系統,這便不難理解他們有一個堅實的主張。即是如此,紅鶯歌對於《四樓天堂》的批判走向教條式規範,這個誘餌製造一個難解的僵局;甚至,最終只能凸顯一種道德的政治性,不能有效提出辯證的觀點,只不過是一種造作的態度而已。

本文一開頭,援引桑塔格《反詮釋》一文裡談到藝術沒有必要自我辯護。我們必須恢復感覺機能去看、去聽、去感覺,而不是在藝術作品中去尋找大量的內容或擠出更多的內容,才能讓自己看見它的全貌。

最後在文末,她說:「評論的功能應該是告訴我們,藝術作品如何成為這個樣子,甚至是它就是這個樣子,而不是去論說它的意義是什麼。」[4]我們可以把藝術家的概念和意念視為是一種純粹的想望。藝術作品和真實世界不同,它乃是經過藝術家思考、斟酌之後的產物。藝術家在作品中看到無限而不是侷限,更不必停留在模仿或再現這類古典藝術理論的框架之下自我屈折。藝術作品被接受或不被接受,它成為它的樣子,而不是為了誰的立場成為它的樣子。

Photo Credit: 黃博志提供,林厚成攝影 黃博志,〈四樓天堂〉,裝置、表演,木頭、玉米威士忌、霓虹燈、135mm幻燈片、印刷品,尺寸可變,2019,Performa與台北市立美術館共同委託製作並參與Performa 19雙年展,演出現場圖於Performa Hub: 47 Wooster St,2019年11月14日至11月23日。

對黃博志,他最關注的一直都是藝術存在的意義問題,盡管它可能產生衝擊、震撼、讓人不安的甚至引起什麼騷動的,是讓我們懷著期待去理解,或是超出我們的日常理解裡。對他來說,藝術作品在本質上總是在追問可理解或不可理解、有意義或沒有意義、完整或不完整的事物。他的作品不是在追求「完成」什麼意義,反而是它的「追問」,在探究沒有一個絕對的最終結果的概念。《四樓天堂》把黃博志的創作立場表現得淋漓盡致。在這裡,「真實」是必須被拋棄或超越的東西!

總的來說,《四樓天堂》是一個藝術作品,它的確沒有有效成為社會性的溝通,但它越界了嗎?或許,黃博志從來都沒有自我催眠用這件作品去完成什麼事情。他只是想著作品,持續走向寫作;走向無限邊界,直到看不見為止。或者,關於宋揚,他有一種烏托邦式的情懷;有一種溫柔的情感、願望,讓她的生命在世界的另一端變得輕盈、變得透明。與其跳入真實,黃博志選擇跳出真實為宋揚重新定位她的生命與世界。

註釋

[1]參見蘇珊.桑塔格,《反詮釋/桑塔格論文集》(Susan Sontag, Against Interpretation and Other Essays),頁17,麥田出版,台北,2008。

[2]同註1,頁256-258。

[3]《阿多諾美學論》,陳瑞文著,〈第六章:藝術真理〉,左岸文化,臺北,2004。

[4]同註1,頁30-32。

