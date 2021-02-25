〈左忠毅公逸事〉配角史可法的「佛系守城」：每天寫遺書，緣分到了自然會殉國

文：黃星貿

前言

身為一個幽默風趣的國文老師，對於〈左忠毅公逸事〉這樣的文章真的有點犯難。文章的內容、背景都是徹頭徹尾的大悲劇，傳統的作法看到悲劇應該要配合煽情，最後鼓勵大家效法左光斗、史可法忠君愛國的偉大情操。

然而時移事易，二公情操固然偉大，其所堅持的理念、法統（如果有的話）也早已湮滅在歷史的洪流之中，問今天的高中生：「你們知道史可法嗎？」他們會用天真無邪的眼神看著你說：「蛤？他是誰？」

不過又也許，正是因為台下都沒有史可法的粉絲，我們才有機會自由的、輕鬆的，來聊聊這位過氣的民族英雄，史可法。

諸君，左史本寫起來！

話說史可法是個又黑、又矮、又醜，但眼中有光的孩子，他聰明又有理想，並且是那種每天熬夜的學霸，他自己說自己為了準備秀才考試，整個月只有七天能好好睡覺。坦白說想像起來還挺瘮人的，又黑又小，目光犀利但掛著黑眼圈，此時我腦中浮現的是海賊王裡鬼人阿金的形象。

言歸正傳，到了19歲，他邂逅了人生中最重要的辣個男人，左光斗。差不多就像課本寫的那樣，在大雪紛飛的夜裡，一座古寺之中，44歲的左光斗在昏黃的燈光下，一眼看上了這個神似鬼人阿金的少年（的文章），心中湧上了一股前所未有的憐愛。

左光斗溫柔的替他披上貂皮大衣，輕輕的為他關上門，臨走前故作矜持的問僧人：「他叫什麼名字？」僧人回答：「他叫阿ㄐ……不是，他叫史可法。」左光斗在心中把這名字唸了無數遍，才戀戀不捨的走了。

（進階題：請指出本段哪些是歷史事實、哪些是歷史解釋、哪些是瞎寫的）

也像課本寫的一樣，史可法在考試中獲得左光斗賞識，考了第一名，然後被帶回家見家人，並宣稱這是自己（志業）的繼承人。課本沒寫的是，此後史可法就被左光斗「包養」在家，日日相濡以沫，包吃包住、還有零用錢，每到左光斗休假，史可法就坐在床上等他（探討國家大事）。

還有一次，史可法在家裡偷穿左光斗上班的衣服，被左光斗看到，史可法一時大窘，左光斗笑說「我的衣服穿在你身上，還配不上你」。

（寫作練習：請將本段擴寫為5000字的短篇小說，尺度不限）

這裡要注意到兩件事，第一件是左光斗的身分：此時剛剛發生過著名的「移宮案」，左光斗與東林黨同志楊漣主導把新皇帝的後母趕出皇帝寢宮，這個後母就是童話裡那種會虐待小孩的後母，因此楊、左二人頗有擁護新主之功，風頭正盛，差不多就像剛剛勝選的執政黨大員，正在走向事業巔峰。

第二件是本次考試只是考秀才，而非考進士，否則左光斗是無權決定誰考第一的。此時距離史可法真正考上進士當官還有7年的時間，到左光斗死時，史可法都還只是個秀才，嚴格來說只是一介屁民。

打個不恰當的比方，這就像是你才剛考上高中，就有一個霸道總裁看你骨骼精奇，預言你必定考上台大、到哈佛唸研究所、最後成為Google的CEO，於是決定要贊助你今後所有學費。可以想見史可法對左光斗的感念，不是簡單的「知遇之恩」四字就能說盡，而是他近乎盲目的相信我的才華，甚至把我當作他一生的希望，我何德何能受此厚恩啊。

理解以上的背景，我們才能更深刻的了解後面的課文，為何史可法要冒死前去探視老師、為何左光斗那麼焦慮史可法會惹禍上身、又為何史可法一生都怕辜負了老師的期望。

關於史可法早年與左光斗的關係，大約如此，唯課文裡有個小問題不得不說一下，就是史可法後來在湖北、安徽打擊民變，當時左光斗的父母早就死了，是絕不可能「候太公太母起居」的。

Photo Credit: 安徽左光斗紀念處 @ CC BY-SA 3.0 左光斗像

脫黨參選、與虎謀皮、佛系守城

說完浪漫故事，接下來談點正事。史可法為官以後，究竟表現如何？同為抗清烈士的夏完淳說得精準：「清操有餘，才變不足」。明末局勢複雜，非我一篇短文所能備述，以下我們只談史可法三項重大的失策：擁立失當、借虜平寇、失守揚州。

第一，擁立失當

話說1644年，李自成民變軍攻陷北京，崇禎帝自縊煤山，標誌明朝滅亡。但其實南方大片領地仍由明政府管轄，於是「南明」很快在南京建立起來，首先遇到的問題就是，誰來當皇帝？

按明代繼承順序，應由福王繼位，但福王跟東林黨有仇，他阿媽鄭貴妃曾經是東林黨的死敵。於是東林黨人決定要立潞王，把福王罵得很難聽，宣稱潞王比較賢能（但其實沒有）。

殘酷二選一！此時掌大權的史可法要選擇依法行政立福王、還是要跟著友黨同志立潞王呢？我們的小天才史可法靈機一動，他決定立——桂王。他又找了個繼承順序稍近一點、又跟東林黨沒仇的桂王，以為可以藍綠通吃。

但是脫黨參選，八成落選。桂王人不在南京附近，還沒來得及立，前線軍閥「四鎮」已經把福王抬上龍座，而且把一封史可法講福王壞話的信拿給福王看。這下可好，史可法偷雞不著蝕把米，不但沒能討好兩方勢力，還一下子得罪了新皇帝。

擁立錯人是非常致命的，首先直接導致史可法失勢，只能離開中央到前線督師，放著朝中黨爭內鬨；其次這些軍閥仗恃擁立之功，完全不聽朝廷節制、也不服史可法的監督；最後還引來另一支軍閥左良玉攻擊南京中央。

南明史大家顧誠認為史可法的擁立失誤，乃是南明滅亡的關鍵：「史可法的悲劇正是從這裡展開，弘光一朝的毫無作為以至於土崩瓦解主要原因也在這裡。」

第二，借虜平寇

新君既立，是不是大家就開始奮力抗清、收復失土了呢？並沒有，南明朝廷在馬士英、史可法的領導下，一直想著「借虜平寇」，即借清朝軍隊消滅民變。史可法等人認為，清朝擊敗李自成，那就是為我們明朝復仇啊。只要給個名份，就能跟他們手牽手一起掃除民變。

滿清兵力有限，初期尚不能完全控制北方，李自成軍敗退之後河北南部、河南、山東等地都一度無人占領，尤其山東人民都掛上旗幟在等待南明「王師」。但史可法等不願「刺激」滿清，一直龜縮在南方，令滿清能不費吹灰之力就接管整個北方。

到了滿清宣稱南明政權非法，是「天有二日」的時候，史可法還回信給他們，說期待「兩國誓通盟好」；南明派去的使節已被斷然拒絕、扣留的時候，史可法還想派兵去配合他們攻擊李自成的行動。史可法抱著不切實際的幻想，想「聯合主要敵人打擊次要敵人」，導致南明貽誤軍機、鬥志全無，不能不說是他戰略眼光的淺薄。

Photo Credit: Iflwlou @ CC BY-SA 4.0 史公祠

第三，失守揚州

史可法作為抗清英雄，對抗清朝的首戰即終戰，就是揚州保衛戰。那麼史可法在生涯代表作中表現如何呢？滿爛的。

史可法在決戰前10天左右抵達揚州，但是他在這關鍵時刻採取「佛系守城」：不誓師、不巡城、不佈署、不主動出擊、不阻止將領投敵，事情交給部下自己決定，每天寫遺書（他寫了6封遺書），緣分到了，我自然會殉國。

部下說城西有一片樹林遮蔽視線，恐怕敵人會從這裡突襲，應該把樹砍掉，他竟然說：「蛤～那是以前首輔大人的墳墓欸，不要砍啦，不然這裡我來守（你是郭靖嗎你守個屁）」後來敵人果然從此處攻進城中。

到了敵人攻城那天，連城牆上的火炮都還沒架好，守軍的動線也沒有安排妥當。於是「守城兵民互相擁擠」，揚州城一觸即潰，一天就遭清軍攻陷。

最終史可法自刎未遂，被清兵所擒，嚴詞拒降，壯烈犧牲。掩卷喟然，感其「清操有餘」、嘆其「才變不足」而已。

痛心國史淪喪！（反串註明）

最後，我想再分享的是，其實不必因為「國史淪喪」而痛心。不是因為史可法有點雷，而是史可法的「星途」其實並非一路順暢。

史可法在南明被當作英雄；清朝初立，為防止「反清復明」而查禁了一批他的故事；等清朝站穩腳跟，又把他當作「忠君愛國」的典範加以祭祀；民國成立，他成了「驅逐韃虜」的先烈；中國共產黨上台，他又一度因「鎮壓農民起義」而被當作封建遺毒。數度起落，「史可法」三字無非是當權者口中的口號。

回到眼下，那麼，猜猜看，「史可法」為何出現在課本裡、又為何會過氣、是否還有東山再起的機會呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航