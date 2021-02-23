德國的「雙重依賴」困境：梅克爾對中國的態度，是現實還是過時？

文：Richard Walker

2020年12月，柏林。德國聯邦議會，梅克爾（Angela Merkel）主張簽署《中歐全面投資協定》的一些關鍵問題，正遭到議員的質疑。梅克爾正處於守勢。「我們從香港問題可以看到，中國甚至不遵守國際條約的規定」，綠黨聯邦議院人權發言人鮑舍（Margarete Bause）說。該黨成為德國最嚴厲批評中國的政黨。

梅克爾的回答是一個窗口，由此可以窺見她的整個對華態度——這個態度受到越來越多的質疑，被認為脫離現實。

「我們非常關切地看到，當此之際，坦白地說，香港的『一國兩制』非常脆弱。」梅克爾說。「而且，對於我們享有的價值觀和擁有的利益之間的矛盾，我們在作出政治決定時，必須一次又一次地權衡取捨。」

梅克爾的勇敢開端

這與梅克爾擔任總理初期的情形大相徑庭。上任半年後，她於2006年5月以全新形象訪問北京。與她的前任施洛德（Gerhard Schröder）不同，她將在公開場合談論人權問題——並努力嘗試帶來改變。

到了2007年，梅克爾邁出了最大膽的舉動：邀請達賴喇嘛在柏林總理府會面。

梅克爾後來回顧說，這次會面引發了一場健康的辯論。她說：「好在我們……永遠不會允許價值觀和利益進入讓人不可接受的競爭，但我們總是試圖找到正確的平衡點。」

不過，德國馬歇爾基金高級訪問研究員、德中關係觀察者的巴爾金（Noah Barkin）告訴德國之聲，這段經歷確實產生了後果。「我認為這算是給梅克爾敲響了一記警鐘。她在公開場合談論人權問題的語氣發生了改變。」

全球金融危機的爆發，讓價值觀和利益之間的平衡進一步傾斜。

巴爾金說：「中國經濟成了一根重要的枴杖。」德國企業把這個枴杖變成了更像彈弓的東西。從2009年到2011年的兩年間，德國對中國的出口增加70％以上。而且，金融危機演變成歐元危機之後，中國成為歐元區債券的重要投資者。「我認為這影響了梅克爾對中國的看法，」巴爾金回顧說，「這一次歐洲面臨危機的時候，她仍然在談論中國的幫助。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

德中戰略夥伴關係

隨著德中經濟聯繫的加強，政治接觸也在增加。2011年，中國總理溫家寶帶領著一眾部長來到柏林，兩國之間首次進行了全面的政府間磋商。溫家寶暗示了一個交換條件。他說：「中方衷心希望與德國一起走上大國之間相互尊重的方向，這樣我們才能創造雙贏的局面。」

在巴爾金看來，這個訊息很明確：「當中國在雙邊關係中談及尊重時，其真正的意思是，它不希望其他國家進行它所謂的干涉內政。」

2012年，中國新領導人習近平上台之後，這種關係中的權力平衡發生了快速的轉變——變得對中國有利。習近平正在塑造一個加倍專制的新時代。

梅克爾的最後推進

梅克爾一直在推動加強和中國的經濟聯繫，最終在2020年底完成了歐盟和中國的投資協議。對梅克爾來說，這是為在中國做生意的歐盟公司爭取更好的待遇。

但是這給她帶來了一連串的批評——一方面她對人權問題的擔憂置之不理，另一方面她還無視即將上任的拜登（Joe Biden）政府提出的等待和協商的請求，從而讓中國取得了超越跨大西洋夥伴關係的外交勝利。

巴爾金認為，這是梅克爾有意而為之。「我認為，人們希望避免第二次冷戰。她顯然決意在中美對抗中扮演一個調和者的角色，以防止孤立或遏制中國，同時試圖將其束縛在遵守規則的全球秩序中。」

德國的雙重依賴性

如果中美之間持續對抗，德國可能會發現自己處於兩難境地：安全上依賴美國，繁榮上依賴中國。「我認為騎牆將會變得越來越困難，」巴爾金說。「德國這樣的國家將會面臨一系列非常困難的選擇。」這是一個可能將由梅克爾的繼任者來決定的選擇。

梅克爾2006年首次訪華時的樂觀情緒早已不復存在。巴爾金說，2009－2011年她如此堅定地擁抱北京，使德國走上了目前的道路。「我認為，梅克爾緊緊抱住的是在很多人看來已經過時的對華態度。」儘管這樣的批評越來越多，但是沒有跡象表明，梅克爾在其任期的最後幾個月裡將會有所改變。

「我認為以15年前的考慮來做今天的決策是不明智的，」她在2020年告訴記者。「在我看來，尋求與中國建立良好的戰略關係是正確的，也是重要的。但你不能抱有任何幻想——你必須著眼現實來掂量事情。」

©2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航