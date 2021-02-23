阿聯「希望號」成功探測火星，盤點二戰後中東各國的太空探測「瘋」潮

文：中央社記者何宏儒安卡拉22日專電

太空科技是國力象徵，中東衝突則助長區域國家競相投入具有軍事潛力的太空計畫，希望在質量方面取得優勢。阿拉伯聯合大公國火星任務成功，可望助長中東國家進一步投資。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）9日揭示國家太空計畫10年願景，兩階段目標首先將於2023年底建國百年之際將混合動力火箭送進軌道，在月球完成首次「硬著陸」；第2階段於2028年「軟著陸」展開探月。他強調：「最終目標是要送一名土耳其公民進入太空展開科學任務。」

就在同一天，阿拉伯聯合大公國火星探測器希望號（Hope Probe）成功進入火星軌道，將傳送有關火星大氣與氣候資訊。

土耳其與阿聯是區域對手，在卡達外交危機、利比亞內戰、東地中海能源爭端中相互對立。

阿聯是最早執行火星任務的中東國家，也是繼美國、印度、前蘇聯和歐洲太空總署（European Space Agency）之後，第5個探測火星的國家。希望號14日傳回首張火星照片。它成功開始任務讓人回想起超過半世紀以來區域國家曾經做過的太空夢。

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

巿場分析機構歐洲諮詢（Euroconsult）針對政府太空計畫所做商情報告顯示，過去10年中東和北非國家太空支出成長將近一倍，從2010年的7億5500萬美元增至2020年的近13億美元。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，區域太空探測起源可追溯到1960年代初葉。維吉尼亞聯邦大學卡達分校藝術學院（Virginia Commonwealth University School of the Arts in Qatar）副教授德特曼（Jorg Matthias Determann）說，二戰後中東出現過一股太空探測「瘋」潮。

埃及的太空計畫

德特曼指出，時任埃及總統納瑟（Gamal Abdel Nasser）1960年代初葉就借重德國專家開展太空計畫，不過1967年因為與以色列開戰而擱置。儘管如此，埃及過去30年仍發射9枚通訊和廣播電視服務為主的衛星進入太空。

非洲聯盟（African Union）2017年決定設立總部在埃及的非洲太空總署（African Space Agency），計劃2023年運作。

德特曼表示，中東衝突助長區域國家競相投入國防和火箭研發，希望取得質量優勢，「火箭計畫可以隱藏在太空計畫中，使其具有正當性」。

黎巴嫩火箭學會

黎巴嫩1960至1964年間進行了中東最早的太空探測科學試驗。這段期間，貝魯特的海格齊安學院（Haigazian College，為海格齊安大學前身）教授馬努吉安（Manoug Manougian）領導該校火箭學會進行多場試射，飛行高度曾達140公里。馬努吉安有黎巴嫩太空計畫之父之稱。

後來因為參與計畫的黎巴嫩軍方希望研發方向轉為軍事目的，與堅守科研立場的校方意見相左，使得計畫無以為繼。

進入太空首位阿拉伯人

沙烏地阿拉伯的蘇爾坦親王（ Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud）1985年參與美國國家航空暨太空總署（NASA）發現號太空梭（Discovery）任務。他2018年被任命為沙烏地太空委員會（Saudi Space Commission）主席。利雅德當局已宣布，計劃2030年之前為太空計畫投入21億美元。

Photo Credit: NASA （Public Domain） 蘇爾坦親王（右）2018年被任命為沙烏地太空委員會主席。圖為蘇爾坦親王參與發現號太空梭任務前的培訓訓練

蘇爾坦親王（右）2018年被任命為沙烏地太空委員會主席。圖為蘇爾坦親王參與發現號太空梭任務前的培訓訓練。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

進入太空第二位阿拉伯人

敘利亞1980年代把軍方飛行員穆罕默德（Mohammed al-Fares）送到蘇聯受訓，他1987年7月參與國際太空人計劃（Interkosmos）前往和平號太空站（Mir），在太空待了將近八天。

兩伊的太空計畫

前獨裁者海珊（Saddam Hussein）統治下的伊拉克於1988至1990年間也曾經進行太空計畫，1989年曾經從巴格達附近發射一枚25公尺長的火箭，並且計劃1990年第2次試射。但是伊拉克同年8月入侵科威特，導致計畫中止。

海珊1988年委託加拿大頂尖火砲專家布爾（Gerald Bull）設計建造能夠發射衛星的超級大砲，稱為巴比倫計畫（Babylon Project）。布爾並已建造砲管較短的小巴比倫（Baby Babylon）原型。這項計畫因為布爾1990年遭到以色列情報機構摩薩德（Mossad）特工暗殺而終止。

2003年展開的伊朗太空計畫因具非和平用途潛力而遭到美國和歐洲批評。伊朗曾4度成功發射研究衛星、兩度成功試射衛星運載火箭。德黑蘭2013年曾經聲稱成功用火箭將活猴送上太空。

（伊朗2013年曾經聲稱成功用火箭將活猴送上太空）

（圖為2013年裝有活猴的火箭）

以色列登月夢碎

以色列是唯一進入過月球軌道的中東國家。非營利私人組織SpaceIL的登月探測器「創世紀號」（Beresheet）2019年4月4日成功入軌，但一週後欲著陸時墜毀在月球表面。

（圖為人們觀看以色列「創世紀號」接近月球時拍下的照片）

（圖為2019年4月11日以色列人看到「創世紀號」登月失敗的反應）

阿聯火星任務成功，使得2014年才成立的阿拉伯聯合大公國太空總署（UAESA）成為全球太空產業焦點。阿聯太空總署已獲政府、私人和半私人實體注資約52億美元，並且計劃2024年發射月球探測器拉希德（Rashid ）執行探月任務。

專家認為，阿聯火星任務的成功經驗，可望助長中東及區域以外其他國家進一步投資太空計畫。

歐洲諮詢首席顧問塞米納里（Simon Seminari）估計，2020年全球商業太空經濟產值逾3000億美元。他認為，這股熱潮將會持續下去。

新聞來源：阿聯希望號成功探測火星 盤點中東半世紀太空夢（中央社）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航