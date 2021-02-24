中國武統派踢到鐵板：主張和平統一的「汪五點」，習近平聽進去了嗎？

文：蔣清平

「我們絕對不能容忍全面妄議我中央對台大政方針，全盤否定我對台工作成績的言論。」中共統戰部下轄對台智庫，中國全國台灣研究會會長汪毅夫在2020年底一場研討會上，高聲痛斥，只是這一次他罵的不是民進黨政府，而且炮口對內。去年底因為美國不斷打台灣牌，氣焰囂張的中國武統派，終於踢到中國領導人習近平的鐵板，不少鷹派又偷偷轉為鴿派。

2020年初起，中國涉台圈充斥著武統言論，蔡英文總統連任時，連鴿派都被逼得強硬，如中國社科院台研所前所長、華中師大台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷強調，台灣「被統一」正在加速，還質問台灣社會準備好了嗎？

武統派踢鐵板，鷹派轉鴿派

其後幾個月武統派大戰和統派，仍主張和統的上海東亞研究所所長章念馳與廈門大學台灣研究院教授陳孔立，遭到積極鼓吹武力統一台灣的旅美學者李毅嚴厲批判。隨後幾個月，因為川普政府操作台灣牌，美國高官相繼訪台，共機頻繁越過台海中線，加上《環球時報》等媒體不斷火上添油，鴿派學者只有選擇封口。

負責第一線對台工作的國台辦也無法倖免於炮火，例行記者會如出一轍的兩岸融合發展言論，遭中國網友痛批是「跪台辦」。中國央媒1名主管透露，就在入冬後，風向突然變了。2020年12月29日，全國台灣研究會在北京舉辦「2020台灣暨兩岸關係回顧與展望研討會」，汪毅夫致詞時話鋒一轉，強調不能妄議中央對台的大政方針與成績。汪毅夫的祖籍是台灣台南市，1998年至2008年任福建省副省長，與長期在福建工作的習近平成為好友，更是習的重要對台幕僚。

「汪毅夫向來推動兩岸文化交流，主張和平統一，受不了武統言論滿天飛，應該說，他說服了習近平。」中國一名涉台官員透露，客觀環境上，拜登當選美國總統，對和統派有利，汪毅夫向習近平提了「汪五點」：

拜登上台，代表習近平有戰略定力，川普頻頻煽動兩岸開打，你都沒上當，怎麼現在讓一堆以前上不了台面的學者或官員，整天說要打台灣，這對爭取台灣民心不利。 習五條的內容很清楚，和平統一、融合發展是主軸，非和平手段是例外，如果一味鼓吹武統壓制和統，豈不是否定習五條，如果動不動就要用武力，何必需要如此多的對台論述？ 示警與和平並進，軟硬兩手都要打，但不能跟武統畫上等號。決策必須要一條鞭，國台辦被罵是「跪台辦」，但國台辦主任的任命，是經黨中央決定，這是在否定黨中央的對台部署。 外交部可以推行戰狼外交，但台灣是同胞，同文同種，不能用外交部這種方式。 兩岸經貿金額去年大幅度上升，經濟融合更緊密，不具備武統的條件。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中共對台主調，暫回原點

中國央媒一名主管說，聽完汪毅夫的建議，習近平也聽取主管意識形態常委王滬寧的看法，並找來中宣部長黃坤明，大筆一揮對武統與和統之爭暫時畫下句點；即對台示警應持續，但不能變成炮口對內，否則好像對台工作失敗。至於一般涉台學者發表文章、研究與談論武統沒問題，《環球時報》偶爾小打小鬧也可以，但在《人民日報》評論、央視新聞聯播等最重要的官媒宣傳上，應力求謹慎。

因此，中共對台主調還是回到：中國始終掌握著兩岸戰略主動權，兩岸關係要以和平方式發展，但最終統一的方式，中國保有最後決定權。「重點是，武統派等於在否定習近平領導的對台工作成績，再怎麼樣，他不可能承認他自己有錯啊。」該名央媒主管笑著說。

中共中央黨校一名教授指出，2021年1月11日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的「19屆五中全會精神專題研討班」在中共黨校開班，習近平講話時特別指出：「當今世界正經歷百年未有之大變局，但時與勢在我們一邊⋯⋯中國發展仍然處於重要戰略機遇期⋯⋯總體上機遇大於挑戰。」既然中國領導人已研判，時勢對其有利，機會仍多於挑戰，也就無必要扭轉當前兩岸局勢，他何來有對台灣採取激烈舉措的動機？

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