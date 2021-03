認識「後天性包莖」：為何糖尿病患者容易出現包皮龜頭炎？

之前鳥醫師分享一些關於包皮的小知識:

今天要來跟大家分享一個比較不一樣的議題:糖尿病龜頭炎。

以下的故事,改編自許多真實案例。

一個年約25男性A先生,中等身材也不胖。來到門診的時候說包皮以前可以推得下來,但是受過幾次傷之後漸漸的狹窄推不下來,而且還有白色的分泌物一直流出來。本身沒有像是糖尿病或高血壓等的病史,性伴侶有都固定。

鳥醫師看了之後一開始還懷疑淋病感染,先用藥物治療但是效果不理想。所以懷疑是慢性的包皮感染,建議先把包皮割掉,順便檢查是否有糖尿病。

手術順利的結束,但是回診的時候抽血檢查發現糖化血色素是8(正常應小於7%),確定罹患糖尿病。

A先生在門診震驚到說不出話來,家裡沒有人得到過,自己不胖也有在運動,為何會得到這種疾病?

在我的門診,很多病人被反覆性的包皮發炎困擾著,希望可以藉由割包皮解決長年煩惱。若是有這樣的狀況,我都會提高警覺,抽個血確認糖化血色素。

令人驚訝的是,真的有不少糖尿病是因著這次抽血而發現的,而病人也常常是第一次得知自己有糖尿病的狀況。若是糖化血色素太高,我通常會建議病人先控制好血糖後再處理包皮問題,否則割了之後傷口的照護也是棘手的問題。

原本包皮可以順利地退下,但是因為反覆的發炎導致包皮出現一圈窄環而漸漸退不下來,或是退下來相當困難,這種情況稱為「後天性包莖」。

目前研究發現26%的後天性包莖有糖尿病的病史;8%的後天性包莖病患,是因為包莖才診斷出糖尿病(鳥醫師相信這個比例應該更高,因為不是所有的醫師對這個狀況都很熟悉,可能因為沒有注意到而沒有去檢驗)。

常見糖尿病引起的包皮炎會長下圖這個樣子,醫學上稱為火山口形狀的包莖:

圖片來源:Int J Gen Med. 2011; 4: 511–513.,Looking through the cracks of diabetic candidal balanoposthitis!