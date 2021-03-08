認識「後天性包莖」：為何糖尿病患者容易出現包皮龜頭炎？

之前鳥醫師分享一些關於包皮的小知識：

今天要來跟大家分享一個比較不一樣的議題：糖尿病龜頭炎。

以下的故事，改編自許多真實案例。

一個年約25男性A先生，中等身材也不胖。來到門診的時候說包皮以前可以推得下來，但是受過幾次傷之後漸漸的狹窄推不下來，而且還有白色的分泌物一直流出來。本身沒有像是糖尿病或高血壓等的病史，性伴侶有都固定。

鳥醫師看了之後一開始還懷疑淋病感染，先用藥物治療但是效果不理想。所以懷疑是慢性的包皮感染，建議先把包皮割掉，順便檢查是否有糖尿病。

手術順利的結束，但是回診的時候抽血檢查發現糖化血色素是8（正常應小於7％），確定罹患糖尿病。

A先生在門診震驚到說不出話來，家裡沒有人得到過，自己不胖也有在運動，為何會得到這種疾病？

糖尿病引起的包皮發炎

在我的門診，很多病人被反覆性的包皮發炎困擾著，希望可以藉由割包皮解決長年煩惱。若是有這樣的狀況，我都會提高警覺，抽個血確認糖化血色素。

令人驚訝的是，真的有不少糖尿病是因著這次抽血而發現的，而病人也常常是第一次得知自己有糖尿病的狀況。若是糖化血色素太高，我通常會建議病人先控制好血糖後再處理包皮問題，否則割了之後傷口的照護也是棘手的問題。

認識後天性包莖

原本包皮可以順利地退下，但是因為反覆的發炎導致包皮出現一圈窄環而漸漸退不下來，或是退下來相當困難，這種情況稱為「後天性包莖」。

目前研究發現26％的後天性包莖有糖尿病的病史；8％的後天性包莖病患，是因為包莖才診斷出糖尿病（鳥醫師相信這個比例應該更高，因為不是所有的醫師對這個狀況都很熟悉，可能因為沒有注意到而沒有去檢驗）。

常見糖尿病引起的包皮炎會長下圖這個樣子，醫學上稱為火山口形狀的包莖：

圖片來源：Int J Gen Med. 2011; 4: 511–513.，Looking through the cracks of diabetic candidal balanoposthitis! 圖片來源：Int J Gen Med. 2011; 4: 511–513.

為何糖尿病的病人會容易出現包皮龜頭炎？

這個問題實際的原因，目前還是不明。推測的機轉由1到8依序發生：

血糖高 在皮膚累積過多的糖化終產物（糖分跟蛋白質或是脂防分子的結合，有點像是吃燒肉燒焦的部分） 這些產物造成皮膚膠原蛋白的產生減少 皮膚彈性與保水性下降 包皮受傷之後不容易修復 加上細菌反覆感染（糖尿病病患也容易有白色念珠菌感染在包皮和龜頭） 長期下來形成狹窄的窄環 變成後天性包莖

後天性包莖或是反覆包皮龜頭炎的病患，日後診斷出糖尿病的風險是一般人的2.5倍。

要如何治療這樣的情況？

對於這類型的病人，建議：

如果有後天包莖或是反覆包皮龜頭炎的狀況，請儘速就醫並作相關的檢查

如果已知有糖尿病，請遵守醫師的藥囑並定時監測血糖

反覆發炎硬化的部分，可以利用手術去除就可以解決，但是還是需要配合良好的血糖控制

鳥醫師的經驗：

如果糖化血色素高於9，手術後反覆發炎的機會很高，會建議先控制好血糖再來進行手術

如果是第一次發現糖尿病的病患也不用太驚慌，只要好好的控制血糖和養成良好的生活習慣，糖尿病是可以好好控制的

小發炎也有可能是大問題，記得不要輕忽身體發出的警訊。

原文標題：糖尿病引起的包皮發炎是什麼？

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航