台灣出生的聯邦眾議員劉雲平：移民之子、美國空軍後備役上校、150萬追隨者的「反川大將」

文：林宏翰（中央社駐洛杉磯特派員）

美國前總統川普（Donald Trump）彈劾案，來自台灣家庭的聯邦眾議員劉雲平扮演重要角色。這名在社群媒體上有150萬追隨者的「反川大將」，從政之路反映移民家庭美國夢的辛酸與甜美。

洛杉磯西邊的比佛利山、聖塔蒙尼加海灘、馬里布，堪稱星光閃閃、全美數一數二有錢的加州33選區，但選出來的國會議員是卻少數族裔背景的劉雲平。他經常上有線電視新聞網CNN批評川普政府，享有全國知名度。

2月中落幕的川普彈劾案，由眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）任命九名彈劾監察人，擔任類似檢察官角色，在彈劾審判期間提出對前總統川普的控訴。劉雲平是其中唯一來自台灣家庭、具有華人背景的民主黨眾議員。

今（2021）年51歲的劉雲平學歷驚人，不只擁有史丹佛大學電腦科學、政治科學雙學位，畢業後拿到喬治城大學法學博士，此外曾經服役於美國空軍，是一名擁有國防部軍功勳章、空軍嘉獎勳章的美國空軍後備役上校。

「我是國會議員劉雲平，我在台灣生的，三歲半來美國。」這句中文是劉雲平參加台僑活動的開場白。至於在大多數講英文的場合裡，劉雲平演講常提到自己移民背景，小時候借住別人家地下室、跟著父母擺攤做生意。

「Ted說過，這個國家給他的一切，他窮盡一生都無法回報。」母親丘繼聰接受《中央社》訪問時，叫著劉雲平的英文名（Ted Lieu）。將近50年前，丘繼聰抱著三歲大的劉雲平，陪伴丈夫劉天擎赴美留學，在民風淳樸的俄亥俄州展開新生活。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦眾議員劉雲平出身台灣移民家庭，母親透露他從政是為了報答國家，提供家人開創新生活、實現美國夢。圖為劉雲平年幼（左2）時全家福（丘繼聰提供）｜Photo Credit: 中央社

當年美金兌新台幣的匯率是1比46，初來乍到的留學生家庭生活不容易，省吃儉用之外還要想辦法賺錢，丘繼聰因緣巧合做起了手工藝品生意，年幼的劉雲平和弟弟，課餘經常跟著父母到市場擺攤。

劉雲平小時候在媽媽的手工藝品店長大。隨著1972年前美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國，美國吹起了東方熱，丘繼聰來自台灣的手工藝品熱賣，從擺攤一路到商場開店，後來開了7間分店，供劉雲平念到法律博士、弟弟醫學院畢業。

劉雲平的成長過程中，切身體會移民白手起家，開創事業的艱辛；讓他感受深刻的是，好不容易逐漸安頓，卻發現周遭環境不歡迎移民。劉雲平曾在訪談中提到：「在我成長的地方，有好幾次我都感覺到，自己不屬於這裡。我好像是自己國家裡的外國人。」

丘繼聰說，這是劉雲平從軍、從政的理由，童年受到種族歧視的經驗，家裡的車子無故被戳破輪胎、丟雞蛋，讓劉雲平更想要奮力在社會上取得發言地位，伸張正義，高中畢業時就立志要當國會議員。

劉雲平就讀史丹佛大學時，申請了「預備軍官訓練團」（ROTC），寒暑假必須接受軍事訓練，畢業後到軍中服役四年。

台裔美籍的美國聯邦眾議員劉雲平（中）曾服役於美國空軍，現為後備役上校（丘繼聰提供）｜Photo Credit: 中央社

劉雲平在一次民主黨集會場合演講說：「我不在美國出生，但我每一天都為這偉大的國家服務。做為一名美國空軍後備役上校，身為一名國會議員，同時身為移民之子，父母親向我證明這個國家的偉大。」

然而，無論是軍人或亞裔背景，似乎都不像是劉雲平成為網路政治紅人的原因。過去短短幾年，他靠著對川普政府的尖銳批判，獲得了150萬的追隨者。

加州大學河濱分校政治學教授拉瑪克里斯南（Karthick Ramakrishnan）指出，劉雲平代表了新世代有話直說、具號召力的亞裔政治人物，獲得黨內與年輕人支持，「他精通社群媒體，具備對國家安全議題的專業，打造自己的獨特品牌，爭取到的支持超出了民主黨、亞太裔和選區選民的範圍。」

儘管身為民主黨「反川大將」，有評論者認為，劉雲平一直以來支持台灣的立場沒有改變，與藍綠政治人物都有互動。2015年蔡英文以總統參選人的身分訪美，前高雄市長韓國瑜2019年訪美，都曾與劉雲平會面。

台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯說，劉雲平身為國會台灣連線一員，友台立場早在十多年前，任加州州議員和參議員的時候就確立，當選聯邦眾議員之後，對台美議題十分關注，尤其促進台美關係的法案和支持台灣參與國際組織的政策。

吳兆峯表示，劉雲平身為台灣移民後代，能有今天的成就非常難得，連美國主流人士都難以達到，他不但是名校畢業、專業的法律人，擁有國防部和空軍勳章，並在民主黨內參與重要決策，曾任民主黨黨團助理黨鞭、現任眾議院民主黨政策及通訊委員會共同主席。

新聞來源：特派專欄 反川大將出身台灣家庭 國會議員劉雲平從政之路（中央社）

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核稿編輯：翁世航