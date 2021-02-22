酷寒風暴過境德州 ，居民驚收45萬天價電費帳單，誰該埋單？

（中央社）美國德州數以百萬計民眾今天（美國時間21日）仍無安全的淨水可用，官員們紛紛抱怨嚴寒天氣危機衍生而出的高額電費帳單，部分家戶電費甚至高達1萬6000美元（約新台幣45萬元），堪稱天價。

法新社報導，這波冷氣團異常酷寒，使得美國中部和南部部分地區本週稍早陷入癱瘓，逾70人喪命，數以百萬計民眾暫時缺電，水管也冷到結凍。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）在哥倫比亞廣播公司政論節目（CBS）「面對全國」（Face the Nation）表示：「本週發生的一切原本都可預料和避免。」他說，德州獨立電力網難以應付極端天氣，長久以來一直是不爭的事實。

據路透社報導，德州電力市場管制異常寬鬆，允許消費者從競爭激烈的眾多電力供應商中自行選擇，若干供應商以批發價格供應電力，價格隨需求調漲。

因此，憤怒的消費者在社群媒體上張貼的照片顯示，一些還能開燈或維持冰箱運作的德州居民發現，自家用電僅5天，電費就高達5000美元（約新台幣14萬元）以上，甚至有一戶的帳單金額高達1萬6000美元（約新台幣45萬元）。

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特納受訪時說：「帳單應該由德州埋單。」他說：「當他們必須支付住房費用、修繕屋舍，卻又收到高昂的電費帳單時，就不該他們負起這份責任。」

沃斯堡（Fort Worth）市長普萊斯（Betsy Price）也表示，德州和聯邦政府應當協助處理電費帳單問題。

德州州長艾波特（Greg Abbott）昨天（美國時間20日）召集州議員召開緊急會議共商此事，並透過聲明表示，他們有義務要確保德州人民「不會因飆漲的能源帳單而陷入麻煩」。

另一方面，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）已因斷電、緊急計畫和定價問題對電力公司提出民事調查要求。派克斯頓指出，這些電力公司對氣候緊急狀況「嚴重處理不當」。

復電但千萬人缺淨水，拜登批准德州列重災區

德州遭受強烈暴風雪襲擊，經歷數天破紀錄低溫後雖全州電力已近恢復，但仍有約1430萬人缺乏乾淨飲水；美國總統拜登（Joe Biden）發布德州部分地區進入災難狀態，以便取得更多聯邦援助金。

《華盛頓郵報》指出，繼路易斯安那與奧克拉荷馬州進入緊急狀態後，拜登在德州也做類似宣布，可讓德州一般大眾與店家申請臨時家用補貼、房舍修繕貸款與其他緊急援助，德州254個郡將有77個適用，包括休士頓周邊、達拉斯與奧斯汀；拜登19日在白宮表示，希望本週能到當地視察。

隨著德州擺脫幾日來的斷電陰霾，誰需為這次數十億美元損失負責的追究戲碼也開始上演，這次全州因暴雪大停電成為德州史上經濟損失最大天災。全美第二大的德州，當地電網缺乏政府管制，導致在這回雪災時釀數日大停電，不乏民眾因無法取暖而凍斃，包括1名75歲婦人與3名年幼兒孫死在休士頓近郊的家中壁爐旁。

法新社報導，德州環境品質委員會（Texas Commission on Environmental Quality）執行長貝克（Toby Baker）在電視轉播的發布會上說：「由於缺電、水管結凍、某些時段使用率高，我們接獲更多（用水）問題通報。」

貝克表示，用水問題在人口總數約2900萬的德州居民影響約1430萬居民，官員正在分配乾淨用水和糧食給民眾。

根據通報美國各地停電狀態的poweroutage.us網站顯示，德州電網營運商「德州電力可靠度委員會」（Electric Reliability Council of Texas）19日通報設備恢復正常運作，但逾5萬4000名客戶當天仍處於沒電可用的窘境，員工正在努力修復斷落的電纜。

這場襲擊美國西南部地區的暴風雪造成約70人喪命，拜登宣布德州77個受災最嚴重的郡進入災難狀態。

路透社報導，拜登政府此舉將讓聯邦資金得以挹注受災個人，包括協助暫時安置住居、修繕房屋和低利貸款。

拜登也正針對他上任一個月以來所遭遇的第一個重大新危機，考慮前往德州視察聯邦政府的因應作為。白宮正與德州共和黨籍州長艾波特密切合作。艾波特起初不願承認拜登在去（2020）年11月的總統大選勝選。

艾波特感謝拜登批准德州進入災難狀態，發表聲明表示「這是重要的第一步」，不過他也說只有77個郡可獲補助實在不夠，他當初要求的是全德州254個郡都可獲補助。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航