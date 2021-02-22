主教山蓄水池：隱藏古蹟調查報告，古蹟辦以「版權」為由禁公開

自深水埗主教山蓄水池破壞之後，公眾對於香港未有受保障的歷史建築空前關注。去年底我們亦透過公開資料守則向古蹟辦索取20年前一份約8,800幢「具潛在文物價值建築物」研究報告[1]，內含香港史上記載「最廣泛」的50年歷史以上的建築紀錄清單，對隠藏及已經悄悄消失的香港歷史建築有重大參考價值。

多謝各位一直撐住我們的民間研究工作，經過一輪又一輪部門之間的飛鴿傳書，研究社苦等了51日（剛好是《公開資料守則》政府需要回覆的時限），我們終於收到古蹟辦答覆，一份18區共8,803個具潛在文物價值的建築物列表成功入手！（可以說極具研究分析價值）

不過，古蹟辦在回覆時以「版權」為由，禁止我們全面公開這份報告，這份內容豐富的報告暫時只能在研究社內部參考，相當抱歉。

其實整份調查如此具公共利益，連古諮會主席蘇彰德都承認「要睇埋」這堆8800歷史建築的保育意義，拒絕讓公眾了解相關報告內容的邏輯何在？

圖片由作者提供

事實上，我們收到回覆的早兩天，《明報》已為古蹟辦及古諮會率先做了一個專訪報導[2]，已透露會為「餘下6000多幢建築中，有100至200幢可再深入評估其歷史價值，當中包括政府設施、教會物業、住宅、非牟利組織的設施等」。即是說政府即將會為以往的「漏網之魚」8800座歷史建築進行新一輪篩選，已在公開引述該份調查報告的內容，但公眾就連20年前這份那8800座香港舊建築紀錄，當中包含什麼仍然不明不白！

報告不能完整公開清單，我們現只能提供消化整份研究報告後的觀察：

1996-2000間的歷史建築調查，並無紀錄深水埗主教山蓄水池在其中，以致後來於2008年訂定1444幢歷史建築物名單和評估結果，其實並不全面，充分印證了位處地底的古物就一直沒被界定為「建築物」的質疑。

我們較熟知香港文物古蹟政策的成員，發現某些地區，尤其在九龍及港島，當年所調查的市區舊建築物明顯偏少。當然市區重建或會影響歷史建築物保存，但相關數字實在太少，我們質疑此基線調查已有不少漏網之魚。

保存香港的工作希望各位都可以一齊集氣廣傳，要求古蹟辦向公眾完整公開整份8800座歷史建築清單，與及交代只篩選當中百多座歷史建築作評級的理據何在，這亦將會是未來數年香港歷史建築物保育的新戰場。

註釋：

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