《改變人生的冥想習慣》：心理治療師親身體驗，效果特別顯著的幾種冥想法

文：加藤史子

何為冥想？

我將冥想，做了以下的定義。

冥想就是靜下心來，讓心念專注於某事某物上、靜心後達到無心的境界、閉上眼睛使思維完全平靜下來。冥想可運用在廣泛範圍，包含偏向日常行為，單純只是為了找回身心寂靜的冥想，甚至還有能獲得終極智慧的冥想。

訓練專注力的目的，是為了釐整思維過程，追求身心健康。有時候冥想的目標是要達到放鬆，有時則是為了進行某種心理治療。

冥想的目的有很多種，而且手法眾多。不過進行冥想的共通點都是要靜下心來，藉由到達心靜的狀態，以期能獲得心理層面的效果。

在這個世界上，冥想的手法十分多樣化，無法從頭到尾完整地為大家作介紹。本書將參考我這個心理治療師親身體驗過的冥想，從中為大家介紹感覺特別好，以及效果特別顯著的幾種冥想法。

深入了解冥想的效果

大家知道，藉由冥想可以看出怎樣的效果嗎？

我自己在實踐冥想之前，從來沒想過冥想居然會出現這麼多的效果。待我實際嘗試冥想，親身體驗過這些效果之後，才發現冥想在我身上成效極佳、十分值得一試，甚至敢肯定地說：「我會永遠保持冥想的習慣」。

話說回來，冥想在我身上出現了哪些效果呢......？

頭腦不會累了

身體不會累了

不再受情緒左右

身體的疼痛減輕了

安穩好眠，且一覺醒來神清氣爽

身材變瘦了

擺脫被時間追著跑的焦慮感

不斷有好事發生

夢想實現了

這輩子能夠活出自己的人生使命

這些效果，我確確實實完全體會到了。

接下來，我將為大家具體介紹我自己在進行冥想之後，親身經歷到的效果，只不過每個人對於冥想的效果感受各有不同，所以請大家一定要親自來嘗試看看冥想的效果。

頭腦不會累

我們的大腦，總是東想西想思慮個不停。

想著「接下來要做什麼」，或是盤算著如何進行，還會懊惱自己的言行，搞不懂「為什麼剛才會說出那種話......」，想到未來的事更是充滿不安，擔心「接下來不知道會如何變化」......。腦海中，總是一再浮現各式各樣的想法。

像這樣思考的期間，頭腦會做出「這樣是好、是壞」、「正確、不正確」、「得、失」、「哪方有益、無益」這類的判斷，加以評價，於是內心便會懷抱著各種情緒。也就是說，大腦經常是處於忙碌的狀態。

然而，「思考」本來就是很正常的行為，於是不會察覺到自己正在思考這件事，常在不知不覺的狀態下度過每一天。因此，頭腦總是不斷在耗用能量，結果就算很累了，還是無法恢復疲勞。

過去我自己也是陷入了這樣的狀態。

甚至沒察覺到自己思慮過多了，滿腦子心事，才會每天一到傍晚，就感到筋疲力盡。所以每次去上美容院，店員總會關心地問：「妳的頭很緊繃，最近是不是常常在操心？」雖然聽到對方這樣提醒，但我還是一直不明白，究竟該怎麼做腦袋才不會一直轉個不停。

就在這時候，我接觸到了冥想。而且當我開始實踐冥想之後，竟然就從這些煩惱中獲得解放了。

冥想時，會讓你放下思慮，所以大腦可以獲得休息。

在冥想的過程中，即便想到了什麼事，也要放下這些想法，只須將注意力不斷拉回某一個語詞上，因此可使大腦歸零。所以冥想就是讓頭腦休息的機會，也是放下思慮的一種練習。

Photo Credit: 幸福文化 放下思慮讓大腦休息

疲勞的頭部（大腦）可以獲得休息，因此大腦的疲勞會恢復，腦部便能處於清晰的狀態。

我在冥想之前，只要專注工作，大約3小時後頭腦就會一片空白，無法集中注意力，經常會感覺大腦好像過熱了。但是自從實踐冥想之後，這樣的感覺就不再出現了。

尤其在感覺「今天用腦過度筋疲力盡」的日子，儘早進行冥想的話，就能藉由冥想使腦部疲勞歸零，得以恢復正常，因此甚至可以讓人再度集中精神投入工作之中。

結果，能在一天內完成的工作量竟然增加了。除此之外，一天工作結束時，也完全不會感到疲勞，實在叫人不敢置信。

這些變化，都讓我覺得很開心，所以才會讓我更有動力，持之以恆養成冥想的習慣。

書籍介紹

本文摘錄自《改變人生的冥想習慣：每天3分鐘練習，找回自癒力，看見強大的變化》，幸福出版

作者：加藤史子

譯者：聞翊均

靜心冥想是人人可上手的「心靈運動」，歐美已有非常多中小學，在日常課程加入靜心冥想練習，如果小學生都能做到，相信對大眾都沒什麼困難的喔！

本書最棒的第一點，就是Part 2的「從簡單冥想開始試試看」，如果一分鐘就能讓我們找回力量，為何不好好投資自己這一分鐘呢？作者用簡易明瞭的指引，讓初次體驗冥想的朋友，也能輕鬆進入狀況，不論是日常捷運通勤或排隊等候的時間，都可以放下手機，輕輕閉上眼睛，藉由冥想回歸自己的力量，就是最佳的日常心靈充電。

Photo Credit: 幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航