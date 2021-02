怦然心動整理法、30日極簡主義遊戲⋯⋯這些「斷捨離」技巧的英文怎麼說？

剛過完年假,不曉得你是否完成除舊佈新了呢?如果你平常跟小編一樣是個購物狂又囤積癌末期的話,就一起來學學怎麼「斷、捨、離」吧!拋開物慾的枷鎖,讓我們一起迎向簡單又舒適的生活!

「斷捨離」怎麼說?

declutter 斷捨離

clutter這個字的意思是「雜亂的東西」,所以加上字首de-「除、去」之後就變成declutter,也就是代表「清除,清理(多餘物品)」,就是我們常說的「斷捨離」啦!

As a minimalist, Ted believes in the “less is more” mindset. Therefore, he declutters his home to lead a simple lifestyle.(身為極簡主義者,Ted相信「簡單就是美」的思維。因此,他整理自己的家來追求簡單的生活模式。)

斷捨離的訣竅

想要斷捨離但是又不知道怎麼開始嗎?別擔心,這裡小編分享幾個實用的技巧,讓你第一次整理就上手!

KonMari Method 怦然心動整理法

這是由日本收納女王近藤麻理惠在她的書《怦然心動的人生整理魔法》(Tidying Up with Marie Kondo)中提出來的。這樣獨樹一格的整理法甚至還被Netflix拍成實境節目,風靡全球呢!

這個整理法強調:「只把讓你心動的東西留下。」因此,在整理的時候我們就可以問自己:“Does this spark joy in my heart?’’(這個東西會讓我怦然心動嗎?)如果答案是不會的話,那就表示該丟掉囉!

The KonMari Method is known by many worldwide. Its core principle is to identify the things that spark joy in your heart and keep them.(怦然心動整理法在全世界眾所皆知。它的核心原則就是檢視可以讓你怦然心動的東西並將它們留下。)

Four Box Method 四盒整理法

如果沒辦法這麼果斷的把東西丟掉的話,不妨試試這個方法吧!這裡的「四盒」就是代表用四個箱子來整理東西,分別是:

The keep / put away box(留下 / 收起來箱)

The keep / put away box is used to put necessities that you will use on a daily basis, and these things should be kept orderly in your house.(留下 / 收起來箱是用來放你平常會使用的必需品,而且這些東西應該被整齊的擺放在家中)

The donate / sell box(捐出去 / 賣掉箱)

The donate / sell box should be filled with valuable or useful items that you no longer use. Instead of letting stuff pile up, try to make the most out of them and help others in need.(捐出去 / 賣掉箱應該裝滿貴重或實用,但是你不再使用的物品。與其讓物品囤積,不如讓它們發揮最大的效用,幫助需要的人。)

The toss box(丟掉箱)

If the item is neither a necessity nor something worth donating or selling, then don’t hesitate! Put it in the toss box!(如果一個物品既不是必需品又不是值得捐出去或賣掉的東西,那就不要猶豫了!把它放到丟掉箱吧!)

The storage box(儲藏箱)

The storage box should include items that you will need on particular occasions, such as seasonal clothing or holiday decorations.(儲藏箱應該包含你在特定情況會需要的物品,例如季節性衣物或節日裝飾品。)

30-Day Minimalism Game 三十日極簡主義遊戲

這是由Ryan Nicodemus和Joshua Fields Millburn兩位極簡主義者所創造的遊戲。遊戲規則就是必須從每個月的第一天開始,依序將相對應數字的東西整理出來,所以一號的時候就要丟掉一樣東西,二號的時候就要丟掉兩樣,以此類推。等到一個月過後,你就可以成功解決496樣物品啦!

這個遊戲在社群媒體上也非常盛行,參加的人都會用 #minsgame 這個hashtag來分享自己的經驗喔!

Stephanie and her friends participated in the 30-Day Minimalism Game and successfully decluttered 496 items by the end of the month.(Stephanie和她朋友參加三十日極簡主義遊戲並成功在月底整理出496樣物品。)

看完這篇文章後,快點開始動手整理吧!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【新年英文】還給生活一個舒適的空間!小訣竅教你如何「斷捨離」!〉為題發表

