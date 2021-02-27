《意外的和平》導論：冷戰本可輕易以災難收場，這場巨變是如何、為何發生的呢？

文：羅伯．塞維斯（Robert Service）

【導論】

所謂冷戰是美國和蘇聯在二次世界大戰後幾十年內既未打仗又非和平的狀態。一九四五年打敗德國和日本後，美蘇兩國成為全球性的超級強國，兩國的對峙隨時都可能爆發為「熱戰」，而兩國的核武器會讓地球上任何國家都無法生存。雙方的政治人物和民眾都很快就了解到情況之危險。雖然每個人都想避免第三次世界大戰，美蘇間的鬥爭卻似乎永無休止，製造出來的核武器殺傷力也越來越強大。

從意識型態來說，一邊是代表資本主義的美國，一邊則是鼓吹共產主義的蘇聯。在摧毀第三帝國之後，蘇聯立刻向東歐輸出馬列主義的國家和社會體制，中國和其他地區也隨即發生革命，這讓史達林得以宣稱全球的權力格局已經向共產主義傾斜。美國則在各個大陸上支持任何願意抵擋共產主義擴張的政權。

兩大超級強國都組有龐大的軍事同盟——美國領導的北大西洋公約組織和蘇聯領導的華沙公約組織。華府譴責克里姆林宮踐踏人權，莫斯科則批評美國政府吝於提供社會福利。雙方都不斷攻擊對方是貪婪的帝國主義者。雙方都在全世界各個角落資助政變和反政變、革命和反革命。雙方也都為了自己的利益援助和控制附庸小國。若問到這勢不兩立的兩大超強到底會鬥到什麼時候，他們都認為要鬥到把所有的邪惡都從地球上消滅為止。

但他們心裡也都非常清楚——正如史丹利．庫柏利克一九六四年的電影《奇愛博士》（Dr. Strangelove）所描寫的——任何微小的誤算都會使核導彈升空，讓全球陷入大災難。雖然偵搜技術不斷進步，但整個過程還是很易發生失誤。手握和戰決定權的政治領袖依靠情報機關和預警系統來查知對方是否有發動第一擊的企圖。但一個錯誤的警報就可能造成世界末日。

美國和蘇聯不斷鬥爭。一九五○年六月，共產主義的北韓在蘇聯暗中幫助下入侵美國支持的南韓。美國及其盟邦派軍阻擋，這一仗打了三年。一九六二年十月，蘇聯領導人赫魯雪夫在古巴部署戰略彈道飛彈挑戰美國，兩大超強又處於世界大戰邊緣。直到甘迺迪總統威脅要動武來阻止其部署後，赫魯雪夫才後撤。這次飛彈危機震撼了雙方領導人，都認為要防止這種危機再度發生。

在尼克森總統和布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）總書記領導下，兩國進入被稱為「低盪」 （détente）的和平敵對時期，同時又都各自擴展對第三世界國家的影響力。一九七九年十二月，卡特總統為了反擊蘇聯入侵阿富汗而停止了「低盪」政策。在雷根於一九八○年十一月贏得總統大選後，兩大超強的對立情勢又再度升高。一九八三年末，蘇聯領導人獲得情報顯示美國計畫以北約的「優秀射手演習」（Able Archer）來掩護對蘇聯進行先制性的核子打擊，在華府保證沒有攻擊意圖後才讓緊張緩和下來。

在整個冷戰期間，尤其是在一九八○年代初，兩國之所以沒有爆發熱戰，是因為雙方都明白對手有足以致命的反擊能力。不管在克里姆林宮或白宮，只有傻瓜才會認為自己可以從一場核戰爭中全身而退。然而也沒有人認真試圖去結束冷戰。兩國領導人最多只有嘗試降低風險，他們的政策都受制於有力的國防遊說團體。幾十年來，蘇聯的經濟政策都以「軍事－工業複合體」的利益為優先，而一九七三年油價上漲導致西方經濟衰退，也迫使美國政府把軍火工業外包民間以刺激經濟復甦。於是冷戰就像是全球政治的常態，和平主義者和反核人士都像脫離現實。

當戈巴契夫在一九八五年三月當上蘇共總書記並和雷根總統結為和平盟友之後，時代的氛圍出現了轉機。雷根在一九八一年一月當上總統前不久，他驚訝地得知美國並沒有防衛核武攻擊的能力。他想停止軍備競賽，呼籲兩大超強削減核武儲備。戈巴契夫也回應要消滅所有核子武器，一九八六年四月的車諾比核災更讓他意識到民用核電廠也有高度危險性。總書記和總統的想法高度一致，雙方合作削減陸基、海基和空中的核彈數量。

隨著雙方逐步和解，雷根總統及繼任的老布希總統（按：以下皆稱為布希總統）也看到蘇聯打破了自己的集權政體和共產主義意識形態，允許越來越多的公民自由和經濟改革。於是誰也沒有想到，光是從一九八七年到一九九○年間，雙方就針對限制中程及戰略性核武、阿富汗問題、限制傳統武器和德國統一問題簽訂了多項協定。反共浪潮也在一九八九年席捲東歐各國。全球政治的面貌完全改變，布希總統安心地宣告冷戰已經結束。

這場巨變是如何和為何發生的呢？在一九八○年代初，莫斯科和華府的關係還高度緊張，但到了一九八○年代末，蘇聯和美國卻達成了歷史性的和解。過程如此和平確實是一個巨大的成就，因為冷戰本可輕易以災難收場。

這並不是個冷門的問題，冷戰的終結已經有大量文獻在討論。雙方領導人及官員都寫了許多回憶錄，也有大量的檔案問世，更別說還有數不清的學術文章。對這個問題也有兩種對立的解釋。對戈巴契夫的崇拜者來說，光環只屬於戈巴契夫，因為正是他讓兩大超強和解，讓和平有了機會。不論在東西方，這種看法在戈巴契夫還在位時就相當普遍。即使到現在，就連一些戈巴契夫的批評者也還是如此認為。總書記看起來是以其決心和魅力為工具，在蘇聯和全世界實現其個人政治理念。

但另一派則認為其實是雷根的反共政策把戈巴契夫逼上談判桌。雷根總統的策略是努力讓美軍現代化，而其「戰略防禦計畫」（Strategic Defense Intiative）是壓垮駱駝的最後一根稻草。這一派人盛讚雷根既達成了與蘇聯領導人的和解，又沒有損及國家目標。

戈巴契夫和雷根確實是在特殊時刻合作的特殊政治人物。但即使我們承認戈巴契夫的貢獻，我們還是要問他究竟是自願還是被迫採取改革。而雖然雷根的決定性貢獻也越來越受到承認，我們還是要評估他的裁減核武計畫的重要性。此外，雖然一般都認為布希總統一開始對付戈巴契夫的手法不及雷根靈活，但公平地說，布希是在東歐巨變的時刻才當上美國總統的。如此一來，我們就該追問這些領導人是如何互動以及他們為何改變對彼此的看法。這就需要對兩大超強同等關注，不能偏廢。總書記和總統在做出重大外交決策時都要慮及對方會如何回應，所以本書所探討的事件都要真正做到對兩邊都做分析。

美國和蘇聯領導人在打交道時都得戰戰兢兢評估現實，同時也要大膽隨機應變，而蘇聯和東歐共產秩序的崩解也讓他們非根據現實做調整不可。白宮和克里姆林宮都高度體現了適應現實的特性。雷根、戈巴契夫和布希每天都要面對呈到辦公桌上的新情勢，再快速做出決策。

理念的重要性也值得重新評估。蘇聯改革者自認是在威權社會主義和先進資本主義之間追尋一條中間道路。他們認為自己是在價值系統崩潰時積極謀國的急先鋒。美國政府官員也是以同樣的奮戰精神在鼓吹民主選擇的原則和市場經濟，保衛其所認定的西方國家利益。兩邊都有十字軍，雷根和戈巴契夫都同樣高舉正義的大旗。雷根的非核化目標讓他手下大多數高級官員無法接受，但戈巴契不但贊同雷根，還要求盡快簽署協定。不論戈巴契夫是否真心贊同全面去除核子武器，但他的行為看來是如此；而當蘇聯內部的政治經濟越發困難時，他又面臨更大的現實壓力要進一步和美國和解。如何在現實壓力和信念之間做平衡是值得探究的課題。

華府和莫斯科要建立互信從來就不容易。布希總統就相當疑慮，所以他在一九八九年一月上台後第一件事就是下令徹底檢討美國外交政策。兩邊的領導人都有很多要了解對方的地方。兩大超強的媒體即使不再互相攻擊，在報導對方時也都還是抱持疑慮。據說戈巴契夫在早期都是聽取來自研究單位的高質量報告，但他後來對學術單位和KGB的報告都很輕蔑。

至於雷根總統和布希總統的手下官員都認為戈巴契夫是個騙子，只是想哄騙美國讓步而已。專家給他們的報告相當多，但我們得了解這兩位總統是否主要依賴自己的直覺和面對面觀察行事。雷根對戈巴契夫的信任是歷經一九八五到一九八八年間的日內瓦、雷克雅維克、華府和莫斯科高峰會而逐漸增強的。布希則是從一九八九年的馬爾他峰會以後才和戈巴契夫成為朋友。

莫斯科和華府的領導人都受限於既有的政治集團。許多人認為在一九八○年代中以前，美國的軍事－工業複合體對世界和平根本沒興趣。蘇聯的重工業部門和軍方高層也都是頑固的軍國主義者。雷根和布希都清楚美國保守派對於他們想和克里姆林宮達成協議深懷疑懼。蘇共保守派越來越不滿戈巴契夫為了搞和解對白宮過於讓步。雷根有辦法讓他的支持者放心，戈巴契夫也辦到了，至少到一九八○年代末之前。而在兩人當中，戈巴契夫的處境是比較困難的，因為他對美國做的讓步比他所獲得的要多太多。

雷根承襲了一個穩固的政治經濟體系，戈巴契夫則要拚命翻轉共產黨幾十年來的老觀念和老做法。但為什麼軍火利益集團沒有作亂呢？或者說，這些領導人是怎麼把想作亂的人安撫下來的呢？雷根以增加武器研發和生產滿足了軍火商和軍隊的利益，這可能是部分原因，但戈巴契夫的改革派則不再把預算放在國防支出。黨、KGB和國防高層終於在一九九一年八月聯合起來推翻戈巴契夫。但我們還是要問為什麼他們要等那麼久才行動？

還有一個很少被思考過的問題是，在戈巴契夫當上總書記之前，蘇共政治局到底對蘇聯面對的困境有多少了解？很多評論家早就知道蘇聯在一九八○年代初就有嚴重的預算壓力。雖然政治局知道其東歐盟邦已對西方銀行債台高築，卻無力出手拯救，也找不出一條技術革新的明路。波蘭長期陷於政治危機，蘇聯為入侵阿富汗死傷無數。莫斯科對古巴、越南、衣索比亞及非洲南部游擊隊的金援在財政上是無底洞。資訊科技所帶來的經濟革命又讓蘇聯遠遠落後。

自一九四○年代末開始，美國及其盟邦就限制出售有可能轉為軍事用途的先進設備給蘇聯。由於許多民用工業生產設備都在禁售範圍之內，結果是讓蘇聯的生產力更加落後。一九七五年，布里茲涅夫總書記和福特總統聯同東西歐國家和加拿大領導人共同簽署了「赫爾辛基協定」（Helsinki Final Act），但蘇聯自此之後就因為人權議題備受國際外交壓力。



但蘇聯有困境並不表示蘇聯領導人就真的了解這些困境。幸好我們現在可以看到克里姆林宮在一九八五年以前的內部討論。戈巴契夫宣稱在他展開改革之前，政治局並沒有意識到真實情況。但他對克里姆林宮政治的說法究竟是實情抑或只是他的自我吹噓？這要看你相信哪個答案。如果他的說法是對的，那他就獨占全功。如果他的說法有誤，那他只是打開了一扇本已半開的門。這是一個很重要的研究領域。但戈巴契夫對改革的貢獻還有很多待解的問題。比方說，當戈巴契夫展開外交政策改革後，他是如何成功讓其他蘇聯領導人支持他的？

當然，戈巴契夫和雷根都面臨許多要耗費心力的挑戰。雖然他們外交政策的成果備受讚譽，但很少人了解他們是如何駕馭整個過程的。很多人低估了戈巴契夫挑上謝瓦納茲當外交部長的意義。謝瓦納茲對外交政策做了根本性的改變，他和戈巴契夫一直到一九八九年都合作無間。

相較於謝瓦納茲從一開始就幾乎獲得政治局全體支持，舒茲則要對抗雷根政府內一些反對和莫斯科做任何妥協的高層官員。雷根一直要到一九八七年才徹底站在舒茲這一邊。謝瓦納茲和舒茲是讓兩位領袖能簽下限制戰略武器協議的不可或缺的人物。本書就是要檢視這四位我稱為「四巨頭」的政治家——雷根、戈巴契夫、舒茲、謝瓦納茲——對美蘇和解所起到的關鍵性作用。

終結冷戰的關鍵性力量來兩大超級強國。雙方都知道要帶著各自的盟邦一起前進。在冷戰結束後，許多西方國家領袖都聲稱自己一直和美國合作終止與蘇聯敵對。英國首相柴契爾夫人、法國總統密特朗、德國總理柯爾及義大利外交部長朱利奧．安德烈奧蒂（Giulio Andreotti）都聲稱自己扮演了關鍵角色（加拿大、日本和澳洲總理的回憶就比較謙遜）。

但許多證據顯示，其實在一九八○年代中期，以柴契爾夫人為首的美國的北約盟邦都私下批評雷根太過輕信克里姆林宮。柯爾在一九八九年十一月發表促進德國統一的「十點計畫」，對局勢的發展產生顯著影響。但若柯爾沒有心知肚明美國會支持他，他未必敢提出其政治方案。除此之外，我們也想了解支持戈巴契夫的「和平運動」和大部分東歐國家共產黨的作用為何。

戈巴契夫和華沙公約國家的關係比雷根和北約國家的關係要好。雖然東歐各國共黨領袖對戈巴契夫要改革蘇聯心存疑慮，但幾乎都支持他和美國改善關係。然而到了一九八○年代末，他們對共產秩序的困境感到徬徨失措。他們都不是自願交出權力，而是被積極分子和街頭群眾逼下台。戈巴契夫拒絕以軍事干預拯救共產主義。沒有人會否認正是因為他鼓勵人民起身捍衛權利才引發橫掃舊政權的革命。

但我們還是要問為什麼一九八九年的事件會大出意料之外，也要探討這些事件對立陶宛和其他波羅的海國家的影響。他的全球戰略確實引發了許多問題。雖然蘇聯領導人繼續反對美國在全球各地擴張勢力，但他們自己幾乎完全放棄了在第三世界的立足點，這個決定至關重要，也需要進一步探討。世界政治以驚人的速度在變化，每一個大大小小的變化都會互相影響。而就在眾人尚未察覺之際，蘇聯就失去了超級強國的地位。

冷戰的終結絕非注定，大多數學者都認為美國和蘇聯隨時都可能回到昔日的敵對狀態。如果雷根想要，他大可以拒絕和蘇聯善意往來。作為一個美國保守派，他有很多可以批評蘇聯政策的地方。戈巴契夫也可以決定要停止或逆轉政革。許多當初支持他當總書記的人正是要他這麼做，他所任命的高官最後也在一九九一年八月的政變中企圖推翻他。共產制度確實還有餘威辦到這一點。但在改革派的支持和雷根與布希的鼓勵之下，戈巴契夫選擇了一條相反的道路。然後一步接一步，冷戰就這樣和平終結了。

美國贏得和蘇聯的競爭，蘇聯被掃進歷史的垃圾堆。但戈巴契夫及改革派也宣稱自己是勝利者，因為他們推動了超級強國和解和蘇聯的民主化。但這裡又有一個難解的謎團。美國領導人從未掩飾其對克里姆林宮施壓到底的意圖。雷根和布希都認定如果蘇聯想和美國和解，光是從阿富汗撤軍和放鬆對東歐的控制是不夠的，戈巴契夫還得改變對待蘇聯人民的方式。美國對廣播干擾問題、波羅的海國家的自由問題、政治犯的問題及醜化性宣傳的問題都做了要求。

這些壓力在一九八五年之前以至整個戈巴契夫在位期間都非常強大。等到蘇聯的經濟困難在一九八九年更加嚴重時，戈巴契夫就更難對華府說不。我們必須釐清他之所以讓步有多少是因為美國的壓力，又有多少是因為蘇聯經濟在當時和長期的困境。

我們要探討的這些議題圍繞著近代世界史上最重要的一段時期。我們對冷戰最後幾年的理解一開始都仰賴領導人和官員的回憶。後來從華府和莫斯科出現了大量檔案讓我們得以一窺最高層的決策過程。我們現在已經可以在檔案館看到雷根、戈巴契夫和布希在當時所說的話和寫的字。大量的檔案散布在俄國、歐洲、美國和網路上，光是這些已經非常足夠。

但比較特殊的材料還有一些接近層峰的蘇聯和西方官員未公開的個人日記和文章——阿納托利．切爾尼雅耶夫、查爾斯．希爾、維塔利．卡塔耶夫、傑克．馬特洛克、泰姆拉茲．斯特帕諾夫——馬馬拉澤。他們當時的紀錄讓人鮮活地感受到他們親歷的重大事件。

本書對冷戰終結的看法還有一個特色，那就是我們對蘇聯和美國給予了同樣的關注，了解她們是如何在天翻地覆的世界變局中互動。這個大變局涵括了政治上、經濟上、個人選擇上、制度上、意識型態上、認知發展上和地緣政治上的各個面向。冷戰本來很有可能以全世界的悲劇收場，結果卻是一面倒的喜劇結尾。以下就是華府和莫斯科如何與為何能達成不可能的和平的故事。

相關書摘 ►《意外的和平》：北京的大屠殺震驚了莫斯科和華府，但美國比蘇聯更在乎中國的巨變

書籍介紹

本文摘錄自《意外的和平：雷根、戈巴契夫等「四巨頭」，如何攜手結束半世紀的冷戰對峙？》，八旗文化出版

作者：羅伯．塞維斯（Robert Service）

譯者：梁文傑

儘管人人恐懼戰爭，但未必都渴望和平。

莫斯科與華盛頓的軍事對峙，可能毀滅地球上的所有人類。

→ 1985年，沒有一個政治人物料想得到，冷戰將在他們卸任前嘎然而止。

貿易制裁、科技封鎖、間諜滲透、意識形態之爭，將世界撕裂為兩個陣營。

→ 美蘇「四巨頭」如何化解敵意猜忌，克服種種反對，促成和平降臨？

1991年12月26日，數十年來第一次，一度遮蔽共產世界的鐮刀與鐵鎚旗幟在克里姆林宮緩緩地落下。標誌了蘇聯這個龐大帝國的解體，以及美蘇冷戰的終結。

短短六年前，當戈巴契夫成為蘇聯共產黨總書記，並挑選謝瓦納茲作為外交部長時，冷戰還看不到盡頭。自由與共產陣營的對峙、兩大核武強權的相互威脅，隨時可能將人類帶往毀滅的深淵。經過長達近半個世紀的政治、經濟、軍事與意識形態衝突，西方與共產陣營都無法想像和平倏乎之間就到來了，上千枚互相瞄準的戰略核武飛彈解除了，末日的警鐘停歇了。更令他們萬萬沒想到的是，蘇聯領導人居然展開了驚天動地的內部改革。極權政體、計畫經濟、莫斯科對遼闊疆域與周邊民族的鐵腕控制，一夕瓦解。

這一切如何憑空而生？《意外的和平》提供了最細膩、權威、完整的紀錄與解答。

最新解密檔案史料，還原「四巨頭」折衝談判的真相細節，客觀評價歷史功過

《意外的和平》記錄了從1985至1991年之間，雷根、戈巴契夫、美蘇政府官僚、北約與華沙盟邦首領之間的爭執與談判、分歧與妥協。在內部的質疑、外部的反彈中，「四巨頭」————總統雷根、總書記戈巴契夫、國務卿舒茲、外長謝瓦納茲————憑藉著自身對和平的強大信念、堅忍的耐心、審慎的智慧，一步步克服彼此意識形態的差異、國家安全的顧忌、以及各種情報、假情報、宣傳戰的重重迷霧，在多次的會晤與高峰會當中，終於達成美蘇的妥協和解。

牛津大學院士羅伯・塞維斯是享譽全球的蘇聯史專家，在《意外的和平》中，他大量引用最新解密的歷史檔案，包括蘇聯政治局的檔案、重要幕僚首度公開的日記、秘密會議紀錄，以此重構過去不為人知的細節。解釋冷戰終結的理論很多，有的著重於雷根政府透過軍備競賽對蘇聯施加的壓力、有的著重蘇聯體制的僵化與經濟政策的失敗。但塞維斯更著重於人的層面，並試圖平衡賦予美蘇雙邊政治人物等量的歷史貢獻：雷、戈、舒、謝四人的決斷、斡旋與合作，決定了冷戰的和平落幕與蘇聯共產極權的解體。

國際政治的變化有時是巨大的歷史潮流緩緩積累、滴水穿石的結果。但《意外的和平》告訴我們，少數領導人透過精心謀劃的運籌帷幄，也是可以發揮重組全球政治板塊的巨大力量。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬