《意外的和平》：北京的大屠殺震驚了莫斯科和華府，但美國比蘇聯更在乎中國的巨變

文：羅伯．塞維斯（Robert Service）

【第三十三章 中國與亞洲】

（前略）

克里姆林宮堅定的善意姿態終於讓謝瓦納茲（按：蘇聯外長）得以訪問北京和上海。一九八九年二月三日，謝瓦納茲在中國首都與總理李鵬會面，試著把過去一筆勾銷。李鵬同意「正常化」的目標，對戈巴契夫為世界和平所做的努力表示感謝。雙方同意戈巴契夫應該來中國訪問，但李鵬要求這次訪問不能掀起什麼風波。中國領導層警告不能引起任何政治動盪。李鵬也拒絕雙方要發表聯合公報的提議，因為謝瓦納茲對於他質疑越南是否真的會在九月份撤出柬埔寨無法提出說明。他說，中國人比蘇聯人更了解越南人。中國是在提醒蘇聯領導人，要讓越南人聽命還差得很遠。

謝瓦納茲搭中國的波音七三七客機往南飛到上海，與鄧小平在他的賓館會談。雖然鄧小平年老又乾癟，矮小的他握手依然有力，其精神健旺無人能懷疑。他直接切入主題，不說廢話。鄧小平用非常籠統的字眼呼籲要重新開展中蘇關係。謝瓦納茲很高興。他奉承的想讓事情更進一步： 「您非常明智。」鄧小平談到雙方對共產主義的共同信念，說希望不要再花兩百年才能實現夢想。他還說他想擴大中國的市場經濟。謝瓦納茲插話說：「有一句至理明言是這麼說的：讓過去成灰總比讓火繼續燒來得好。」

對於阿富汗問題，他強調蘇聯的軍事干預真的要結束了，還說阿富汗人現在自己在打內戰，沒有任何蘇聯部隊涉入其中。鄧小平一邊猛吸菸，一邊談中國現代外交史。他說尼克森總統在一九七二年訪華讓美國了解到台灣對中國政府的重要性。他還說中國和日本在一九七八年解決了一些重大爭議。他還強調英國對香港的租借期到一九九七年終止，這件事他非常重視。

鄧小平在談到越南時語氣變得強烈。他說他不信任越南人，除非他們真的把軍隊撤回國，柬埔寨不會有和平。他提到越南軍人換穿制服的事，認為越南軍隊是在搞花招。謝瓦納茲答應會盡量努力，還說蘇聯的「國際援助」口號已經沒什麼意義了：克里姆林宮對於終止支持越南在東南亞搞衝突採取開放立場。但這沒有說服鄧小平，他大聲說沒有人比他更了解越南領導人。如果蘇聯想和中國和解，蘇聯領導人就要直接支持中國的立場。

他在講話時憤怒地揮著手。鄧小平怒罵越南人想在其羽翼下搞東南亞聯邦。就算謝瓦納茲本來不知道，現在也該清楚原來中國把越南和柬埔寨視為蘇聯是否真心想修補關係的試金石。他後來回憶說鄧小平還談到中國在十九世紀失去給俄羅斯的領土。鄧小平警告說：「將來中國也許會收復這些地方。」

沒有其他外國領袖敢這麼粗暴對蘇聯政治人物講話。鄧小平是刻意用粗魯的方式來表示中國的友誼不會不請自來，也不會是免費的。謝瓦納茲很清楚中國領導人的自信從何而來。鄧小平從一九七○年代末啟動的經濟改革已在沿海地區激發出企業家精神，在美國的允許下吸引了大量的外國直接投資，和蘇聯形成強烈對比。上海的「現代文化」和「企業關係」讓這些來自蕭條的莫斯科的訪客大開眼界。

「經濟特區」的摩天大樓和櫥窗展現了物質進步。但直到謝瓦納茲準備返回莫斯科時，中國人都遲遲不肯同意發表公報——他在抵達這趟亞洲行的第二個目的地巴基斯坦後才收到北京的草稿：他們表現得像是亞洲未來的主人。這趟中國行讓他深受震撼。他深刻領教了中國人的憤恨。二月十六日，他甚至請求政治局考慮放棄蘇聯伯力一帶的遠東領土。

蘇聯在亞洲的敵人懷疑戈巴契夫對外新政策的真心誠意，而原有的扈從國家則對他和美國和解大為不滿。謝瓦納茲亞洲行的任務之一是說服老朋友莫斯科依然支持他們。而這也許是他沒有去越南的原因，因為蘇聯領導層已經基本上決定要和中國改善關係了。

但政治局並不想失去在中東的朋友。謝瓦納茲短暫停留伊斯蘭馬巴德後就飛往敘利亞與哈菲茲．阿塞德總統（Hafez al Assad）會談。兩年前，戈巴契夫還向這位敘利亞的獨裁者保證蘇聯會支持對抗「美國帝國主義」的國家。在互致官方歡迎詞後，阿塞德對蘇聯領導層是否會實現承諾表示了懷疑。謝瓦納茲面對著一位絕不通融的談判對手。雖然阿塞德明顯老邁，聲音尖細，但他很懂得把意志強加於人。他刻意營造一種禁欲主義的氣氛。官邸裡沒有任何他的肖像，只有一幅薩拉丁和十字軍作戰的畫。他還用徹爾克斯人（Circassians）當保鏢（對於來自多民族南高加索的謝瓦納茲來說，這可是相當吸引人的事）。阿塞德明白表達他的憂慮。他回憶說他在一九五○年代到蘇聯留過學，說現在有很多人說蘇聯的統治正在崩潰，已經無法再支持敘利亞的朋友。阿塞德大罵以色列想搖身變為中東的和平力量。他譴責克里姆林宮已不再站在阿拉伯人這一邊，讓阿富汗、古巴、北韓、越南和東歐國家自生自滅。阿塞德很憤怒，毫不掩飾他對蘇聯對外政策轉變的不滿。

謝瓦納茲又飛往巴格達，向海珊預告克里姆林宮想和德黑蘭改善關係。在此之前，蘇聯的政策是傾向伊拉克而非伊朗。但蘇聯現在想和所有亞洲國家交好。海珊對此倒是處之泰然。他說他理解戈巴契夫為什麼要解決和伊朗的紛爭，雖然他自己很討厭何梅尼大主教代表的路線。這位伊拉克獨裁者開玩笑說：「希望阿拉會幫助你們。但希望是我們的阿拉而不是伊朗人的阿拉。」

到了伊朗，謝瓦納茲希望修補關係。但如果鄧小平和阿塞德不擅於待客之道，何梅尼就更古怪難纏。大主教拒絕在德黑蘭和他見面。謝瓦納茲得飛到伊斯蘭聖地庫姆（Qum）去，何梅尼才在他儉樸的小屋裡接見他：權力並沒有讓他變得物質化。這是最古怪的一次外交會談，因為這位老人只對精神信仰和實踐的問題有興趣，其他什麼都不想談。他給謝瓦納茲的印象像是個貧困的鰥夫。

何梅尼拒絕談到任何有關外交政策的話題，雖然他知道這是謝瓦納茲此行的唯一目的。雙方沒有談到任何實際事務，何梅尼甚至連他到底有沒有興趣和蘇聯改善關係都沒表示。蘇聯什麼都沒有安撫到。除了讓政治局比較了解這些南方鄰國，也讓美國知道蘇聯領導人還是有辦法跳過美國和這些國家建立關係之外，這趟旅程毫無意義。事實上，當戈巴契夫聽取了謝瓦納茲的報告後，他還想著蘇聯要如何賣武器給德黑蘭。

謝瓦納茲的亞洲行為戈巴契夫訪中鋪了路。他預定在五月十五日到訪。美國對此神經緊繃，駐北京大使館建議國務院要昭告世人「中美關係在政治、軍事和經濟領域都在提升之中」。國務院擔心中國會利用與蘇聯和解來迫使美國改變對台政策。美方注意到中國學生的政治示威正在擴大。他們同情抗議者的民主訴求，又擔心被視為干涉內政。國務院只能表示「希望能夠對話」。

中國人接待戈巴契夫的條件是不要帶來麻煩。他們看過其他國家群眾如何包圍住他，不想出現混亂。戈巴契夫同意了。鄧小平對「重建」始終不以為然，建議戈巴契夫不要操之過急，這讓戈巴契夫很不快。而戈巴契夫一樣看不起中國的改革。他曾在一九八六年九月二十九日私下對幕僚說：

中國人發展農業是以私人為基礎。他們獲得了驚人的成功。但不要大驚小怪的以為中國已經解決了一切。下一步是什麼呢？他們沒有肥料、技術或精耕的方法。這些我們都有。但我們要把它們和個人利益統一起來。這是我們的問題。這也是我們可以往前突進的優勢。列寧絞盡腦汁要把個人利益和社會主義統一起來，這就是我們要去思考的。

一九八八年八月，他對切爾尼雅耶夫說：

我不懂大家對中國大驚小怪些什麼。從中國回來的人都說那裡的商店貨架擺滿了商品。但南斯拉夫也是如此。我很高興中國在物質上的提升。這對我們是個鼓舞，正如我們也鼓舞了他們。但何必沖昏頭呢？我們要看到事情的本質：是的，商店貨架上什麼都有，但沒有人買。這是資本主義市場。市場的規律就是價格會一直膨脹到貨架上的東西都賣不出去，等到東西都要爛了才便宜賣出。

這真是荒謬的誇大。他居然會相信中國城市商店裡的東西都沒人買。

鄧小平堅持兩人見面時不能擁抱，只能握手。他希望讓這場會談公事公辦。戈巴契夫懂他的意思，決定尊重他年高德劭。即便如此，兩人在一九八九年五月十六日的談話還是話不投機。戈巴契夫提出要「關係正常化」時，鄧小平長篇大論的講到俄羅斯帝國掠奪中國領土。他說俄羅斯和日本是中國歷史上的兩大威脅。俄國人竊取了一百五十萬平方公里的土地，這是不會被忘記的。他還說從馬列主義的經典中已經學不到什麼東西了，他也不認為要急著重建蘇共和中共的關係。

這不是戈巴契夫想受到的待遇，他希望能和李鵬總理有更具建設性的討論，但他還是失望了。李鵬對擴大經貿往來毫無興趣，只注重中國領導層關心的事項。他否認資本主義對人權問題有「專利權」。他談到中國在台灣和西藏問題上與美國有爭執，但很高興印度總理拉吉夫．甘地提出要停止支持達賴喇嘛。他談到日本在第二次世界大戰中對中國的傷害，但也說他知道現實上需要和日本這個強大的工業國家合作。戈巴契夫表示缺乏投資是他最基本的一個問題。但李鵬堅定不移，堅持中國和蘇聯應該優先劃定中蘇邊界。戈巴契夫終於忍不住了，抱怨說中方根本無視他提出要在能源、運輸和冶金等項目合作。他急於要在離開中國前看到一些進展。他告訴李鵬說莫斯科很樂意讓兩國邊界地區非軍事化。

戈巴契夫一行人按照主人的要求循規蹈距。但北京的學生還是聚集在街頭高喊他的名字，飄揚的旗幟寫著要求政治改革的標語。即使他遠離群眾，戈巴契夫效應還是相當明顯。謝瓦納茲必須克制自己想到天安門廣場和學生對話的衝動。

五月十七日，戈巴契夫有機會在人民大會堂發表演說。他承認有一些歷史問題造成蘇聯和中華人民共和國的分歧，但解決問題是符合兩國共同利益的。他強調他和美國的協議使得四百三十六枚中程和短程飛彈從蘇聯東部領土被裁撤。他建議中國可以把蘇聯的鐵路網當成新絲路，把貨品出口到歐洲。他說明了自己的經改理念，強調要讓工人對生產過程有影響力。他還強調自己信奉政治「民主主義」。他承認改革過程出現了一些預料之外的複雜狀況。但他嘲笑一些西方評論家說中國和蘇聯的改革最終會導致資本主義復辟，堅信經濟和政治民主的道路將會強化社會主義的基礎。他還說明自己將如何處理亞洲一些衝突熱點。

謝瓦納茲在同一天和政治局委員、上海市委書記江澤民會談。江澤民說中國希望在南亞的衝突中扮演調人。江澤民還說尼泊爾希望蘇聯幫他們改善和印度的關係，巴基斯坦總理班娜姬．布托也希望蘇聯能幫忙穩定阿富汗局勢。謝瓦納茲不高興的說布托自己才最應該這麼做。但中國想當調人可是新鮮事。謝瓦納茲對此很高興，他說：「能和中國關係正常化是歷史大事。」

這趟訪問和戈巴契夫以前的訪問完全不同。過去他不管到資本主義國家還是共產主義國家，都能風靡當地的政治人物。中國的最高菁英則完全冷漠。蘇聯顯然不是鄧小平和李鵬的優先事項，他們根本不覺得要向莫斯科學習些什麼。鄧小平無意讓中國當世界上其他國家的模範。他只想改革自己的國家，和外國人談話時只想到自己國家的需要。戈巴契夫是在蘇聯訪問團被帶去參觀上海的工廠時了解到這一點，這些工廠生產Nike運動鞋、鐵弗龍廚具和許多最新的玩具和機器。

既然中國人可以吸引西方資本主義企業投資來搞現代化和擴大經濟規模，他們就不會想和蘇聯老舊的工業部門扯上關係。只要「出口管制統籌委員會」的禁令還在，蘇聯根本就沒機會搞工業創新。而這也是戈巴契夫難以模仿共產中國的原因。如果沒有外國投資，鄧小平根本做不到自一九七○年代中以來的經濟大躍進。「出口管制統籌委員會」讓戈巴契夫沒有選擇，而就算他有選擇，恐怕也會被拒之不理。

然而這趟訪問所見並沒有讓戈巴契夫對中國的經濟成就另眼相看。雖然他明明從內部觀察到這些欣欣向榮的企業，但他還是認為只是用來騙外國人的假象。只要他還在位，他的看法就不會變。他在一九八九年五月底和貝克談話時，還信心滿滿的說中國的科技能力馬上就會無以為繼。

這種全然誤判有好幾個根源。他認定蘇聯和任何國家的現代化都要先經過民主化過程。這是他上台時就抱持的想法，從來沒有懷疑過，而除了鄧小平和何內克之外也沒有任何外國領袖提出過質疑。他還簡單地認為時間和道德都站在中國學生這一邊，而他會認為鄧小平將無法維持北京的獨裁政權也不是沒有道理的。他同情抗議的學生，這些學生標語上的訴求正是他在蘇聯啟動的「重建」。但他到訪的條件讓他無法和學生對話。

在他離開後，抗議學生和政府的關係越來越緊張。他在中國首都的逗留讓學生更不肯妥協，接下來好幾天到處都有標語讚頌他的民主化。國家的權威受到直接挑戰。中國領導層對於如何處理局面產生分歧。在接下來的鬥爭中，鄧小平和李鵬清洗了傾向對學生讓步的趙紫陽。六月三日到四日，鎮壓手段出動。坦克車開進天安門廣場，軍隊朝抗議群眾開槍。中國在政治和公民權利緊縮下繼續搞經濟改革，而鄧小平根本不吝於動用暴力。

北京的大屠殺震驚了莫斯科和華府。蘇聯人民代表大會呼籲要和平解決問題。但戈巴契夫在七月份時對華沙公約政治協商委員會說，他絕對不會干預中國內政。這是他對國際事務的信念。他的首要之務是完成自己國家的改革，加強與美國和解。

美國當然比蘇聯更在乎中國的巨變。沒有美國人的投資和軍事援助，鄧小平不可能取得這麼大的經濟成就。美國政府眼前的問題是如何緩和北京的動亂、保護自己的國家利益。貝克的第一直覺是不管對天安門屠殺有多憤慨，都要小心行事。他警告布希說，戈巴契夫可能趁機加強和中國的關係。貝克要防止莫斯科利用華府和北京的裂痕，但政府內部的主流意見是美國必須對屠殺表達不滿。

六月五日，布希中止了中國向美國公司採購的六億美元軍售。他對此感到遺憾： 「我們一路走來和中國有龐大的共同利益，但在殘酷鎮壓的政權之下一切將會不同。」 好幾個星期以來，參議員高華德（Barry Goldwater）一直批評他批准出售噴射戰機給北京。高華德擔心這些戰機會被用來對付台灣。天安門的流血事件讓他的話不能再被置之不理。

戈巴契夫看到和北京改善關係的機會。雙方在一九八九年九月討論如何減少各自邊界的駐軍及加強互信。會議在北京和莫斯科舉行，第二年繼續進行。中蘇關係正常化終於在國家層級實現。在鄧小平繼續鎮壓維持政治秩序的同時，中國的經濟改革出現停頓。他決定撤換一些市場經濟的積極擁護者。這可能加強了戈巴契夫對鄧小平路線一貫看衰的態度。

戈巴契夫在一九九○年七月與朱利奧．安德烈奧蒂會面，斷言中國的經濟改革很容易被敵人擊敗。他把暫時的停頓誤判為永久的終止，忽略了已經在中國發生的巨大改變。雖然他想和北京和好，但他一直低估了中國的成就，高估了莫斯科的工業和農業潛力。

相關書摘 ►《意外的和平》導論：冷戰本可輕易以災難收場，這場巨變是如何、為何發生的呢？

書籍介紹

本文摘錄自《意外的和平：雷根、戈巴契夫等「四巨頭」，如何攜手結束半世紀的冷戰對峙？》，八旗文化出版

作者：羅伯．塞維斯（Robert Service）

譯者：梁文傑

儘管人人恐懼戰爭，但未必都渴望和平。

莫斯科與華盛頓的軍事對峙，可能毀滅地球上的所有人類。

→ 1985年，沒有一個政治人物料想得到，冷戰將在他們卸任前嘎然而止。

貿易制裁、科技封鎖、間諜滲透、意識形態之爭，將世界撕裂為兩個陣營。

→ 美蘇「四巨頭」如何化解敵意猜忌，克服種種反對，促成和平降臨？

1991年12月26日，數十年來第一次，一度遮蔽共產世界的鐮刀與鐵鎚旗幟在克里姆林宮緩緩地落下。標誌了蘇聯這個龐大帝國的解體，以及美蘇冷戰的終結。

短短六年前，當戈巴契夫成為蘇聯共產黨總書記，並挑選謝瓦納茲作為外交部長時，冷戰還看不到盡頭。自由與共產陣營的對峙、兩大核武強權的相互威脅，隨時可能將人類帶往毀滅的深淵。經過長達近半個世紀的政治、經濟、軍事與意識形態衝突，西方與共產陣營都無法想像和平倏乎之間就到來了，上千枚互相瞄準的戰略核武飛彈解除了，末日的警鐘停歇了。更令他們萬萬沒想到的是，蘇聯領導人居然展開了驚天動地的內部改革。極權政體、計畫經濟、莫斯科對遼闊疆域與周邊民族的鐵腕控制，一夕瓦解。

這一切如何憑空而生？《意外的和平》提供了最細膩、權威、完整的紀錄與解答。

最新解密檔案史料，還原「四巨頭」折衝談判的真相細節，客觀評價歷史功過

《意外的和平》記錄了從1985至1991年之間，雷根、戈巴契夫、美蘇政府官僚、北約與華沙盟邦首領之間的爭執與談判、分歧與妥協。在內部的質疑、外部的反彈中，「四巨頭」————總統雷根、總書記戈巴契夫、國務卿舒茲、外長謝瓦納茲————憑藉著自身對和平的強大信念、堅忍的耐心、審慎的智慧，一步步克服彼此意識形態的差異、國家安全的顧忌、以及各種情報、假情報、宣傳戰的重重迷霧，在多次的會晤與高峰會當中，終於達成美蘇的妥協和解。

牛津大學院士羅伯・塞維斯是享譽全球的蘇聯史專家，在《意外的和平》中，他大量引用最新解密的歷史檔案，包括蘇聯政治局的檔案、重要幕僚首度公開的日記、秘密會議紀錄，以此重構過去不為人知的細節。解釋冷戰終結的理論很多，有的著重於雷根政府透過軍備競賽對蘇聯施加的壓力、有的著重蘇聯體制的僵化與經濟政策的失敗。但塞維斯更著重於人的層面，並試圖平衡賦予美蘇雙邊政治人物等量的歷史貢獻：雷、戈、舒、謝四人的決斷、斡旋與合作，決定了冷戰的和平落幕與蘇聯共產極權的解體。

國際政治的變化有時是巨大的歷史潮流緩緩積累、滴水穿石的結果。但《意外的和平》告訴我們，少數領導人透過精心謀劃的運籌帷幄，也是可以發揮重組全球政治板塊的巨大力量。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬