「投資」綠色產業不是只要錢，更該花時間真正了解「永續」的概念

文：楊雅雲（受到紀錄片《不願面對的真相》啟發，2009年大跨度轉行到台達電子文教基金會，領導莫拉克風災校園重建—那瑪夏民權國小重建工作。稀有的大跨度整合型專家，專業領域包括新能源、智慧電網、電動車、儲能、節能、循環經濟、綠建築，擅長把最專業的綠色科技行話，翻譯成最淺的白話文說出來）

過年前拜訪一間綠色新創公司，裡面一位年輕的員工很興奮地跟我們說，他之所以選擇進太陽能公司工作，是因為看了許多綠學院的專欄文章，這些觀點幫助他建構了對能源的思維模型。

過去幾年綠色產業就像最近爆紅的Clubhouse一樣，很多人加入綠色產業工作、創業，或在公司推動各種CSR活動，ESG投資也吸引到很多政商名流、市井小民來「索取邀請碼開房間」。作為一個綠色產業製作人與觀察者，我可以很負責任地說，在綠色產業這座森林裡，我們看到很多花花草草，但森林裡一棵大樹也沒有，唯一一棵長得稍微像樣的樹（綠能），底下一堆人大聲嚷嚷著要把它給砍了。

喬木叢生而眾多者可以稱為森林，健康的森林需要肥沃的土壤、陽光、空氣、水，才能孕育多樣化的植物。綠色商業本身就是創新，而引領創新的，是金融；決定創新的，是教育。如果綠學院這套觀察綠色產業發展的方法論是決定創新的教育，是土壤的有機肥，那我們是不是該開始準備引領創新的金融，例如適合綠色產業森林生長的金融工具？

等一下，所以綠學院要成立投資基金了嗎？

我認識的投資人，每一個都奉葛拉漢、巴菲特的價值投資為圭臬，都說要看長不看短，到了綠色產業，每一個卻都成了投機客，然後說這是沒辦法的事情，資本就是這樣運作的，「你們綠色產業自己要想辦法趕快賺錢，不要整天叫政府補助，叫我們看長期，長期來說，我們都死了！」

你可能以為我這裡說的投資人，是像創投、私募基金這類的機構投資者。

這就是有趣的地方了。你為什麼會覺得當我們在講投資人時，講的不是你呢？

因為我們每個人幾乎都在還不具備什麼金融知識、甚至連對投資是什麼都一知半解時，就主動或被動地成為了投資人，所以我們對投資人這種角色根本沒有認同感，自然不會發現我們每一個投資決策其實都在形塑這個世界。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

投資，同一個中文字詞，其實有兩個層次。第一層是金融投資，也就是我們每個人平時在做的投資決策，決定自己的錢要存到銀行、買股票、買基金、還是買房地產；也可以換個主角如企業、或是前面說的創投、私募基金等機構投資者，他們也要決定手上拿到的錢要買股票、買債券、買房地產、還是投資新創公司。

第二層是生產性投資，也就是企業或政府把手上的錢拿去投資在對未來有幫助的項目上，例如企業買設備設立新生產線、政府造橋鋪路等。他們手上的錢從哪裡來？就是從你的金融投資來的，例如你把錢存到銀行，銀行把這些錢借給企業或政府，就變成了工廠、高樓大廈、高鐵、捷運、高速公路等。

即使你很討厭資本主義，把錢都提領出來放在床底下，你也還是一個投資人，因為「持有現金」也是一種投資，只是你從事的是最消極的投資而已。因此，不論你喜不喜歡、想不想要，你都是這個循環的起點，你就是這個世界的投資人，你關注什麼，就會成為真實，你的每一個投資決策，都在形塑這個國家、這個世界。

綠學院的綠色帶路人們常常在各種場合聽機構投資者發表對能源、循環經濟的看法，也常被個人投資者——也就是他們的朋友——問哪支電動車或儲能概念股可以買，哪支ESG永續ETF會賺錢，聽久了之後發現一個問題：對於ESG投資或是有著各種壁壘的綠色產業來說，我們最害怕的不是你無知，而是你一知半解。投資人失敗在不願意捲起袖子把手弄髒，只想靠著吸收碎片化的知識或資訊，片面解讀，更慘的是用意識形態解讀，自然做出錯誤的決策，更不要談什麼引領創新了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們幾個綠色帶路人商量著，以往綠學院的專欄文章都著重全局思維，也就是宏觀的視角，接下來綠色金融和ESG投資系列文章，我們將嘗試轉換視角，從宏觀聚焦到微觀，也就是從你的投資經驗和決策出發，深入綠色科技和基礎建設進展的內核，帶你看懂金融的道與術，談綠色金融和ESG投資你才會有真實的感受，而不是隨便一句話「政府和企業應該做ESG」就把責任推出去了。

這將是市場上很稀有的視角，我們將同時結合金融專業與綠色產業內核，把最專業的行話，翻譯成最淺的白話文。這個系列文章最終希望讓你掌握最內核的綠色金融和綠色投資本質，當你不再一知半解時，你將再度回到全局思維，也就是從微觀回到宏觀，你將蛻變成為一個清醒的投資人，不再贏得糊里糊塗，輸得莫名其妙。

適合綠色產業森林生長，更精準地說，讓所有產業都轉型成為綠色產業加入森林，我們需要把手弄髒，而不只是貼個ESG標籤、換個新題材，把自己打扮得很時尚而已。讓我們開始這趟旅程吧！

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航