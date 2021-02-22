江啟臣邀柯文哲參加國民黨論壇是「藍白合作」？ 徐巧芯批：2022禮讓民眾黨好了

*首圖為柯文哲資料照。



國民黨「願景台灣2030」第二場論壇2月24日登場，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、低薪等社會議題。在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席，這將是兩人首度同台，也被外界指是「藍白合作」的前奏，雖然兩黨的發言人都紛紛否認，強調只是政黨間針對議題的交流，選舉上則各有安排規劃。

不過台北市議員徐巧芯、游淑慧都對此表示不滿，認為2022選戰雙方必將競爭，現在找柯文哲將淪為「詭異政治秀」。

國民黨強調：議題合作，不需過度解讀

《中央社》報導，江啟臣幕僚指出，「願景台灣2030」論壇是希望能與社會對話，24日論壇除邀請柯文哲，也邀請時代力量，可惜時代力量黨主席陳椒華、立委邱顯智都婉拒出席。監督執政黨本來就是在野黨共同的目標，不需要擴大解讀為單一對象光譜或選戰上的政黨合作。

幕僚表示，江啟臣與柯文哲早在去（2020）年就曾私下碰面，也不排斥雙方可以在議題上進行合作，而國民黨的立場很清楚，就是不排斥與任何在野力量進行議題交流。上會期在立法院，已有國民黨跟民眾黨合作的前例，在議題上交流甚至是結合，監督執政黨有問題的施政。

江啟臣在去年宣布進行「願景台灣2030」國政計畫，提出台灣的國家願景藍圖。去年12月，國民黨舉辦首場論壇，主題為「社會包容」，主軸包括移工、新住民以及LGBT等相關議題，當時江啟臣稱，某種程度上這樣的論壇算是突破同溫層。

對於第二場論壇引起的議論，國民黨文傳會主委王育敏今（22）日上午在國民黨中央黨部受訪時表示，這次論壇由國民黨智庫發出邀請，邀請柯文哲及時代力量黨主席陳椒華、立法院黨團總召邱顯智，她要感謝柯文哲願意出席，而陳椒華、邱顯智因為另有行程，不克出席，比較遺憾。

而未來國民黨與民眾黨是否會進一步在2022地方選舉中合作？王育敏指出，這次單純是議題上的交流，在立法院，國民黨立法院黨團也不排除跟其他政黨有任何形式的合作來監督政府。目前國民黨跟其他政黨合作都會著重在議題方面的對話交流。至於選舉，各政黨都有自己的步調跟規劃，目前還談不上合作。

民眾黨：跨黨派交流而非藍白合

民眾黨發言人蔡峻維今天早上針對時事議題受訪時則表示，黨主席柯文哲出席國民黨「願景台灣2030」論壇，本意是就國家治理相關議題進行跨黨派交流，而非狹義的解讀為藍白合。

蔡峻維指出，民眾黨也曾主辦國家治理學院，邀請過立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮等綠營人士交流，卻被外界引申為「向綠示好」、「破冰」等。

蔡峻維說，台灣民眾黨作為新興政黨，無論是在立法院或在民間，沒有任何預設立場，與各政黨的合作與交流從來沒有停止。民眾黨相信，實踐國家治理應當要團結最多的台灣人民，而不是受限在政黨同溫層內，如果任何合作交流都必須被貼上意識形態的標籤，國家永遠不可能進步。

他表示，民眾黨不會因為偏頗的解讀而劃地自限，會更積極在不同議題上尋求志同道合的夥伴，讓國家可以往更正常的方向持續運作，而非持續內耗。此外蔡峻維也說，民眾黨邀國民黨文傳會前副主委胡文琦擔任無給職顧問，做相關議題諮詢，沒有任何黨務角色。

《中央社》報導，台北市政府發言人陳智菡表示，論壇聚焦低薪、高房價、世代正義及居住正義等，這些議題需要執政在野、甚至全台灣一起來關心，柯文哲覺得若能討論出結果很好。陳智菡說，柯文哲是在過年前透過共同友人等多方管道接到邀請，認為只要對台灣好，在議題上都可以合作，不只對國民黨，對其他黨派如民進黨及時代力量也是相同態度。

徐巧芯：不反對藍白合作，但找柯文哲談居住正義錯了

不過國民黨的台北市議員對此表示不滿，內湖南港區的議員游淑慧直批，找柯文哲來參加這個論壇，簡直就是「請鬼拿藥單」。因為柯文哲在台北市居住正義、年輕低薪、脫北外移、施政滿意度都是吊車尾，使首都淪為「活不起的台北」，直言若只顧政治利益不顧民生，將淪為「詭異的政治秀」。

而松山信義區的徐巧芯則強調，她從未反對藍白合作，但關鍵在於議題或區域合作，例如萊豬、疫苗等共同監督執政黨的議題，雙方立場雷同就可合作，但與柯文哲談居住正義，不僅找錯議題，也是選錯區域。過去北市議會嚴格監督柯市府的住宅政策，這場然而論壇恐變成幫柯文哲宣傳政績，不僅與議員的監督衝突，也會對國民黨布局北市選舉造成負面影響。

徐巧芯指出，民眾黨與國民黨在2022年選戰勢必競爭，各自皆會推市長候選人，絕無可能禮讓，且民眾黨在北市各議員選區皆已佈陣一至兩席候選人，國民黨必須認清此情勢，否則將會影響未來蔣萬安、羅智強參選台北市長。若國民黨認為民眾黨在台北市執政表現這麼好、萬無一失，「那我們禮讓民眾黨好了，為何還要推自己的候選人？」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺