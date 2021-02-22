林鄭帶頭接種中國科興疫苗，5優先群組明起登記周五開打

香港特首林鄭月娥今（22）日率領主要官員公開接種中國製科興新冠疫苗，她接種後指「感覺良好、對疫苗有信心」，又呼籲市民盡快接種，勿聽信「不實資訊」。

港府早前公布已預購3種新冠疫苗，其中中國製科興上周五率先運抵香港。林鄭月娥今日下午約2時30時，與一眾司局長官員公開接種疫苗，並取得由工作人員發出的針卡。林鄭表示，早前說過只要有第一款獲認可的疫苗抵港，她就會接種該款疫苗，因此接種科興疫苗。林鄭月娥在回應中國央視記者提問時指，接種疫苗後一直站立見記者、回答記者問題，沒有不適，又指對疫苗有信心。

林鄭月娥說，當局已做大量籌備工作，已購足夠疫苗，法律基礎穩固，專家意見充分，但如果市民因信心不足，因為聽到不實的說法而裹足不前，會令接種工作無法做得成，無法得到疫苗接種預計的效果。

德國生產的BioNTech新冠疫苗，比科興疫苗更早獲港府認可作緊急使用，但科興疫苗則率先運抵香港。坊間一直對科興疫苗第三期測試數據未刊登在國際醫學期刊存疑，認為不符香港政府早前自行訂立的標凖，不過，科興疫苗獲港府及香港新冠疫苗顧問專家委員會一眾專家背書，終成功在港推出。

在林鄭接種「香港第一針」之後，政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、食物及衞生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權都陸續接種疫苗。其中聶德權接種後，更舉起大拇指讚好。不過，一眾司局長中，財政司司長陳茂波、環境局局長黃錦星和商務及經濟發展局局長邱騰華沒有到場接種疫苗，林鄭月娥指，未接種的官員，會有稍後安排接種，但沒解釋3人缺席的原因。

另外，隨了主要官員，各立法會議員、行會成員都在今日稍後時間接種。

香港的3種疫苗接種計劃全不用收費，除了中國科興（克爾來福），還有德國生產的BioNTech（復必泰），及英國的牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca），但截至今日，只有科興疫苗到港，林鄭指BioNTech將盡快於2月底到港，而牛津疫苗則預計於下半年才能抵港。

明日開始， 5個優先群組在網上登記，星期五（26日）起可以到中心及其他地方接種。根據政府公布，5個優先群組為：1）60 歲或以上人士（陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）；2）醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員；3）安老院／殘疾人士院舍院友及員工；4）維持必要公共服務的人員；5）跨境運輸、口岸、港口工作人員。市民接種疫苗後可獲紙本針卡，又或透過應用程式下載「電子針卡」。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex