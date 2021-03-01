英文對話時若聽不懂對方說什麼，這三種回答方式不OK

很多人會寫信給我說「如果我遇到我的客戶、語言交換老師、同事，他們跟我說英文我聽不懂應該要如何解決呢？」

通常母語人士講話會習慣性連再一起，那絕對不是故意，是因為習慣這個語速，所以如果你有不明白的部分，一定要反應出來！我剛回來台灣時遇到三種回答方式，常讓我不知道其實是對方聽不懂的意思。

英文聽不懂時，不能做的三件事

Don't pretend that you understand when you don't. 你不懂不要假裝聽得懂 Don't go mute and end the converstion. 你千萬不要安靜然後完全不回 Don't say "what" when you don't understand. 聽不懂的時候，不能説「what」

語言是為了溝通，溝通是為了合作，當我們聽不懂時，需要對方再協助釐清一次。

我之前在聯合國工作時，有些溝通問題在我跟進之後，發現很多細節我們之所以不對頻，是因為他覺得他聽得懂，但其實很多細節聽不懂，許多內容然後就草草帶過，因此在合作上會發生一些不必要的誤會。

當聽不懂問題，想要對方再協助釐清一次，有五句話非常實用 :

I'm sorry, I didn't catch what you said, could you repeat it? （對不起，我沒聽懂你說的話，你能再說一遍嗎？） I'm sorry, I didn't understand that, would you mind repeating it? （對不起，我不明白，您願意重複嗎？） I'm sorry, what was that? （對不起，我剛剛沒聽清楚說什麼？） Could you say that again, please? （能否再說一遍？） Could you repeat that, please? （您能重複一遍嗎？）

追根究柢，還是要慢慢學會聽懂

當然，我們還是要慢慢學會聽的懂外國人到底在講什麼，總不能對方講幾句話，你就把上面的招給用光了，這樣別人應該也不想跟你繼續對談了。

練習聽力的方法其實最直接就是看英文電影或是影集，不但不會無聊而且能默默的長期累積，這相較於聽英文廣播或新聞更有效，因為對於大多數人來說，全英文太難了，需要把中文和英文字幕都一起呈現在螢幕上，這樣一來，遇到沒聽懂的地方，你不但可以看中文完全理解對話內容，還能按暫停看清楚句形，來加深劇中英文的用法或單字。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

熟悉不同腔調也很重要，影集是一個好方向

有時候我們面對外國人，反而是腔調或是讓我們慌了手腳。

英國腔、澳洲腔都不是很好抓，尤其越遠離大城市，腔調越濃厚，別以為英國人的腔調都是BBC新聞主播講的一口字正腔圓的RP腔，光是英國就可以粗略分成5種腔調以上。

比如台灣人熟知的傑森史塔森的Cockney腔調、飾演X戰警裡X教授James McAvoy的蘇格蘭腔、飾演格雷的50道陰影男主角Jamie Dornan的北愛爾蘭腔等等。看看他們一些早期的電影，就可以聽出來他們的口音跟我們常聽到的英國腔有著很大的不同。推薦有興趣的人，可以透過英國戲劇來練習聽力，例如近期熱門的《皇冠（The Crown）》。

就連在美國，不同區域也有不同的語調，若你有曾經跟美國西岸科技公司的人一起開會，就會知道印度腔也是個非常常見、但又是一個常常聽不太清楚的小麻煩，可以看看前幾年稍微小有名氣的影集《矽谷群瞎傳（Silicon Valley）》，可以在裡面慢慢熟悉印度人的講話模式。

最後給大家一些鼓勵，在網路發達的環境中，英文要想辦法練起來，因為許多商業知識，企業資訊，運動，時尚等等，英文會是第一手消息，疾駛還沒有辦法去把握順利流利的對話，只要你能慢慢的從聽得懂開始，眼界會看得更高更遠。

我是以熙國際Madeleine，歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航