2021/03/01,
環境

英文對話時若聽不懂對方說什麼，這三種回答方式不OK

英文對話時若聽不懂對方說什麼，這三種回答方式不OK
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

語言是為了溝通，溝通是為了合作，當我們聽不懂時，需要對方在協助釐清一次，因為和外國人合作許多細節之所以不對頻，可能是因為你覺得自己聽得懂，但其實很多細節聽不懂，因此發生不必要的誤會。

很多人會寫信給我說「如果我遇到我的客戶、語言交換老師、同事，他們跟我說英文我聽不懂應該要如何解決呢？」

通常母語人士講話會習慣性連再一起，那絕對不是故意，是因為習慣這個語速，所以如果你有不明白的部分，一定要反應出來！我剛回來台灣時遇到三種回答方式，常讓我不知道其實是對方聽不懂的意思。

英文聽不懂時，不能做的三件事

  1. Don't pretend that you understand when you don't. 你不懂不要假裝聽得懂
  2. Don't go mute and end the converstion. 你千萬不要安靜然後完全不回
  3. Don't say "what" when you don't understand. 聽不懂的時候，不能説「what」

語言是為了溝通，溝通是為了合作，當我們聽不懂時，需要對方再協助釐清一次。

我之前在聯合國工作時，有些溝通問題在我跟進之後，發現很多細節我們之所以不對頻，是因為他覺得他聽得懂，但其實很多細節聽不懂，許多內容然後就草草帶過，因此在合作上會發生一些不必要的誤會。

當聽不懂問題，想要對方再協助釐清一次，有五句話非常實用 :

  1. I'm sorry, I didn't catch what you said, could you repeat it? （對不起，我沒聽懂你說的話，你能再說一遍嗎？）
  2. I'm sorry, I didn't understand that, would you mind repeating it? （對不起，我不明白，您願意重複嗎？）
  3. I'm sorry, what was that? （對不起，我剛剛沒聽清楚說什麼？）
  4. Could you say that again, please? （能否再說一遍？）
  5. Could you repeat that, please? （您能重複一遍嗎？）

追根究柢，還是要慢慢學會聽懂

當然，我們還是要慢慢學會聽的懂外國人到底在講什麼，總不能對方講幾句話，你就把上面的招給用光了，這樣別人應該也不想跟你繼續對談了。

練習聽力的方法其實最直接就是看英文電影或是影集，不但不會無聊而且能默默的長期累積，這相較於聽英文廣播或新聞更有效，因為對於大多數人來說，全英文太難了，需要把中文和英文字幕都一起呈現在螢幕上，這樣一來，遇到沒聽懂的地方，你不但可以看中文完全理解對話內容，還能按暫停看清楚句形，來加深劇中英文的用法或單字。

through-the-glass shot of a team of asian business people meeting in company conference room
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

熟悉不同腔調也很重要，影集是一個好方向

有時候我們面對外國人，反而是腔調或是讓我們慌了手腳。

英國腔、澳洲腔都不是很好抓，尤其越遠離大城市，腔調越濃厚，別以為英國人的腔調都是BBC新聞主播講的一口字正腔圓的RP腔，光是英國就可以粗略分成5種腔調以上。

比如台灣人熟知的傑森史塔森的Cockney腔調、飾演X戰警裡X教授James McAvoy的蘇格蘭腔、飾演格雷的50道陰影男主角Jamie Dornan的北愛爾蘭腔等等。看看他們一些早期的電影，就可以聽出來他們的口音跟我們常聽到的英國腔有著很大的不同。推薦有興趣的人，可以透過英國戲劇來練習聽力，例如近期熱門的《皇冠（The Crown）》。

就連在美國，不同區域也有不同的語調，若你有曾經跟美國西岸科技公司的人一起開會，就會知道印度腔也是個非常常見、但又是一個常常聽不太清楚的小麻煩，可以看看前幾年稍微小有名氣的影集《矽谷群瞎傳（Silicon Valley）》，可以在裡面慢慢熟悉印度人的講話模式。

最後給大家一些鼓勵，在網路發達的環境中，英文要想辦法練起來，因為許多商業知識，企業資訊，運動，時尚等等，英文會是第一手消息，疾駛還沒有辦法去把握順利流利的對話，只要你能慢慢的從聽得懂開始，眼界會看得更高更遠。

我是以熙國際Madeleine，歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航