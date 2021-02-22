放任發展商，明日大嶼興建之日納米樓也不會死

十多年歷任政府透過限呎地、降低建築物條例及指引要求等政策，製造出呎價貴如豪宅的納米樓市場。

面對8間私樓就有1間納米樓的爛攤子，今日（2月17日）政府終於首度回應民間要求訂立「住屋空間標準」的基本訴求。對一個主動撤回一手樓空置稅、拖慢棕地及各種現有土地發展的政府，答案當然是估計之內。

政府說防止單位過細的措施會影響上車客的市區選擇，顯然不符事實。其實近年納米盤已經擴散新界，最著名是位處屯門的「龍床盤」菁雋，根本不是一種所謂「市區生活選擇」，基本上你給地產商無底線開則，當然會納米拉高呎價，是一種由政府縱容發展商的抬價行為（price gouging），令地產商能夠更進取出價，反而令市區樓更難負擔。

Photo Credit: Momocalbee , Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 菁雋128呎開放式單位平面圖

本土研究社最新發佈的《納錐之地》研究報告也有同樣觀察，購買納米樓很可能都是投資客主導，事實上已經有地區地產經紀公開承認，六成市區納米樓均是買作投資多於自住，包裝成「窮人上車恩物」根本是不盡不實。

事實上，政府自己都曾有個別發展項目有地契條文限制發展商興建過低面積單位，例如近年批出安達臣石礦場的「首置盤」，目標就是讓發展商能提供充夠家庭自住的正常生活空間，故此聲稱政府不會作出地契限制，明顯自打嘴巴。

當政府要吹噓房屋施政達標，就會話未來私樓潛在供應已經充裕；當政府要推銷明日大嶼，就會話要有土地才有辦法，納米樓就能解決。如此「佛系」，可以想像明日大嶼興建之日，納米樓亦會繼續千秋萬代。

政府繼續縱容納米樓泛濫的取態，證明了揚威國際的香港房屋問題是一個死症：就是當官商曾合謀放權予發展商，任其開則及增加每呎賺到盡的「靈活性」，獅子開了大口之後，然後要一群養肥養大的集團讓利？最後只會以百般說辭捍衛地產必然要賺到盡的霸權。所以這根本不是供求問題，尾大不掉才是香港住居問題的癥結。

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