鄧惠文《我想看妳變老的樣子》：「大叔」、「大嬸」是敬重或輕蔑，不是由年紀決定

文：鄧惠文

大叔與大嬸不是年齡決定的

以前常稱呼中老年男性為「歐吉桑」，現在則稱為「大叔」，應該是從韓劇來的名詞。戲劇中大叔的特性，經常是不認老的，例如還想招惹小女生，有貪婪、猥瑣、色色的感覺，於是年輕女性的角色就會以一種不以為然的語氣說：「那個大叔呀！」

就像女性對於大嬸、歐巴桑這些稱謂有障礙，男性對於大叔跟歐吉桑這頂帽子，也存有抗拒。被叫大叔，暗示著好時光不再，你已不再年輕、不再強壯，不再有吸引力。不論男女，多少都怕老怕死，但在老死來臨之前，更可畏的是厭老的社會文化。

公允的說，並不是每個人老了都會討人厭。有人成為可敬的耆老，有人卻為老不尊。這其實是需要高度自覺的事，中老年人不一定要努力贏得年輕一輩的欣賞，但至少不要讓自己的人格崩壞。試著理解他人眼中敬而遠之的「歐巴桑」、「歐吉桑」，究竟是哪裡出了問題，也滿有趣的。以下是年輕人告訴我的，會讓他們覺得「歐買尬」的「老人性格」：

一、要求他人主動讓座

這一類以女性為多。這些人順利度過了抗拒被讓座的不認老時期，開始享受在捷運和公車上有人主動讓座給她。不只是讓座，還要很主動！上車時盯著坐著的人看，若沒有人起立，就長吁短嘆：「現在年輕人怎麼都那麼沒有禮貌。」

年輕朋友說：「其實大部分體力健全的年輕人都會讓座，但那種盯著人家看，等著檢查人家是不是好青年的眼光，就是把自己演得很像老巫婆。」

我不服氣：「你不懂，上年紀的人有時候真的站不穩，容易膝蓋痛啦、腰痛什麼的，真的很需要座位啦！」

年輕朋友想想，很認真的說：「真的痛的人，看起來感覺不一樣。怎麼說呢，求助的眼神和責備的眼神，給人不一樣的感覺喲！」

求助的眼神。責備的眼神。

我似乎懂他的意思了。

好好承認自己需要幫助，得先把傲氣放下，知道自己有求於人，這姿態是謙卑的。

倘若無法面對衰老帶來的挫折感，就很容易舉起敬老的道德大旗，用強勢的態度要人讓座。如果每次都有得坐，可以暫時掩蓋體力衰老的挫折感，沒位子坐時，大聲斥責別人，可以感覺自己還有力量。其實這些都是對衰老感的逃避策略。

結論是，如果不想發生這種崩壞，除了要練肌力，也要練心理強度啊！

二、開始呈現「不負責任」的放棄態度

好比說一群人乖乖排隊時，他就是要插隊，理由是：「我是老人家，沒辦法等太久！」即使對方說明這裡有先後的規矩，仍然不聽、不顧、不思考，表現出「我就老人家聽不懂」的態度。當然，的確會有因為年紀大了，體力、聽力、理解力衰退而不得不如此的情況，但如果在還沒衰退到那程度之前，就表現成這樣，別人當然會生出厭惡而不是同情。

年輕朋友說這是「濫用老人權」。我小心的聽著，想想這種情況的確不少。除了排隊的例子，有很多頭腦還沒真的壞掉，就「拒絕思考」的「頑固症候群」，抗拒新事物、不想看說明書、不聽人家解釋，於是變得封閉、依賴、完全以自我為中心，要別人配合，對於需要配合別人的，動不動就擺出「我老了沒能力配合」的態度……「都這把年紀，沒必要再麻煩自己」、「不用管別人怎麼想」……

這是一種自我放棄啊！

三、喪失個體距離的意識

據說這是「歐巴桑」最通用的特色。「年輕人不會隨便與陌生人肢體接觸。但大嬸好像就是喜歡碰人！」年輕朋友說。

比如，買東西時，會攀著店員的手說：「啊，你幫我推薦啦！要透氣的，要純棉的，因為我皮膚容易癢喔！那你看這個我穿好看嗎？」不管具體說的內容是什麼，總之就是對接觸別人和暢談私事毫無節制。這時，年輕的店員會流露出不自在或想避開的神色，症狀輕微的歐巴桑，這時還知道要收斂（心裡想著：有必要這麼冷淡嗎？），症狀嚴重的，根本看不到別人神色，渾然不覺，繼續黏著。

「如果雙方都對這樣的觸碰感到很自在，連汗水也可以碰在一起時，那一定是兩個歐巴桑。」

我一邊對年輕朋友說：「你這樣講好殘酷喔！」但心裡暗自提醒，真的！一不小心就會變成這樣呢！因為當身體放鬆到一定程度後，自然對於跟人接觸也比較放鬆。

記憶湧現，以前我也曾經制止母親去拉店員小姐的手！那時母親不以為然的說：「我是因為看到年輕店員很親切、很喜歡，才會這樣對她啊！她有什麼好不高興的？」少不經事的我，直接挑戰母親：「這樣很顧人怨啦！不然妳想想，妳年輕時喜歡陌生人碰到妳嗎？」母親想了想，竟然笑了出來，說：「也對！」接著她告訴我關於「我已經不是小姐了」的往事。

「什麼時候開始意識到我已經不是小姐了呢？不是結婚，也不是生小孩喔！我年輕時，還滿漂亮的，即使當了媽媽，對於儀態的自我要求也很高，用你們的話講，就是很ㄍㄧㄥ啦！」

「這倒是真的！」我誠心誠意的附和，不過心裡卻忍不住開始想，那妳是什麼時候開始愈來愈放鬆的啊……

「有一天，坐火車時我看到一對年輕男女，都背著很多行李，在找尋空位。我旁邊剛好有個空位，他們一直沒看到，我很著急，就對他們大力揮手，指著那個空位，他們好像還是沒看到。我就站起來喊：『哎！哎哎哎！這裡有空位！』全車的人都在看我，但我想，找位子要緊，決定不管旁人，繼續叫那兩個人，結果他們看了我一眼，點點頭，就快速走開到另一個車廂去了。我差點還要追過去呢！好奇怪，跟他們說有位子，為什麼不坐呢？」

「妳管那麼多幹嘛？只有一個位子，也許人家是情侶要坐一起啊！」

「對、對，我過了好幾天才明白！那時我猛然想到，我是什麼時候變成這樣，都沒有小姐的矜持了捏！以前我還是小姐時，如果旁邊有個空位，我還巴不得人家不要看到那個空位，因為我不想跟人擠在一起坐。我也絕對不可能站起來讓所有人盯著我看，還大聲嚷嚷。」

如果說，以上三種行為都會讓人覺得「歐買尬，這位歐巴桑！」那我覺得這一種算是最可愛的了。不再那麼介意與人的距離感，只要不太過分，代表著不再冷漠或害怕與人親暱，不完全是壞事呢！像母親那樣，有著熱心助人的厚臉皮，是不是比矜持的小姐可愛？世界上有很多事，都是靠著熱心的歐巴桑完成的，這是無庸置疑的事實！

不過，還是要注意，當臉皮隨著年紀變厚，可能就只在意自己覺得重要的事，對其他人的眼光視若無睹，於是忽略了對他人的同理。

相較於女性，男性長者更容易陷在社會對男性的框架中，擺脫不了指導者和權威者的包袱，無法做到不恥下問，無法擺脫防衛姿態。一生所學所知有限，總有跟不上新發展的一天，如果繼續以高道德、高成就感的姿態，貶低不熟悉的事物，或是情緒性批評新潮流，只會讓人看見過氣的落寞。

做為一個優雅的年長者，真的不容易。要自信，要謙虛，要放下計較，又要謹記分寸。一聲「大叔」、「大嬸」，別人在這句稱呼中送來的是敬重，還是輕蔑，不是年紀決定的，而是我們的所作所為。

變老是嚴峻的考驗，期許自己在重重考驗下，能維持德行，錘鍊益發光采的人格。

書籍介紹

本文摘錄自《我想看妳變老的樣子：明天的女人，比昨天的女孩更精采》，天下文化出版

作者：鄧惠文

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睽違四年，鄧惠文超越之作

首次書寫中年的探索與變老的意義

19篇剔透瑩潤的散文

以字為光

照亮熟齡女子的自我關係、家庭關係、伴侶關係以及世代關係

很開心我也漸漸成長到堪稱老女人的時候。

當女人不再被他人當作女人看待時，女人自己的人生才真正開始。——鄧惠文

做一個安然愛自己的五十歲女子，舒服自信的老著。

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大姐之路不只是老去，而是深度的心靈探索；

歲月取走名為青春的珍寶，捎來熟年的暖香。

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接受時光的方向性，蛻變出自性之美；

緩慢和煦的琢磨熟成，

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敢於伸展自我，是大姐的權利。

自我、家庭、伴侶、親子、照護、世代、社會，

面對內心的情感與愛、覺知理想與極限；

與自己的選擇同在，活進只此一場的人生。

青春飛走了，留下追求成熟之美的勇敢；

「大人」無關年齡，有關抗拒和面對；有關安逸與創造。

不論過去如何，不管年紀多大，我們可以重新成長，從心自由。

明天的女人，比昨天的女孩更精采。

眼神的深度、舉止的從容、言語的韻致；

無愧的成熟。

我的時尚，是現在，是未來。

是我的中年，我的老年。

我想看妳變老的樣子。

本書特色

知名精神科醫師／暢銷作家鄧惠文寫作生涯里程碑，以「熟齡女子」真實視角，首次書寫中年課題。 以心理學家的理性，細密梳理人際關係難題：自我、家庭、伴侶、親子、照護、世代。 以文學作家的感性，暖心療慰「大姐之路」的同行者，互通交流與歲月交手時的各種祕技。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航