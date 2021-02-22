緬甸民眾發起「22222」全國大罷工，無懼軍方死亡威脅持續抗爭

（中央社）緬甸軍方日前發動政變，民眾今天（22日）發起22222全國大罷工，向8888運動致敬。許多店家拉下鐵門不做生意，上萬民眾無懼軍方威嚇持續走上街頭，成為政變至今規模最大的街頭抗爭。

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議。

緬甸政變至今已有4位民眾在抗爭中身亡，第二大城瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）20日甚至發生軍警以實彈濫射民眾的事件，緬甸各地昨天有規模大小不一的哀悼活動。

緬甸公民社群今天發起22222大罷工，22222代表2021年2月22日，要向1988年的8888運動致敬，而22222大罷工是1日政變迄今規模最大的抗爭活動。

8888運動的背景是當時掌權的奈溫（Ne Win）將軍在1987年實施新的貨幣政策，將鈔票換成他認為的幸運數字9可以整除的面額，但原本面額的鈔票都被廢除，學生儲蓄的學費化為烏有，因而發起抗議行動。抗議行動從1988年3月開始，直到8月8日達到高潮，因此被稱為8888運動。

Hundreds of thousands of people in Mandalay joined the nationwide general strike against the military coup.#22222generalstrike #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/xEG49IDHol — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 22, 2021

緬甸軍政府昨天（21日）透過國營電視台MRTV發布聲明，指出抗議者是在煽動人民、特別是年輕人的情緒，軍政府警告這將會導致衝突，甚至有人可能因此喪命。

不過，緬甸民眾無懼威嚇，根據緬甸媒體和民眾在社群媒體推特上傳的照片顯示，今天（22日）早上開始，緬甸各大城市上千民眾走上街頭抗議，而許多店家也拉下鐵門，響應這波22222大罷工。

Photo Credit：AP/達志影像 2月22日曼德勒，緬甸民眾發起22222全國大罷工，是2月1日政變以來最大規模的抗議。

人民無懼緬軍死亡威脅仍上街抗議

（中央社）緬甸軍政府警告反政變抗議者可能喪命，但數以千計的民眾今天仍再度走上街頭。美國國務卿布林肯表示，美國將持續採取「堅決行動」來反對緬甸當局暴力鎮壓反抗者。

法新社報導，自3週前軍事將領廢黜並拘押文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以來，緬甸大半區域持續騷動，全國各地出現大規模街頭示威，公民不服從運動讓許多政府作業和商業交易難以運作。

國營緬甸廣播電視台（MRTV）昨天（21日）公布聲明指出：「抗議者正在煽惑群眾步上會喪失性命的對峙之路，特別是針對容易衝動的青少年和年輕人。」

這段以緬語宣讀的聲明附上英文字幕，警告抗議者不要煽動「暴亂和無政府狀態」。

緬甸剛經歷政變後最多人喪命的週末，維安部隊在瓦城（Mandalay）朝抗議者開槍導致2死，仰光（Yangon）另有1人中彈身亡。

之前還有一名女子參與抗議時頭部中彈，使用生命維持器約2週後，仍於19日宣告不治，在昨天舉行葬禮。她是這波抗議首名被證實喪命的人，已變成反軍政府運動的有力象徵。

聯合國特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）表示，他對軍政府的最新威脅深感憂心。

安德魯斯推文：「警告軍政府：跟1988年（緬軍鎮壓民主運動）不一樣，維安部隊的行動正被記錄下來，你們會被追究責任。」

Deeply concerned w an ominous public warning by the junta that protesters are "inciting the people" to "a confrontation path where they will suffer the loss of life". Warning to the junta: Unlike 1988, actions by security forces are being recorded & you will be held accountable. pic.twitter.com/1VGa3lWvqS — UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) February 22, 2021

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）昨天也在推特（Twitter）上貼文：「在緬甸人民要求恢復民選政府之際，美國將繼續採取堅決行動，對抗那些向他們施暴的人。我們支持緬甸人民。」

儘管緬甸當局發布警告，抗議者今天似乎仍不退卻。緬甸最大城市暨商業大城仰光（Yangon）有2個區域聚集了數以千計的民眾。

23歲大學生喬喬（Kyaw Kyaw）說：「今天我們站出來參加抗議，要奮戰到我們勝利為止。我們擔心鎮壓，但我們會繼續前進，我們非常憤怒。」

在仰光市的巴漢鎮區（Bahan），示威者坐在一段馬路上，排出一片支持翁山蘇姬的黃、紅色旗海。

仰光居民一早起來就發現市區戒備森嚴，馬路上出現軍警用卡車，外交使館區域也被路障圍起來。

預料市場和商家將繼續關門，以示支持抗議者。另外在密芝那（Myitkyina）、土瓦（Dawei）等城市也有示威，首都奈比多（Naypidaw）亦有抗議者騎乘摩托車走上街頭。

Well-known Myanmar artists participate in the nationwide ‘22222’ general strike against the military regime in Sule, downtown Yangon, on Monday afternoon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/TK8XtDqbEi — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 22, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範