《尋找太陽系外的行星》：基於「快樂守恆定律」，我決定在40歲舉辦一場一整天的論壇

文：莎拉．西格（Sara Seager）

一顆星星殞落

我自創了一條定律：「快樂守恆定律」。守恆定律是物理學的基本法則，像是質量守恆定律、能量守恆定律、角動量守恆定律。沒有哪個東西會真正消失，它或許不在我們眼前，但它仍然以隱藏的新形式，存在於某個地方。每當有人向我問起麥可的事， 我不會把焦點放在傷痛上，我會說：「你真的要好好珍惜每分每秒，人生苦短。」有時候，我會對著鏡中的自己說這些話。

我依然忙著工作，主要是在忙阿斯忒里亞和生物特徵氣體的事。我蠟燭兩頭燒，因此經常會分心。我每天要和麥可聯絡好幾次，確認他的狀況（在他生病之前，我很少做這種事），並且盡可能早一點回家。我很幸運，有一群優秀的研究所學生和博士後研究員可以倚靠。他們的生活算是相對單純。我指派一個學生負責阿斯忒里亞的光學問題， 一個學生負責精確瞄準的事，一個學生負責對外溝通，其他的人則繼續研究系外行星大氣。

我告訴他們，我不會像從前一樣，有那麼多時間待在學校。有一天，我在寒冷的戶外告訴一位專攻工程學的學生，我的丈夫快要死了。他對我說了一句人們通常會說的話：「如果有我可以幫忙的事，一定要告訴我。」我用不同以往的方式解讀這句話，我決定把它當成真心話。

此外，我下定決心要把空缺都補起來。克莉絲汀早上會來幫忙，戴安娜在孩子放學後會來我們家，我把她們視為朋友，而不是雇來的幫手。潔西卡在週末也會來看麥克斯和亞力克斯，有時也會帶他們去她家玩。孩子們回到家的時候，總是興高采烈的，因為潔西卡帶他們做了一些冒險活動，也因為他們去的是一個沒有陰影的家。我開始想，不知道她是否願意陪我和兩個孩子一起去旅行。我有點不好意思問她，因為在家裡相處跟一起搭飛機去家庭旅行有很大的不同，但她答應了。於是，趁著彼特來看麥可的時候， 我們四個人飛到百慕達（Bermuda）去玩了幾天，在沙灘上晒晒太陽。那趟旅程感覺像是建立新生活的開始，初次稍微窺見我們未來生活的樣貌。

我在那年夏天滿四十歲。基於快樂守恆定律，我決定在五月舉辦一場一整天的論壇：「系外行星的未來四十年」。許多科學家在退休前會舉辦類似這樣的聚會，但為何要等到那個時候？這話聽起來或許有點自我中心，但我需要找理由來對未來抱持希望。我需要對未來進行一些思考，同時暫時拋開害怕的感覺。這個活動的宗旨是：我們想要帶著下一代與下下一代的孩子，指著漆黑天空中某顆肉眼可見的星星，對他們說，那顆星星有一個像地球一樣的行星。我們要在未來四十年實現這個夢想。我不是會辦派對的人，但我覺得，不要把焦點放在我身上，改放在太空探索的未來，會使派對更有趣。此外，我也認為這樣應該能夠吸引更多人來參加。

我把邀請函送給一群挑選過的同事。他們紛紛接受了我的邀請。每一封答應出席的回覆函都讓我感到開心。克卜勒任務的娜塔莉．巴塔拉（Natalie Batalha）、時任哈伯望遠鏡任務負責人的麥特．蒙頓（Matt Mountain）、康乃爾大學卡爾．薩根研究所（Carl Sagan Institute）的現任負責人麗莎．卡特內格（Lisa Kaltenegger）、我在哈佛的指導教授迪米塔爾． 薩塞羅夫、退休太空人約翰．格倫斯菲爾德（John Grunsfeld）、航太總署的德瑞克．戴明（Drake Deming）。

傑佛瑞．馬西是明星級來賓，人類所發現的前一百顆系外行星中，有七十顆是他與其他人共同發現的。我請演講者挑選辛辣一點的講題，而馬西認真的回應了這個要求。（他後來被指控性騷擾研究所學生，並因此辭去加州大學柏克萊分校〔UC Berkeley〕的教職，這件事令我震驚不已。）輪到馬西演講時，他抱怨其他人太缺乏想像力。他直言：「我對於過去十年和未來十年的情況都不滿意。」除了克卜勒早期的成就之外（克卜勒當時已經發現了一千多個待確認的行星），類地行星發現者計畫遭中止這件事（當時我在卡內基研究所工作），對於我們這些希望在星際中找到地球雙胞胎的人來說，是一大打擊。馬西慷慨激昂的批評，天文學界不團結，天體物理學家之間的內訌往往導致進展被拖延；當我們對於前進的方式沒有共識，就很難真正向前進。

台下的觀眾有人站起來反嗆馬西。一開始，我有點緊張：我最不希望的，就是再聽見其他的殘酷事實。但在那一整天，演講者一個接一個激動的談論，他們追求新發現的渴望，就像熱情的登山者發表對征服山嶽的嚮往一樣。我感受到一種輕快雀躍的心情， 它早已被我遺忘，以致像是全新的感覺。論壇結束後，我們聚集在麻省理工學院葛林大樓的屋頂，喝香檳慶賀。那是個美麗的初夏傍晚，壯觀的波士頓天際線在暮色中陸續點亮。天空和查爾斯河看起來一樣藍。在那看似永恆的一刻，我覺得自己彷彿還有很多時間。

其實我差點錯過我自己的派對，因為麥可在不久前才送進急診室。他的病情已經進入末期，他經常感到劇痛，而我不知道要怎麼幫他。後來得知，麥可已經符合居家安寧療護的資格。指派來協助我們的人是傑利，這位中年男護理師是我人生中真正的救星之一。醫院送來一張安寧療護用的病床，我和傑利一同在樓上的客房做好妥善的安排，讓麥可能夠舒服的休息。

我從來不對兩個孩子隱瞞他們爸爸的病情。他們需要知道實情，但非到必要時刻， 不需要提前讓他們知道。能讓他們晚一天知道實情，對我來說都像是小小的勝利。不過，說實話的時候終究還是來了。那天，我帶孩子搭火車去羅德島的動物園玩。我們三個人坐在小包廂裡，我和孩子之間隔了一張桌子。我的心怦怦的跳，但我試著表現得很冷靜。我數著自己的呼吸，這段話我已經練習好幾個月了。

「麥克斯、亞力克斯，」我說，「我必須告訴你們一件事。」

我停頓了一下，他們專心的傾聽。

「嗯，這不是個好消息。我們家裡有人病得很重，吃藥也沒有幫助。」

我又停頓了一下。兩個孩子張大了眼睛看著我。

「我很遺憾必須告訴你們這個消息。」

這次停頓得最久。

「爸爸撐不過這個關卡了。他快要死了。」

亞力克斯幾乎是尖叫出來。「你說什麼？」他說，「我以為你說的是米妮梅！」

我站起來，用力的擁抱兩個孩子，然後握住他們的雙手。

麥克斯說：「我早就知道了。」

我們很長一段時間沒有說話。沒有人哭，但那種感覺就像是要去參加喪禮一樣。車廂幾乎是空的。氣氛相當凝重。我們隨著列車的顛簸上下左右晃動。在往動物園的路上，我們開始練習成為三人家庭。

書籍介紹

本文摘錄自《尋找太陽系外的行星：天文學家莎拉．西格的愛與探索》，天下文化出版

作者：莎拉．西格（Sara Seager）

譯者：廖建容

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我們總想要成為別人天空裡的一道光亮。——莎拉．西格

在都市長大的莎拉．西格，一次的野外露營讓她看見燦爛的星空，就此播下種子。

十五歲時遇上超新星爆炸，終於點燃心中的火苗，往天文學之路不斷前行。

她投身於尋找系外行星，想證明地球並不是宇宙唯一孕育生物的星球。

然而，行星的亮度比恆星小一百億倍，於是她用盡辦法遮蔽強光，

就為了看見宇宙最微弱的光亮。

當莎拉．西格在麻省理工學院正要衝刺事業的時候，丈夫罹患癌症過世，

讓她一下子成了寡婦與單親媽媽，除了工作，也得扶養兩個年幼的兒子。

她照著丈夫留下的「地球生存指南」，勉力維持工作與家庭的平衡，

但現實生活雜亂無序，原先由丈夫處理的瑣事成了眼淚的按鈕，

一經觸發便引起山洪，情緒經常處於崩潰邊緣。

在宇宙，她埋首黑暗，想為人類找出另一個地球。

在人生，她深處絕望，即使有著寡婦姊妹淘幫忙出主意，

兼顧工作與家庭仍使她疲於奔命，一度想要放棄研究。

幸虧遠方的光亮總指引著她，堅持到底，

最後獲得了麥克阿瑟天才獎。

透過莎拉．西格誠實的筆觸，我們了解先進的天文物理學，

也能得知許多關於人生、追夢、追愛的道理。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航