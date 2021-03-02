《伊能嘉矩．臺灣地名辭書》導讀：台灣研究者不可視而不見的重要文化遺產

文：翁佳音（中央研究院台灣史研究所副研究員、本書審訂者）

【導讀二】《臺灣地名辭書》的遺產與未完課題

一、本書特色：有標音的中文地名辭書

伊能嘉矩於一百多年前出版的《臺灣地名辭書》，一直是台灣研究者不可視而不見的重要文化遺產，今日再出版這本也許是「過時」的舊作，絕對有其特定的時代意義。我忝為本書的審訂，重點多在校正伊能書中的拼音，以及還原他所引用的中外文獻原文。校刊完畢後，我應命也該寫篇文章交差。

由於花了不少時間，將本書之地名由日語假名拼音轉譯為羅馬字拼音，①所以若要我為本書舉出特色或特徵，我首先會說這是一本少見有標音的中文地名辭書。然而，如譯者導讀提到的，本書從撰寫到出版，前後費時不到一年時間，再怎麼厲害的研究者都無法寫得完備，尤其是地名的逐條標音方面，顯然非全為實地調查所得，至少在書中看不到客家語系的發音。從他將「溪（Khe/Khoe）」、「街（Ke/koe）」，一律標為khoe/koe，可研判他或辭書編輯者的徵詢或參考對象，應以同安腔發音者為主。

因此，本書的標音是特徵，而時間因素卻使本書有些標音上的缺點， 但這些缺點正可刺激我們日後的研究。我隨手舉例如下：

（1） 地名有鼻音（nasal）之處，伊能不像語言學家小川尚義等人那樣，有另一套標準的假名標音系統，因此無法將地名中常見的鼻音，如：嶺níann、城sîann、圓înn、山soann、鼻phīnn、坑khinn、三Sann、泉chuânn、楊Iûnn、埕tîann、墘kînn、匠Chīunn、井chínn、半Pòann 等等，標示出來（中譯書中我們自行標出）。

（2） 由於此書撰寫時間甚短，手民之誤自然難免，若非如下文所述之因素，我們就將原拼音逕自改正轉譯成羅馬拼音。例如，基隆附近新北市之「馬鎖」，應為「マアソヲ」，書中誤排為「マアソタMaasota」；高雄鳳山「雙慈亭Siang-chû-têng」，日本假名排印成「ツァンツウテェンChuang-chu-teng」，顯然是將「シ」誤排為「ツ」。雲林北港街「旌義亭Seng-gī-têng」，排成「シェギイテェン」，明顯可見是漏掉「ン」，即原字應為「シェンギイテェン」。這些都是明顯印刷錯誤，而且數量不多，逕行改正不致誤導伊能原意。

（3） 比較重要的是，如下所舉之處，書中拼音從今天角度來看不一定正確，我們卻不糾正或逐條另行註解，而留待有心讀者去探討箇中原因。拼音錯誤，有時似乎非伊能之過，而是所諮詢的台灣人口音殊異，或誤讀自己鄉里以外的地名有以致之，例如：

台北的「芝山巖」書中標音Chi-soann gâm，gâm應為giâm。

「玉山」，通常都用文讀音giok-san，書中標成白讀音的giek-soann。

台中沙轆（沙鹿）標音成Soarok，然而當地人迄今仍說Soa-lak；台中大雅「埧雅（Kū-gá）街」（原稱埧仔庄），是直接照漢字拼音，大誤。當地人發音「Pa-á」，「埧仔」是溪埔地，清代《彰化縣志》寫成「阿河巴莊」。

彰化二林一帶的「大突（Tōa-thut）庄」，也應是外地人看漢字發音，彰化在地人通常講：Tāi-thut。

雲林「林內（Lîm-lāi）」，亦誤，當地人迄今仍說成：Nâ-lāi。

嘉義六腳鄉的「大塗師（Tōa-thôu-su）」，誤，當地人讀音為Tōa-thôu-sai，地名漢字也常被寫成「大塗獅」。

彰化、雲林與嘉義常見的「荷苞（嶼）」或「霞苞」地名， 書中也是看漢字標記為「Hô-pau（sū）」，原音應是Hâ-pau， 至少當地人曾這麼說。

台南著名的舊地名「青峰闕（Chheng-hong-khoat）」，書中誤記為Chhinn-phang-khoat。此非孤例，連台中聞名遐邇的「霧峰（Bū-hong）」，也被誤標成Bū-phang。也許「峰（hong）」字，被知曉漢字的文人誤讀成「蜂（phang）」了。另外， 台南同樣著名，研讀台灣史都會注意到的兩個地名：荷蘭人選擇建築城堡街市的「一鯤身（It-khun-sin）」，以及荷蘭時代就已經是鹽田的「瀨口（Loah-kháu）」，也分別被標音成Chit-khun-sin、Nái-kháu，這是不對的。

上舉幾條有問題地名以及其他未列舉者，中譯本都保留原標音，同時也在這裡提醒有心研究者，得留意書中標音之缺陷處，不要未經批判便接受，也許可藉此發展出不少地名語言學的議題來。

例如，前述彰化的「大突（Tāi-thut）」，原來與荷蘭文獻著名贌社地點Taytoet 語音一貫相連。雲林西螺、海豐一帶的「布嶼稟」，書中標記成Pò-sū-lín，但熟悉漢字語音者可知「稟」音pín，即可研判此條拼音錯誤。而此地地名的正確拼音應為Póu-sî-pín，亦即荷語檔案中的Bosipin，這是原住民對當地一條小溪的稱呼。② 再由清代史料可得知，此地於清初即有薄昇澯請墾，顯見其並非完全是瘴雨蠻煙之區。③

順便一提，著名的高雄、民雄舊地名「打狗」、「打貓」——老一輩常用此詞戲說台灣人以前打狗又打貓，虐待動物——，若從長期文獻參照研究，兩地地名原音大抵是：Tancoija、Davoha，即：Tân-kóu-á、Tá-bâ。至少， 清代文獻通常寫成「打猫」，猫音bâ；清代文獻曾解釋「打狗」即「打鼓」， 且19世紀後半葉的打狗英文通常拼成Takaw，可證遲至19世紀後半，當時語音有別於現在。伊能於本書中已經標音成Tá-káu、Tá-niau，顯然20世紀初，此二地地名發音已有幾近斷裂式的改變。

二、地名基礎研究的「歷史學」遺產

現在出版這本書中譯，除了上面提到地名標音的重要性外，還有另一個意義，那就是再喚醒地名研究中，歷史學不可缺席。

20世紀戰後的台灣地名學研究或編輯，通常受古亭書屋影印流傳的日本時代安倍明義《台灣地名研究》（1938年）之影響；中文著作，則有1960年代以來陳正祥《台灣地名辭典》等書，以及當時省文獻會印行洪敏麟部分的《台灣舊地名之沿革》，師大地理學系出版陳國章《台灣地名辭典》、《台灣地名學文集》等論著。值得注目的是，國史館台灣文獻館從1995年（當時名稱為省文獻會）起，有意重修與繼續完成《台灣舊地名之沿革》未竟之業，委託國立台灣師範大學地理系施添福教授編纂大部頭的《臺灣地名辭書》，也已將近完工階段。

戰後地名研究或辭書編纂，幾乎是由地理學系統進行。這也難怪， 近代學術史上，地名學（Toponymy）原是地誌學（Regional Geography ／ Länderkunde）的一支，歷史學或民族學研究者參與，比較不被注意。伊能嘉矩1909年出版的此書，在學術意義上就是顯露另一支「史地」之「史」的傳統。

伊能這本地名著作，如所周知，是吉田東伍《大日本地名辭書》的續編。吉田氏素來被稱譽為日本地名學研究巨擘，他未受正規教育，一人獨居獨力費時約13年，終於在1907年出版11鉅冊的日本地名辭書。吉田立志編寫地名辭書，是受日本「邑志」傳統鄉土史料的影響，亦即與東亞傳統的方志有一脈相承之處。④作為續編的台灣辭書，除了反映現代性以外， 自然也要符合這樣的傳統方志色彩。

日本地名紀錄傳統，如太閣檢地中的地名、《和名抄》中的地名，原本就有假名訓讀之注音或形義解釋傳統。台灣方志中雖然無法像日本那樣逐詞留意讀音，但仍有類似釋名、釋音之處，如「台何以號？⋯⋯灣曷由名？」、「山頂圓，形似熬酒桶；故俗呼為熬酒桶山」，以及「大武郡數處平地涌泉，浸溢數里，土人謂之坔水。坔，土音濫，字典中無此字；亦猶大浪泵之泵，字典音聘，土音蚌。又所生少子名曰屘，土音滿，皆以己意撰」等等，在在顯示傳統文人注意到了地名的形成與音聲問題。伊能在本書中也多少有所採擷而進一步闡釋之，因此，說他是承繼傳統、再走上近現代學術的台灣地名研究之先鋒，不算過譽。

要而言之，伊能此書的中譯出版，在上述意義下，或可曰是重新提醒我們，地名研究仍有長久的「歷史學」或鄉土方志傳統研究之另一面。地名辭書或地名辭典，英文是Gazetteer；而方志，譬如《台灣府志》等郡邑府縣方志，以前英譯通常作The Taiwan Prefecture Gazetteer，正是這種親密關係的展現。

三、伊能地名辭書遺留的問題

既然伊能地名辭書有上述學術另一面向之意義，值得關心地名研究初學者、甚至是線上的資深研究者回頭再關注。尤其是伊能這本書，不像安倍明義《台灣地名研究》一書於戰後又得影印製版刊行，並有差強人意的中文譯本流通於世，一般人不易在圖書館內尋得，似乎只有古亭書屋老闆高賢治先生曾在1980年代影印限定冊數販售。如今本書既然有中譯本問世，有興趣從事地名研究者，除了讚賞前行者的權威與貢獻外，還得注意到前面所說的，伊能嘉矩台灣學識功力深厚無庸置疑，但由於撰寫時間有限，以及前行者無法避免的資料限制等等現實，因而在下述問題上，讀者仍得具備批判心態面對：

（一）拼音問題

地名研究非常強調「聽音辨字」，以及「名從主人」兩大要義。迄今台灣的地名研究，對聽音辨義所下的功夫，還是有改善與強化的空間。國內地名研究者的論著，一般不太重視標音，多僅以漢字表現地名，因而導致非當地的讀者不知要如何讀漢字，常常逕自從漢字讀出，結果往往與當地地名音聲差異甚大，我們已於前文列舉了本書幾個顯然有疑問的發音（儘管責任不在伊能本人），就是漢字系統地名研究標音上的大問題。

然而狡獪的是，本書的價值就在於全書各地名都附有拼音，儘管使用未經再設計符合台語實際的日語假名標音系統（我們也因而方便直接將假名羅馬字化），而且似乎是統一使用應屬同安腔來標音，這就遺留給我們日後繼續再檢討當地音聲是否如實記錄，或有轉變的情形。

伊能在地名解釋時，多少也發揮文化人類學的觀念，指出了哪些地名是外來者命名（Exonym），哪些是本地人（原住民或早期來台的閩粵漳潮泉移民）命名（Endonym）。不過，讀者仍得持保留態度，他的講法不全然是確論。他對漢族地名解釋有疑問之處，下一段會舉例。他對原住民方面的論述，如台北所謂的「凱達格蘭族」，不止日本學者，國內學者依然未見全部首肯。他對中部原住民族稱，還有待日後再檢證。

這裡，姑且舉一可用文獻再核證之原住民番社、族群之例。伊能說，彰化之東螺是「平埔番族Poavosa（荷蘭文獻寫作Babosa）部族之Taobari即Tangle（東螺）社所在地」， 這不見得全對。荷蘭文獻已記錄「東螺」與雲林的「西螺」是Dobale族群的東西大小社。伊能對該社的拼音與番社名解釋，顯然不符合文獻紀錄。

（二）拘泥於漢字字面

伊能出身漢學世家，他的新式學問學有專精，漢文功力更是深厚。因此，他利用漢籍文獻與闡釋的能力，不遜今日學者。不過，縱使漢學深厚， 有時也會因現場知識不足，而產生標點訓讀差錯。他在說明台中大肚中堡的沙轆番社時，將「土官嚘即目雙瞽（白話：名叫嚘即的頭目，兩眼皆盲）」標點成土官「嚘即目雙瞽」，將五字都視為頭目的名字，因此，把沙轆社頭目名字標音成：「イウチァバクシァンコオIuchia Baksiangkou」，標點錯誤，歷史解釋就不一樣。

其實伊能在標點、訓讀有逸脫文脈之嫌，這也是國內學界難避免的習性，漢語文獻與歷史現場知識之間的辯證，乃是研究上的重大課題。例如， 伊能將台灣各地有「大湖」、「湖內」的地名，解釋成「據說地名是起因此地往時為湖水」；以及在解釋宜蘭「頭城」改為「頭圍」之因，是噶瑪蘭建城後，因避冒用「城」而改用「圍」字；這些解釋也是拘泥於漢字，忘卻再進行歷史現場實證，所犯之誤。像前述之「打猫」，「猫」、「貓」在中國與日本的漢字都是指貓，但台灣的「猫」卻另外有音，有另外指涉。

同樣， 「湖」與「城」往往與漢字指涉不見得相同。要之，伊能對漢籍文獻的解釋，確實有不少創見。例如台灣最南端的「沙馬磯」舊地名，一般人都無法理解地名意思，但他舉當地有「沙尾堀」地名，認為兩者有關係，這是他的創見，提醒我們重查明清時代文獻與回到歷史現場，因而更可確定此地名原來是：「沙尾崎頭（Soa-bé-kîa thâu）」，亦即此地地形是沙坡，是航海顯著的陸地目標。當然，他有時也難免稍拘泥於正統漢字解釋，如上面所舉之例，這是往後要留意與批判的對象。

（三）有新研究可參考

伊能注意新學，而且也大膽利用荷蘭、西班牙文獻補充台灣地名紀錄與解釋，對當今台灣地名論述有相當程度之影響力。但有些論點今日已可證明是錯誤的，如上面提到的幾個原住民番社之例，還有目前已經明朗化、分布於彰化、台中與雲林地區之Favorlang（虎尾壠）族。又如台南赤嵌一帶的「普羅民遮城（Fort Provintia）」，原本是根據荷蘭聯省的「省（provintie）」而命名，這是原初命名本意，是無疑義的，但伊能引述西方文獻該城名來自「Providentia（天命、天意）」之說，雖然講法不正確，但還是在今天公共資訊中不斷出現。

此外，伊能很喜歡引用荷蘭牧師F. Valentyn《東印度公司誌》中的「福爾摩沙及荷蘭在此之貿易記事」所附地圖。此地圖我與其他研究者已經有新的解釋，可補充伊能當時資料的不足。⑤總之，在閱讀此書時，不妨也留意1990年代以來研究者重新利用歐文文獻與檔案的新研究結果，互相參照兩方的論述，讀者再自行研判，這才是學問趣味所在。

四、伊能之後的課題

地名是國家、地區的文化遺產，以前所蒐集與考訂的地名辭書當然也是文化遺產。尤其是台灣，在進入歷史時代之前，本地人命名之地名（Endonym）遺留寡少，當閩粵漳潮泉以及客家移民來台後，由「土音」所記錄的地名五花八門，例如，「魍港」、「蚊港」，以及「加老灣」、「加禮遠」，音義如何？到底是原住民名，還是漢族名？地方志還未及澄清前， 清代又先後有行政區改易，由中國南方傳統的鄉社都里圖，變更為保庄行政單位。爾後清末地名混亂，例如，預定建立省城的地點突然出現「橋孜圖」，此外，還有「萬全店」與「雲林坪」等怪異地名。

日本時代街庄改正，有些傳統舊地名就被語言經驗不足的官僚書寫成其他漢字與其他語音，我們可在日本時代堡圖標記的地名看到這種現象。緊爾後，又來戰後國民黨政府恣意更改地名，以及近來羅馬拼音的不統一，有威妥瑪（Wade– Giles）、通用與漢語拼音互爭。地名背後，確實有政治地理學的一面。

台灣的地名文化遺產，一直被外來者翻攪而呈現不穩定的狀態，地名所欲透露的時空意義，因而很難澄清展現。譬如傳統文獻中的「台灣」地名，方志原本定義清楚，但近三十年來因文化界流行「荷蘭時代」，不少人又一窩風採用福州人記錄的「大員」兩字，取代了漳潮泉主流的「台灣」一詞。台灣北部中外文獻長期出現的「Basay」、「馬賽」原住民，如今也快被新譯詞「巴賽（=Pasai ？）」下架作廢。

以上所舉紛爭，光靠地理學者來解釋、調停或界定，顯然力有不足。台灣地名標音、解釋的複雜性，從伊能這本地名辭書可窺見。地理學、語言學與民族人類學等學者對於地名研究的參與，原屬必要，但歷史學能貢獻的，似乎也同等重要，不應排除。我想，在學術專門化異常嚴重的今日，出版這本可能仍有缺陷卻關照面更廣的的地名辭書，應該非過時之舉，的確有它急迫的一面。

註解

①本書所使用的拉丁拼音系統，是教會羅馬拼音（白話字）。但由於教會羅馬系統的鼻音，以及o˙ 不易一般電腦打字中表現出來，就仿效其他辦法，將鼻音改成nn，將o˙ 改成ou。教會羅馬系統與現在有教育部的閩南語系統，兩者也差異不多，讀者可翻閱兩系統所編纂的辭典（包括網路辭典）。

②參看VOC1141, fol. 459r.

③《大租取調書附屬參考書 上卷》，頁9。

④參見：千田稔，《地名巨人吉田東伍》（東京：角川書店，2003年）。

⑤例如：翁佳音，〈從舊地名與古地圖看台灣近代初期史〉，國立歷史博物館編，《台灣史十一講》（台北：國立歷史博物館，2007年）。

相關書摘 ►《伊能嘉矩．臺灣地名辭書》：從噶瑪蘭（Kat-má-lán）到宜蘭（Gî-lân）

書籍介紹

本文摘錄自《伊能嘉矩．臺灣地名辭書》，大家出版

作者：伊能嘉矩

譯者：吳密察

審定：翁佳音

首部以「地名」為主題的「辭典式」台灣史書

也是一部「空間」向度的台灣開發史

回到日本遠野的伊能嘉矩，於1908年5月獲東京帝國大學人類學坪井正五郎教授推薦，負責撰寫吉田東伍博士主持的《大日本地名辭書・續篇》台灣篇。他以其歷年蒐集的龐大史料及累積的豐富知識為基礎，於1909年2月編寫完成此部以地名為主題的台灣史書。本書為首度中譯出版，書名為求簡潔，即直接定名為《伊能嘉矩・臺灣地名辭書》。

本書蒐羅近600個台灣地名辭條，在每一地名辭條條目下，匯集該地相關的史料，重建該地的歷史沿革，每一辭條即為台灣各地的發展簡史；若將全書合而觀之，也就是一部台灣史，特別是一部以「空間」為向度的台灣開發史。

伊能嘉矩在寫作本書時，不僅大量引用清代台灣地方志與清帝國治台官員的文集、筆記，以及日本治台初期總督府與專家的調查書，更高度重視田野調查中所獲得的資訊。相較於漢字書寫的建制性之地名，經常因字義之牽引而發生意義上的「質變」；以音聲存在的生活者之地名，雖也有可能變化，但仍可能保留著原有的痕跡。因而，伊能在本書採集保存的地名「音聲」，正是我們重新考察台灣地名的重要線索。

這部「辭典式」的台灣史書分為「汎論」與「各論」兩大部分。汎論綜述「台灣地理總說」、「台灣地名考」、「台灣政治沿革總說」、「台灣住民總說」、「土地慣行一斑」。各論則分述「台北」、「宜蘭」、「桃園」……，以及「恆春」、「澎湖群島」各地之地理與風土。書末並附有「地名索引」，便利查考。

本書並收錄譯者與審訂者撰寫之兩篇導讀，幫助讀者理解本書之學術價值以及在今日的意義。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九