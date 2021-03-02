《伊能嘉矩．臺灣地名辭書》：從噶瑪蘭（Kat-má-lán）到宜蘭（Gî-lân） 

文：伊能嘉矩

宜蘭（Gî-lân）

開向台灣東部之北端的一大平野，東面大洋，西、南、北三方圍繞一帶山脈，其間略作不等邊三角形，大小之河流分歧縱橫，除地當其頂點之叭哩沙（Pat-li-soa）原野為荒蕪地之外，概屬沃饒。其西北方為平野障屏之山勢，多急峻傾斜，為斷崖絕壁，雖無高峰秀嶺聳立，但漸往西南聳起高山，南方以南澳（Nâm-oh）山與台東分界。此方面之山地，現為泰雅番族佔據之處。

宜蘭原稱蛤仔難，後稱噶瑪蘭，後再改為宜蘭。知此地存在而開啟其端之年代亦久，《噶瑪蘭廳志》（咸豐二年〔1852年〕成書）記載，明嘉靖末年，海寇林道乾據台灣時，竄泊今蘇澳（Sou-oh），以夥伴病損頗多而他徙。又，據西班牙天主教神父Celedonio Arranz 調查，西曆1632年（明崇禎五年）西班牙人以北部台灣為根據時，一艘航向呂宋之船，遇颶風飄來此地的一個港口，船員50人悉被土番殺戮。於是，認為必須在其港口設置守備，率西班牙人及呂宋土人焚毀7 處土番部落，殺土番12人。

但慓悍之土番退據險隘要處，仗恃不服，西班牙人不能征服，其他馴化之土番見此情形亦有嘲侮西班牙人怯弱之狀。當時西班牙人將其海岸一帶命名為Sant Catalina，其中之一港口（今蘇澳）為San-Lorenzo，其地由47個土番部落組成，多產金，米及鳥獸魚肉等食物也有餘裕，為往來呂宋、台灣必經的可期待之地。於是計畫開通自台北平野橫斷中央山脈達於此地之道路。

蛤仔難，初見於漢族文書者，明末台灣流寓沈文光《文開文集》中之〈平台灣序〉謂：「雞籠城外，無路可行，亦無洝澳可泊，舟隻惟候夏月風靜，用小船沿海墘而行，一日至三朝社（即三貂），三日至蛤仔難。」爾後，清乾隆六年〔1741年〕成書之《台灣府志（初修）》另註記載：「山朝（即三貂）山南，為蛤仔難三十六社生番所居，人跡罕到。」可知，漢族進入此地與土番貿易，早開始於此時。

《噶瑪蘭廳志》記載：「蛤仔難，迤北而東僻在萬山之後，自康熙三十四年〔1695年〕間，社番始輸餉於諸羅。」雍正二年〔1724年〕成書之《諸羅縣志》記當時之情形曰：「蛤仔難以南， 有猴猴社云。一、二日便至其他，多生番，漢人不敢入，各社於夏秋時則划蟒甲（獨木舟）載鹿脯、通草、水藤諸物，順流出近社與漢人互市，漢人亦用蟒甲載貨物以入，灘流迅流，船多覆溺破碎，雖利可倍蓰，必通事熟於地理乃敢孤注一擲」，可知只在海岸貿易而已，並未深入內地。

雍正十年〔1732年〕成書之藍鼎元《東征集》記載，康熙六十年〔1721年〕朱一貴亂後之善後，檄淡水謝守備搜捕後山：「查蛤仔難．大雞籠社夥長許略、關渡門媽祖宮廟祝林助、山後頭家劉祐、蛤仔難夥長許拔，四人皆能通番語，皆嘗躬親跋涉其地，贌社和番，熟悉山後路徑情形。該弁資以行李餱糧，俾往山後。凡所經歷山川、疆境，一一圖誌。

自淡水山門十里至蛤仔難，接卑南覓（台東）而止，千里毋得間斷。」康熙末年前後， 漸知有入蛤仔難內地者。康熙六十一〔1722年〕年巡視台灣御史黃叔璥〈番俗六考〉記載如下事例，可知當時漢族有留於蛤仔難番地貿易者，而此實介紹蛤仔難番情之最初記錄。

康熙壬寅（六十一年〔1722年〕），五月十六至十八，三日大風，漳州把總朱文炳帶卒更戍船，在鹿耳門外為風飄至南路山後；歷三晝夜至蛤仔難，船破登岸。番疑為寇，將殺之；社有何姓者，素與番交易，力為諭止。晚宿番社，番食以彘； 朱以片臠餉番，輒避匿不食。借用木罌瓦釜，番惡其污也，洗滌數四。所食者生蟹、烏魚，略加以鹽；活嚼生吞，相對驩甚。文炳臨行，犒以銀錢，不受；與以藍布舊衣， 欣喜過望，兼具蟒甲以送。蟒甲，獨木挖空，兩邊翼以木板，用藤縛之；無油灰可 ， 水易流入，番以杓不時挹之。行一日至山朝，次日至大雞籠，又一日至金包裏。

但同時成書之黃叔璥〈番俗雜記〉謂：「由雞籠山後，山朝社、蛤仔難、直加宣（台東）、卑南覓（台東）民人耕種樵採所不及，往來者鮮矣」， 似未有從事內部拓殖者。乾隆三十三年〔1768年〕，林漢生初率眾入此番地企圖開墾，番人頑然不肯，終殺漢生，事止。後倣漢生入番地者，皆不得成功。時有閩漳州人吳沙，初渡台住基隆為人執役，以不適意，入三貂番社，大得番人信任，更進蛤仔難從事番人貿易。

吳沙察其地形一望平疇， 溪河分注，實天生沃壤，而且佔居之番人雜處於深林、水窟中，只知捕魚、獵鹿為食，毫不諳耕作，不知顧惜，因陰以為奇貨，致力獲取番人信任， 逐漸招集漳泉粵等各地流民，每人給米一斗、給斧一挺，進入其近地，披荊翦棘作阡陌，而番人亦不措意。

已而，漳泉粵之人民聞風來聚，甚至無賴逋逃如籔。淡水同知聞之，憂慮或據而作亂，戒諭吳沙不許縱入番社， 若不遵將處之以法，加以約束。爾後，乾隆五十一年〔1786年〕，有林爽文之亂，亂波延及台灣北部，有被賊淪沒之虞。時之同知徐夢麟，懼賊或入蛤仔難為根據地，乃責之以防賊入番境為條件，特許吳沙率部下進入番界開墾。此為乾隆五十三年〔1788年〕事。並為屯田組織。同時，徐夢麟亦自三貂入內山，率生番橫截蛤仔難。

當時，台灣之主治者亦措意於開拓蛤仔難，吳沙大為得力，與番人通事許天送、朱合、洪掌共謀，大招漳泉粵三籍流民及鄉勇200餘人，善番語者23人，於嘉慶元年〔1796年〕九月十六日進至蛤仔難北部烏石港，在南方番界築土圍為根據地。因其為第一土圍，故名頭城（後隨著建置噶瑪蘭廳城，委辦開蘭事宜之楊廷理避免冒用城字，改稱頭圍。楊廷理〈抵蛤仔難即事題詩〉中之「亂山行盡是頭圍」句，註：「原名頭城，予為改之」。即今頭圍堡頭圍街）。開拓此地，吳沙實其首領，淡水人柯有成、何繢、趙隆盛等出資糧助之。

三籍移民多少之比，則是漳人1,000餘，泉人漸減， 粵人不過數十。番人見吳沙率眾進入界內，築城開墾，初疑其異圖，舉族抵抗，戰鬥連日，彼此皆多死傷，吳沙之弟吳立亦死之。（今尚傳說曰：當時移民不慣風土，病者達400、500，靠近海岸之Toromioan番社，最為勇猛， 暗中自烏石港來襲，鏖殺罹病者。既而，吳沙企圖報復，偵知Toromioan 社與附近之Shinahan 及Tamayan兩番社有隙，豫謀誘出Toromioan 社番，以這兩社番為嚮導，民壯30人乘虛入社放火。Toromioan 社番駭歸，民壯乃擁擊殺傷無數。可想雙方慘狀。）通事許天送，夙為番人尊敬之長者，且熟通番情，見之，力言制止，但亦不能止。

吳沙決定先退回三貂，更徐後圖，乃遣人紿番人曰：「此時海寇襲蛤仔難，汝等諸番將盡滅。予奉官命，特來防賊，保護汝等。闢其地耕田，使眾糧足，無他意志。」番人原性樸直，不事耕作，間有耕作亦多不用力，故收效少，加以數次戰鬥屢敗，因恐漢族而稍信吳沙所言。更當番社痘疫流行，番人苦之。吳沙乘機出方施藥，大有效驗，吳沙因而得以恢復番人信任。於是，遵番俗埋石立誓，入其地防禦海寇，以示為外援無侵削土地之意，彼此成立和約。此為嘉慶二年〔1797年〕之事。

吳沙於是致力於防止私墾，且安撫番人，為他日收歸版圖之計。官賞其功，給「吳春郁義春」戳記，疎節闊目，一聽其便。嘉慶三年〔1798年〕， 吳沙死，以其子吳光裔不肖，由姪吳化代理其事，另有吳養、劉貽先、蔡添福等幫附之，地乃漸闢，並隨著開闢而建築土圍，用以防備番人，而至二圍（今頭圍堡二圍庄）、三圍（今四圍堡番割田庄），但再有與番人衝突爭鬥，嘉慶四年〔1799年〕又成立和約，進及四圍（今四圍堡四圍庄）。

嘉慶七年〔1802年〕，漳、泉、粵人合共1,816人，進而驅逐番人，及於五圍（今本城堡，即宜蘭城所在地）。其間，移民日多。當時以拓殖團隊結首分段數為名者為一結、二結、十六結、三十九結等地，以鬮分取得數為名者有三鬮、四鬮等地，以開拓完成之廣袤為名者有五十二甲、一百甲等地。又， 又酬謝開墾之際與頭人吳沙合力之民壯地稱民壯圍。如此，嘉慶九年〔1802年〕前後，濁水溪以北一帶概已拓墾就緒。

該年於蛤仔難之移住者，又更加入一新份子。即，佔居台灣西部地方之平埔番族中既已漢化之一群（即熟番）岸裡（Ganri）、阿里史（Aarisai）、阿束（Assok）、東螺（Tanrei）、北投（Pattau）、大甲（Taika）、吞霄（Tonshiau）、馬賽（Massai）等各社番千餘人， 在岸裡社番目Toanihan Moke（漢名潘賢文）率領下，翻越山脈進入此地，至五圍爭地。

（《東槎紀略》所載姚瑩〈噶瑪蘭原始〉，謂這些平埔番因犯法懼捕，因而越過內山逃來，蓋失其實也。應是隨著當時移住台灣西部之漢族增多，平埔番地多被侵佔，因抗抵失利，終而退卻而來此地。又，按，馬賽本非番社名，乃出自佔居今基隆地方的平埔番族總稱漢族聚落Vasai，隨著稱基隆地方為Vasai 之結果，更也自稱Vasai社者。馬賽為其近音譯字。漢族之稱雞籠社者是。）

當時阿里史社番人多勢眾，且多鳥銃，五圍之漢族（漳人）不敢與之鬥。相謀：阿里史番無糧，不如助之粟、散其眾。於是陽和，分置諸番，食之。阿里史之番眾大喜，漸換其鳥銃幾盡。阿里史番弱之，始悟悔，但已不能如何。

嘉慶十一年〔1806年〕，台灣西部之漳泉人分類械鬥，泉人走入蛤仔難，投奔此地泉人，因趁勢開始與漳人爭鬥，阿里史諸番及粵人、本地土番皆附之，合漳人攻不勝，泉人所分之地盡歸漳人有，僅存叭哩沙喃溪域溪洲（今屬浮洲堡），構爭殆一年才平息，阿里史諸番乃越濁水溪南開拓羅東（今羅東堡尚存阿里史庄之地）。

爾後，漢族亦越濁水溪南進，拓成今二結堡一帶。另，漳人林標、黃添、李觀興等各率壯丁百人，以吳全、李祐為前導，趁夜自叭哩沙喃原野潛出羅東後路攻之，阿里史番眾驚潰，退入其他土番社內，羅東遂歸漳人之手（以後，阿里史番退墾叭哩沙喃之原野， 形成今浮洲堡阿里史庄。）

此時前後，漢族入蘭之數，號稱漳人42,500，泉人250，粵人140，漳人仗恃多數，屢屢苦累泉粵人等，甚至勢力拮抗，數次鬥殺，官府視之為化外政治未及之地。（以後，嘉慶十六年〔1811年〕噶瑪蘭通判楊廷理〈出山漫興〉題詩註，記其分籍相睨不和之狀：「卯秋嘉慶十二年〔1807年〕， 予乘番艋舺至溪洲，招募民番，漳人立送溪北岸，泉人立迎溪兩岸，均不敢過溪」。）先是，嘉慶十一年〔1806年〕春，海寇蔡牽迫頭圍烏石港將取其地，吳化及五圍頭人陳奠邦等，募鄉勇防之，當時亦併歸附番人防禦之力，終於生擒賊徒13人獻諸將軍賽沖阿。

翌十二年〔1807年〕七月，海寇朱濆之船滿載農具到蘇澳，欲據為巢窟。五圍頭人陳奠邦，急告台灣知府楊廷理。廷理乃會同南澳鎮總兵王得祿，水陸赴援。當時，朱濆分與番人嗶吱及紅布之類，求款其心。廷理諜知，另各給番人嗶吱10板、紅布500疋， 番銀千圓，且曉以大義，皆悅而從之。

如此，九月九日，廷理自淡水廳下艋舺（台北）入山，至五圍，集耆老慰撫之，王得祿率舟師至蘇澳港口。賊以巨纜纏鐵鍬，橫沉港口拒之。楊廷理遣義民林永福等領番人，穿山闢路達於蘇澳，與王得祿舟師會合。二十日，夾攻之，大破，終使賊徒遁走。當時，山腳以外之地，概已形成漢族聚落，號稱移住者已有60,000人。於是，考慮蛤仔難之地為要害，屢被賊徒所窺，楊廷理及少詹事梁上國等前後促請清朝，宜設官經理。

嘉慶十五年〔1810年〕，閩浙總督方維甸至台灣，行次艋舺，蛤仔難蘇目帶同眾人，前來送呈戶口清冊，請遵制薙髮，收入版圖。又請以民人既墾田園，照例陞科，請設官分定地界。因此，一面具狀上奏清廷，一面委辦楊廷理開蘭事宜，授以開疆創始章程十八則，先往為施政準備。楊廷理奉命到任，三月始得就緒。

翌十六年〔1811年〕遂收入版圖，總兵武隆阿奏請改蛤仔難為噶瑪蘭，特設噶瑪蘭一廳（當時，墾主何繪等先為首唱， 稟請從前墾成田園，將來分則問賦，照設官以前與佃人私約，徵大租田六石、園六石，以完納地租。楊廷理以施政尚屬草創，經費或有告缺之憂， 斥其稟請，舉移民大租權由官府收之。從前此地方管下之大租戶不存者，因此云）。

與此同時，按照地理將管內分成七堡，稱第一堡（頭圍、抵美簡莊）、第二堡（四圍、淇武蘭莊）、第三堡（五圍本城）、第四堡（民壯圍、鎮平莊）、第五堡（羅東）、第六堡（鹿埔、順安莊）、第七堡（馬賽、南興庄），此為地方區劃之嚆矢（道光元年〔1821年〕，改分12堡，為五圍三結堡、民壯圍堡、員山堡、溪洲堡、清水溝堡、羅東堡、那美堡、淇武蘭堡、頭圍堡、頂二結堡、茅仔寮堡、利澤簡堡。光緒元年〔1875年〕，改五圍三結堡為本城堡，改溪洲堡為浮洲堡，改那美堡為紅水溝堡，改淇武蘭堡為四圍堡，改頂二結堡為二結堡）。

又，另一方面劃定民番區分，設加留餘埔之制（留大社周圍2 里、小社周圍1 里，為番人自墾耕作之地，不准漢族締結贌約之類），以預防民番紛爭。因幾百年來為鬱塞之區，一旦鑿其苞蒙之際，仍然綏撫困難。道光六年〔1826年〕六月，此地遭颶風之害，番人深信此乃鬼靈不欲開闢此土地而降災，令漢族退卻。當時之通判姚瑩，百方苦心，以身解慰始得釋疑，即為一例。如此，與佔居平地的平埔番族之交涉，經過前防後和，始得成就其拓殖。

平地既拓殖就緒，但山界則是慓悍山番（泰雅族）割據之處。其開墾越進，番人出草加害則越甚，耕民恐慌有不能安堵之情。因此，道光二年〔1822年〕，通判呂志恆乃策定「設隘防守生番，隘丁口糧應分給隘地自行耕收」之制，定一種隘田，永為隘首世襲之業，以固防番護民基礎。爾後， 道光十八、九年〔1838-39年〕間，通判季任革新隘關，改撤損益，更畫地， 以民壯充官隘之丁，《噶瑪蘭廳志》所見2 關20餘隘即是。道光九年〔1829年〕成書之《東槎紀略》〈沿邊各隘〉一篇記載以往情形之沿革：

噶瑪蘭地方，東面海，西、南、北三面皆山，所在生番出沒。自設官後，沿山次第設隘，以壯丁守之。二十一、二年間，猶有生番逸出殺人，今則防堵益密，林木伐平，沿山皆成隘田，而居民安堵矣。自三貂入噶瑪蘭，首境為遠望坑（三貂堡），民壯寮在焉，始用以開道，繼以護送行人。過遠望而南為大里簡（頭圍堡）， 設民壯寮與遠望同。自大里簡以南，乃沿山設隘，各有田園數千口，以為口糧。 曰梗枋、烏石港、金面山、白石（以上頭圍堡），湯圍、柴圍、三圍、四圍一結、四圍二結、四圍三結（以上四圍堡），旱溪（又名枕頭山）、大湖（以上員山堡）， 叭哩沙喃（浮洲堡），鹿埔（紅水溝堡）、清水溝、崩山、員山莊（以上紅水溝堡）， 馬賽、施八坑（以上利澤簡堡）以上隘地十九所。北自梗枋，南至施八坑，不過棄界外數百甲之地，免其陞科，隘丁貪利，盡力守之，而蘭民無番患焉。

光緒元年〔1875年〕，改廳為縣，噶瑪蘭也改稱宜蘭。蓋以噶瑪蘭之「蘭」字加上佳字「宜」，合為新名。光緒十三年〔1887年〕，巡撫劉銘傳全廢隘丁民壯舊制，重新配置新隘勇一營，本營設於叭哩沙，為自蘇澳經阿里史至天送埤一帶之施設。

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書籍介紹

本文摘錄自《伊能嘉矩．臺灣地名辭書》，大家出版

作者：伊能嘉矩

譯者：吳密察

審定：翁佳音

首部以「地名」為主題的「辭典式」台灣史書

也是一部「空間」向度的台灣開發史

回到日本遠野的伊能嘉矩，於1908年5月獲東京帝國大學人類學坪井正五郎教授推薦，負責撰寫吉田東伍博士主持的《大日本地名辭書・續篇》台灣篇。他以其歷年蒐集的龐大史料及累積的豐富知識為基礎，於1909年2月編寫完成此部以地名為主題的台灣史書。本書為首度中譯出版，書名為求簡潔，即直接定名為《伊能嘉矩・臺灣地名辭書》。

本書蒐羅近600個台灣地名辭條，在每一地名辭條條目下，匯集該地相關的史料，重建該地的歷史沿革，每一辭條即為台灣各地的發展簡史；若將全書合而觀之，也就是一部台灣史，特別是一部以「空間」為向度的台灣開發史。

伊能嘉矩在寫作本書時，不僅大量引用清代台灣地方志與清帝國治台官員的文集、筆記，以及日本治台初期總督府與專家的調查書，更高度重視田野調查中所獲得的資訊。相較於漢字書寫的建制性之地名，經常因字義之牽引而發生意義上的「質變」；以音聲存在的生活者之地名，雖也有可能變化，但仍可能保留著原有的痕跡。因而，伊能在本書採集保存的地名「音聲」，正是我們重新考察台灣地名的重要線索。

這部「辭典式」的台灣史書分為「汎論」與「各論」兩大部分。汎論綜述「台灣地理總說」、「台灣地名考」、「台灣政治沿革總說」、「台灣住民總說」、「土地慣行一斑」。各論則分述「台北」、「宜蘭」、「桃園」……，以及「恆春」、「澎湖群島」各地之地理與風土。書末並附有「地名索引」，便利查考。

本書並收錄譯者與審訂者撰寫之兩篇導讀，幫助讀者理解本書之學術價值以及在今日的意義。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九