中國大外宣鼓吹自家疫苗效力，台灣應慎防親共政客隨之起舞

文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者，長期g0v零時政府參與者。曾任民間司改會資訊專員、黨產會兼任委員、PDIS研究員）

武漢肺炎的疫情在全球各地依然肆虐，疫苗被認為是讓人類社會回歸過往榮景的希望。包含美國、英國等許多國家都研發出了疫苗，中國也不例外。而接下來，中國的大外宣戰場，就很可能會開始鼓吹自家的疫苗效力，並攻擊他國的疫苗療效。

中國大外宣的演變與目的

從疫情爆發一路以來，中國的大外宣一直不斷演變。

疫情剛在武漢爆發時，中國的媒體大肆渲染美國的流感死亡人數，稱美國爆發的流感有1300萬人感染、6600人死亡，暗指流感較武漢肺炎疫情嚴重；在武漢肺炎開始擴散時，中國媒體開始指責美國軍人在武漢參加軍運會時帶來病毒，中國外交部發言人趙立堅更分享中國官媒影片，質疑美國早有武漢肺炎感染，稱「美國欠我們一個解釋」；當世界各國疫情一發不可收拾時，中國開始鼓吹內部的疫情控制得當，「是世界上最安全的國家之一」，還送出許多防疫物資，大打口罩外交。

這些大外宣並非毫無脈絡可言。武漢肺炎疫情倘若在中國無法獲得適當控制，導致輿情失控，就可能危及習近平的公信度與中國政治的穩定。因此，在適當的時機釋放出這些消息，就能引導輿論的方向，卸除中國政府的責任，並凝聚中國的民族主義；進一步，還能以這些消息攻擊西方民主體制，並以此美化中國的國際形象。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國疫苗大外宣

在各國紛紛研發出疫苗的當下，武漢肺炎的疫苗成為重要的戰略物資，中國當然不會放過這個機會。鼓吹中國的疫苗效力，一來可以讓中國民眾安心，二來中國自行製造的疫苗也展示了中國的研發能力，可以強化中國民眾的民族主義。

再者，這些疫苗很可能會拿來轉送許多國家，成功的疫苗外交可以讓中國顏面有光，也能拿來要脅其他國家，讓中國既有面子、又有裡子。因此，若以大外宣的方式降低他國民眾對中國疫苗的憂心與抵制，就能讓中國的疫苗外交更為順遂，也能幫中國的生技產業打開更多市場。

但是，根據《紐約時報》的報導，中國的科興疫苗有效性可能不夠好。雖然土耳其的臨床研究顯示，科興疫苗的有效率為91%，印尼臨床試驗結果是68%，巴西的科學家表示，如果把出現了輕微癥候的人也包括進來的話，疫苗的有效率只略高於50%，這個數字還遭到巴西總統的嘲笑。

該報導也指出，少數流傳出來的公告表明，中國的疫苗雖然被認為有效，但阻止病毒的能力不如美國製藥商輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗；科興疫苗交貨的延期，也引發許多國家官員的抱怨。在此同時，中國也爆發了疫苗相關的醜聞，有不肖廠商以生理食鹽水混充疫苗出售，遭到逮捕。這些消息都可能引發各國對中國疫苗的抵制，中國需要更多消息以改變人們對中國製疫苗的印象。

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中國假消息訊息戰，台灣應慎防親共政客

基於這些理由，中國非常有動機以疫苗效力進行輿論操作。而事實上，與各國疫苗相關的假消息也已經開始露出。在2020年12月16日，中國就有假消息稱「美國疫苗出大事了…剛剛29國緊急取消美國訂單！全部改用中國疫苗」，在2021年1月29日，中國也有消息稱「美國完了！白宮拼命封鎖消息！美國疫苗首次出現接種者大批死亡！聯合國直接宣布！拋棄美國疫苗！用中國的」。

中國的官媒也有類似的消息，除了新華社發佈文章稱「接种中国疫苗？“是的，我愿意”」，《環球時報》社評也質疑美國輝瑞疫苗可能在挪威引發多人死亡，並報導「歐洲向中俄疫苗示友好」。隨著各國開始搶疫苗訂單，這些消息恐怕只會越來越多。

在內部維穩與美化外部形象的雙重動機之下，未來，中國應會積極地運用其手下的媒體宣揚自家的疫苗效力、打擊他國疫苗效果。在此同時，我們也要持續注意台灣內部的親共政客，他們也可能在此脈絡之下跟著起舞，鼓吹中國疫苗的效力，要求台灣進口中國的疫苗；或是聲稱台灣政府不進口中國疫苗是「不顧人民死活」，替中國政府的疫苗外交說項。

中國的外宣是內部維穩的延伸，觀察中國所面臨的內外困境，就能預測其輿論戰的方向。我們要持續注意中國的狀況，並積極應對中國與其協力者所發起的輿論戰。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航