【關鍵眼中盯】蔡政府讓邱太三回鍋純屬正常發揮，嚴德發的調動最是耐人尋味

年前不斷有前國防部長嚴德發將要下台的風聲，過程行政院雖極力否認，仍在開工後以「國安團隊再部署」的包裝成真。

第一時間輿情論戰焦點都在曾有關說案爭議的邱太三出任陸委會主委，連前立委黃國昌都跳下來大力批評，不過在我看來，這次人事案最耐人尋味之處，其實是嚴德發退下國防部長後的動向和總統府的包裝手法。

嚴部長的新工作「國安會諮詢委員」，有比國防部長大嗎？

上圖是人事案發布當天，總統蔡英文臉書貼文，嚴德發被放在「國防安全」三人的首位，排在國防部長邱國正與參謀總長黃曙光之前；媒體報導中，總統府發言人也把嚴的新職掌定調為「最重要的軍事顧問」。

但實際上，嚴德發在退下國防部長後，接任的工作是「國安會諮詢委員」。

這是什麼工作呢？在《國家安全會議處務規程》表定的職掌上，諮詢委員是要「承秘書長之命，辦理有關國家安全之諮詢研究工作」，所以基本上還是得和現在的國安會秘書長顧立雄報告。

至於這個國家安全「會議」本身，根據《國家安全會議組織法》出席者包括總統或副總統、行政院正副院長、內政外交國防財政經濟部長、陸委會主委、參謀總長、國安會秘書長和國家安全局長——圖上的十一人佔了八人——諮詢委員甚至沒有被列在該條文中，充其量只能在「總統指定」的時候「列席」。

事實上，原任國安會的諮詢委員包括傅棟成、陳俊麟、郭臨伍、李漢銘、陳明祺等人，大多是一般讀者較無印象的成員，其經歷也是海基會副董事長、研考會副主委、外貿協會副董事長、陸委會副主委之類，一位主要部會的前部長放在其中，其實十分突兀。

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更重要的是，2015年嚴德發參謀總長任內因為阿帕契自拍案自請處分還遭馬英九記過之後，他在2017年就先後擔任了國安會諮詢委員與秘書長，之後才在2018年接任國防部長。

2021年2月19日的任命，讓嚴德發像是搭了時光機在職務上回溯四年，在國家安全會議上還從出席者降為列席者，無論怎麼看都是一種倒退，但在總統府文宣上竟成為「總統最重要的軍事顧問」，還凌駕新任國防部長，出現在國防安全的第一位，怎麼看怎麼奇怪。

總統府就編有「軍事顧問」，那嚴德發的調度是為了什麼？

說真的，在編制體系中，總統還真有「最重要的軍事顧問」，那就是所謂的「總統府戰略顧問」。

這些戰略顧問的工作，就是在戰略及有關國防事項得隨時向總統提供意見，現行的四位成員包括劉和謙、霍守業、林鎮夷等三位前參謀總長，只是這個位子需要由現役軍人擔任，已經退役的嚴德發無法進入，只是諸位前參謀總長聽到「總統最重要的軍事顧問」不是自己，不知道情何以堪。

話說到底，這個調度背後真正的目的當然不是為了「顧問」，更可能是國安會在顧立雄掌握下缺少軍系參與，造成總統府對國安系統的掌握不足，因此總統府方透過特聘一個軍人背景、又受蔡英文信任的嚴德發入內，退可以協助顧立雄整頓，甚至在顧「階段性任務完成」之後二進國安會秘書長也不無可能。

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然而這也看出蔡政府這次任命的真正問題。

雖然嚴部長在共機頻頻繞台下抗壓有功，但他自參謀總長至國防部長期間，從幾次的軍機墜機事件到敦睦鑑官兵染疫，每個單一事件發生在過去都是值得下台負責的程度，但因為蔡政府在國安領域可信任的人才實在不足，只好不斷留用這些多次犯大事的人。

對外民進黨政府仍要堅持不會犯錯、官不能越當越小的形象，所以這樣的任命出了總統府，文宣上就得包裝成「高升」，讓實權變小的人排在貼文隊伍前頭。從邱太三到嚴德發，大家只能記得這個政治人物的好，新聞稿發出後，再由維護良好關係的府院記者複製貼上，網友看了再跟著起鬨。

經過層層包裝，種種耐人尋味就變成一般人眼中的理所當然了。

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核稿編輯：翁世航