細節決定成敗：女生會因為什麼，喜歡上一個男生？

文：智遠老師

hey～大家好，近期有很多人問我說：「要如何讓女生可以對自己心動？」其實，這就跟在追求女生的過程，到底要注意什麼細節一樣。

很多比較沒經驗的男生，大多會側重學習追求女生的技巧方面，比如說要怎麼吸引、怎麼欲擒故縱等等，但是其實女生本來就是一個注重細節的生物，如果細節沒有做到位，很有可能就會被直接pass掉。

我們在做很多事情的時候，總有一句話說：「細節決定成敗。」那麼，在追求女生的這件事上，是不是「細節」也同樣決定著成敗呢?

今天就跟大家來討論一下這個主題：「讓女生持續心動的小細節」。

現在的社會信息傳播非常迅速，其實你能掌握的技巧，別人一樣能夠掌握，你和其他競爭者一起追求同一個女生，在彼此的戰術水平相當的情況下，細節就是決定性。我經常告訴我輔導的學生們說，女生是非常會觀察細節的生物，她們通過細節來肯定一個男人，或者也通過細節來否定一個男人。

我記得在網上，我看過這樣一個問題：「女生會因為什麼，喜歡上一個男生？」嗯～我想女生可能會因為各種原因而喜歡上一個男生，而很多都是通過一瞬間的小細節決定的。比如說：

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

帶給她獨一無二的待遇

別常聽人家說什麼女生就是喜歡暖男，暖男是很暖沒錯，但是沒經驗、沒能力時，就很容易暖過頭，變成工具人。如果你沒有給女生明顯的表示，女生很容易會覺得這個男生，是不是對所有女生都這麼溫柔的模樣，所以她心裡會想：是不是我會錯意了？

所以，女生真正會喜歡的，其實是只暖她一個人的。 她想要吃宵夜了，不管有多晚你也可以陪她出來。她想喝酒了，你也可以陪著她。她想出去玩了，你提供旅遊的攻略⋯⋯等等。

但是在其他女生面前呢？

女：「今天有空嗎？我們去吃宵夜吧。」 你：「不了，我要休息了。」 女：「走啊，今天一起喝一杯。」 你：「不了，我戒酒了。」 女：「週末有沒有空一起去走走呢？」 你：「不了，我要陪女朋友。」

以上的範例，這叫區別對待。喜歡的人得寵著，不喜歡的人要切斷一切機會。如果你能為一個女生這樣做，給他這滿滿的安全感，如果她對你也有好感，還能不為所動？

平時陪她做無聊小事

在男生心裡，是不是只有賺錢和打遊戲才是正經事？

什麼逛街、美甲、做頭髮，根本就不能理解！這時候啊，人與人的差距就體現出來了。 你要是能陪著她學煲湯，還能陪著她做美甲，不僅不會抱怨，還學會了各種花式誇讚。 哪個女生不喜歡這種對象呢？

有些男生倒是會說，這種事找閨蜜一起不就好了？她還能幫你參謀參謀，我又不懂。話雖如此，但是這些事本就是女生的日常，如果每次都找閨蜜，那還要男朋友幹嘛？難不成沒事的時候就各自玩手機，想出去活動了，你找你的兄弟打球，我找我的姐妹逛街，各玩各的？

再說了，女生願意讓你陪著做這些事，還不知道是啥意思嗎？很多時候，女生其實想做的一些小事，在男生看來很無聊、沒有必要，所以你不願意花時間，然後機會就悄悄溜走了，如果你能陪她一起做一些無聊小事，在女生心中其實是會很加分的喔。

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心情低落時的陪伴

人總會有情緒低落的時候，也很容易自我懷疑，甚至感覺被全世界拋棄，這個時候如果有一個人陪在身邊，伴隨著你給她帶來的安慰，女生的關注點也會更多放在你這個人身上。 相信有一些男生們早就深諳這個套路，沒少做護花使者。但是呢，陪伴的正確打開方式，你真的知道嗎？

有的男生，知道女生不開心的時候會帶她出去走走吃吃，可是有一點大忌，就是在女生情緒低落的時候，非得拉著人家去做你喜歡的事情。你想安慰，人家不一定想聽。所以不但沒安慰到，反而引起女生的反感。所以適當給她一點空間，「給她我隨時都在，你想傾訴了可以找我，想吃東西了給我發個訊息就行」這樣的資訊傳達到位就好了，剩下的就等她主動找你的時候再說。

學會維護她的面子

在愛面子這件事上真的不分男女，更別說女生臉皮薄，更容易陷入尷尬中。有時候，哪怕只是一件小事，當全世界貌似都在為難她的時候，有個人能夠上前給她保護，那這個人在她心裡的分量就不一樣了。

比如，在一個聚會上，當她被朋友們開玩笑或玩遊戲的時候陷入尷尬境地，你要有領導能力，幫人家解解圍。嗯，就有點英雄救美的感覺了。或是比如，玩真心話大冒險的時候，女生被問到在場有沒有喜歡的人。說有吧，感覺太直白；說沒有吧，又怕自己喜歡的人會錯意；要是什麼都不說，選擇大冒險那大家更得起哄了。

這個時候你就可以上前替她擋一句：「當然有啦，前兩天我給她說了一個笑話，說有一顆軟糖，走在路上走著走著突然說，哎呀我的腿好軟啊。問她好不好笑，她說我就喜歡你這種自我沉醉的幽默感。你說這都這麼明顯了，還用問嗎？」

其實大家這一聽就知道是開玩笑的，這個時候你就成功把大家的注意力，引導到你身上了，發揮了你的領袖魅力，不也巧妙化解了她的尷尬嗎？

事實上啊，這種方式也為你們倆創造了關係前進的空間。如果事後她向你道謝，你就可以藉機探探她對你的想法、態度啊。其實追女生的機會就是這樣創造出來的。

隨時釋放自己的魅力

一見鍾情看臉，那麼日久生情必定是看內在。

很多男生可能並不會給女生留下很深刻的第一印象，但是相處越久，個人魅力反而會慢慢凸顯出來。

所以一定要先知道自己有什麼魅力、魅力在哪裡，長得不帥非要跟人家比顏值，沒錢又非要跟人比財力，那你不是沒事找事嗎？有首歌不是這麼唱的嘛，長得帥老的快，長得醜活得久，比不了帥，你就跟他比誰活得久嘛。

哎～不是啦，我的意思是說，你得找到自己的優勢，也拿出自己的優點去跟人比。

記得以前曾經看過一個戀愛的綜藝節目，剛開始來了3個男嘉賓，其中一個長得又高又帥，第一次見面3位女嘉賓就全部被他吸引了，根本沒心思去管另外2位怎麼樣。但是隨著後續的相處，她們慢慢發現了其他男嘉賓的優點，也就慢慢轉移了注意力。這裡稍微給比較容易被動的男生指點一下，會在相處過程中潛移默化，展示自己的魅力真的很重要。

我記得沒錯的話，當時有個男嘉賓，在一次大家一起下廚的過程，當大家都在說用溫水給肉解凍的時候，他站出來說，「用冷水＋鹽巴，比熱水解凍快。」就在大家都半信半疑的時候，他直接用科學解釋，也證實了給大家看，現場馬上就贏得了所有女嘉賓的關注。

你看，這不是再無形之中，就塑造了自己博學多識的人設魅力嗎，喜歡這一類型的女生自然就會慢慢被吸引。

總結一下

在我們現在這個手機不離手的互聯網時代，社交軟體上的聊天，尤其在甚至沒有見過面的女生來說，你留給對方的第一印象，就是你們聊天時的節奏，氣氛是否和她共鳴。

你是否能夠在她跟妳互動的時候，快速搜集與瞭解到她的所思所想，你才能夠get到她的點，其實要讓女生對你產生持續心動的秘訣就在這個點上。

但大部分男生也都是才華有限，普普通通的我們，做不了一個脫口秀達人就最好去一直不要尬聊。有時候其實大可不必，自己心情不好，或者有點累，不想和她聊就完全沒必要去尬聊。

自己的狀態不好去找她聊天，反而會讓你減分，下一次你找她聊天的時候，你內心就會有一種無形的壓力，覺得自己這次一定要想好多有意思的話題來補回上次尬聊的尷尬，而這也是普遍比較沒有經驗的男生會一直犯下的錯。

有時間的話，我的建議是還倒不如，為自己去打造更多讓自己bling bling的地方，創造形象價值也好、提升工作能力也好、加強談吐水平或者情商也好，一定要有突出的地方，才會被女生注意到，也能變成你身上能夠持續吸引女生的指標。

當你成為一個有趣、有魅力、有價值的男人之後，你就會發現跟女生聊天其實也不難，追求女生也變得沒有那麼困難，不需要一直去學習與參考什麼技術操作指標。

大大方方的分享彼此生活和興趣愛好，就是最好追求女生的方式，有共鳴就繼續聊下去，沒共鳴就換一個話題或者及時結束。

這一切本就應該如此簡單。

好啦，那今天的分享就到這裡囉，你有沒有學到？沒有學會的，如果你還有其他任何情感問題呢，也歡迎私信我，讓我幫你分析分析。我是情感導師，智遠。

暴露需求感，應該怎麼辦？

過度付出應該怎樣及時止損？

怎樣建立積極的情感鏈接？

怎樣識別追女生的最佳時機？

女生對自己沒有好感，如何培養好感？

男生在追求女生的過程中，這一些細節如果男生要是都有注意做到的話，不僅能夠為自己加分，說不定還能打動女生的心，趕緊學起來吧。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航