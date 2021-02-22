傳中國將大幅修改香港選制，確保參選人都是「愛國者」

（中央社）中國國務院港澳辦主任夏寶龍今（22）天正式宣示「愛國者治港」原則，為北京治港新政策定調。消息人士透露，3月召開的中國全國人大會議恐將提案大幅修改香港選制，確保參選人都是「愛國者」。

《香港01》報導，修改後的香港新選制中，包括設立「參選人愛國者評審機制」，以保證「入閘參選者均是愛國者」。

報導直指，夏寶龍今天以視訊出席全國港澳研究會線上研討會，為「愛國者治港」原則定調的動作，即預示著中國中央對香港選舉制度的重大變革就快要推出。

今年度中國全國「兩會」將於3月4日由全國政協會議先開幕；涉及修法的全國人大會議則於5日登場。兩者都將於3月中旬閉幕。若上述報導屬實，香港選舉制度的修改就將在全國人大會議閉幕時，成為定局。

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根據報導，消息人士指出，中國中央將在香港選舉中設立機制，「評核」參選人是否符合「愛國者」要求。而這機制的涵蓋範圍十分廣泛，包括負責選出特首的選委會，以及兩大直選戰場——立法會和區議會。

報導指出，其中一個方案是改組現行的選舉管理委員會（選管會）。例如加入大量的「政治委任」成員，為各級選舉的提名資格把關，但方案是否採用尚未拍板。至於現行選舉主任核實提名的作法是否繼續保留，也屬未知數。

目前選舉主任核實提名的程序，是看參選人過去言行是否擁護香港基本法、效忠特區。根據報導，這與新機制沒有衝突。然而，往後香港民主派人士參選香港上述立法職務，在新選制下將面臨更嚴格的限制。

港澳辦：重要崗位不讓「反中亂港」分子佔據

據報導，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今（22）天在一項研討會上發言，既強調「愛國者治港」，更聲稱香港的重要崗位在任何情況下都不能讓「反中亂港」分子佔據。

中國全國港澳研究會上午以視訊連線方式，同時在北京、香港和澳門舉行專題研討會，根據《香港電台》的報導，夏寶龍就落實「愛國者治港」原則發表談話。

他說，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，北京中央理解和包容對國家、對大陸了解不多，甚至存在成見及偏見的人，但要與「反中亂港」分子劃清界限。

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他說，要落實「愛國者治港」原則，最關鍵、最急迫是要完善相關制度，特別是完善選舉制度，必須在尊重北京中央的主導權下，堵塞法律漏洞，令香港的選舉制度既尊重公眾的民主權利，也要有效阻止「反中亂港」分子、國際「反華勢力」的政治代理人進入特區政權機關。

他聲稱，要拿出管用的辦法，確保香港行政、立法、司法機構組成人員以及重要法定機構負責人等，都由真正的愛國者擔任，重要崗位在任何情況下都不能讓「反中亂港」分子佔據。

報導又引述夏寶龍說，愛國者要真心維護國家主權、安全、發展利益，又批評「黑暴」、「攬炒」、「港獨」分子，不惜毀掉香港，挾民眾脅迫北京中央。

據轉述，夏寶龍強調愛國者的紅線是絕不能允許做損害國家的根本制度，損害中共領導的社會主義制度，「攬炒派不管是在街頭，還是在立法會、區議會，都是香港繁榮穩定的破壞者，不在愛國者之列，反中亂港分子是『一國兩制』的破壞者，現在或將來都不能允許他們染指香港政權」。

他並指出，利用各種攻擊北京中央政府、公開宣揚「港獨」主張、在國際上「唱衰」中國和香港、「乞求」外國對中港制裁施壓的人，無疑不是愛國者，觸犯香港國安法的人，更不在愛國者之列。

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