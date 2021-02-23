實驗國小校長的反思：原來，實驗對象根本不是孩子，而是家長與老師

文：黃志順（臺北市和平實驗國民小學校長）

沒人會把自己孩子當實驗品，任由「別人」在特定目的下操弄，只為達成「別人」的教育理念。更不用說，讓孩子的學習暴露在各種「試試看」的學習方式，經過一段時間後萬一錯了，再改或再說。

這樣的爸媽、這樣的老師、這樣的學校，萬萬不可取。

孩子的學習與成長只有一次，時機錯過了很難再有。於是我們建立根深蒂固的觀念，孩子的學習與成長是不可逆的線性發展。尤其中小學階段的孩子都還未成年，心智能力、價值選擇及思辨判斷都還在形成當中，我們當然不能把小孩當白老鼠拿來實驗。

生物實驗萬一失敗了，每隻白老鼠都類似，再買就有。但是孩子不可以，孩子的教育更是不行。

這樣的想法一點也沒錯，是每位父母與老師最關切以及職責所在。自2014年實驗教育立法實施以來，近年間實驗學校蓬勃發展、熱鬧不已，難道爸媽不懂這個道理？實驗教育到底是在「實驗」是什麼？若從實驗的角度出發，參與實驗教育的孩子是不是被拿來「試試看」？而在這段實驗期間，需要父母對學校信任，也要求老師必須改變原本熟悉的教學工作邏輯與方式，更一直要父母和老師需有耐性不能急，因為教育實驗必須經過長期時間歷程，成效才能被看見。

關鍵是，萬一有錯，怎麼再改？這是有志於實驗教育的人，都需要思考的問題。

孩子的學習歷程不該是工廠流水線

如果孩子的學習過程像工廠加工一般，在流水線標準化齊一的工作模式裡，孩子就是原物料，老師是作業員，學校的主任校長是品管員與經理人，主管機關是工廠運作的廠辦督導與資源分配者，家長則成了站在工廠外等候工廠加工、生產製造產品出來，然後買單的消費者。

嫌貨才是買貨人。精明的消費者當然會對工廠的作業流程及生產方式說三道四，對品管嫌東嫌西。整座工廠為了滿足消費者的需求與潮流，為了符應廠辦督導的規約和績效以獲得酬賞。所有的目光焦點不再是「原物料」，「工廠」早已遠離教育的目的。

但事實上，我們應該把焦點放在這塊最重要的「料」上面。每一塊料都不一樣，因為孩子有各自不同的秉性與面貌，根本就不適合用流水線，打磨灌漿般產出一致性的物件。

孩子的學習與成長歷程從來不是工廠流水線加工的線性發展，比較像是手作藝術或園藝家手底下的作品，透過藝術家的慧眼及工藝，回到每個孩子不同的天賦和狀態，看見這塊料的質地與潛力，經過藝術家們研議討論、設計規劃、打磨成型、拋光亮澤。重點不是達成藝術家心裡想要的成品，而是根據這塊料所能展現的狀態與姿態，讓孩子參天化育成形。

實驗教育裡沒有白老鼠

當我們徹底想清楚實驗這個概念和實驗對象這件事，會發現，原來，實驗對象根本不是孩子，而是家長與老師。但家長與老師並不是白老鼠，因為實驗教育所要挑戰的方向，其實是我們一直以來對於孩子學習模式的舊有想像，以及對學校存在功能與效果的預設，更根本的則是指向教育的價值觀。

當我們開始明白實驗教育裡的「實驗」為何，我們就有機會帶著孩子認識自己，找到自己的學習與成長方式。

不過這是件冒險的事，充滿不確定性與實驗性。你有想清楚，並打算實驗嗎？

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航