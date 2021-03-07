在兩人沒有確定情侶關係之前，你要把女生當成是你的「敵人」

文：智遠老師

Hey～大家好，在男女關係兩個人還沒有正式成為情侶之前，我更喜歡把追求女生的過程，比喻成男女之間的一場戰爭。在追求女生這件事情上，有多少男生都是「橫衝直撞」的，沒有策略，沒有方法的追求一個女生？

都說：「男人來自火星，女人來自金星」。來自不同兩個「星球」的人，想要「俘獲」對方，就注定是一場「戰爭」，所以，在追女生的時候，我們就需要有「戰略性的思維以及核心競爭力」。

我可以很明確的跟你說：如果你只會對女生好這一招，是沒有任何技巧性和戰略性的，是很難追到你喜歡的女生。有些男生，把戀愛這件事想得有些過於簡單：追女生嘛！只要對她足夠好就行了。那麼問題來了，足夠好是多好？你以為的好，真的是她想要的好嗎？

我們先不說這些問題的答案，都是不一定的，姑且算你對了女生的胃口，對她很好，如果你沒有其他的優勢的話，說不定哪天來一個比你更優秀、對她更好的男生，那你不就涼了嗎？所以在追求女生的時候對她好，不是我說，可以算是最基本的要求了。

因為在追求女生的過程中，你沒有「戰略性的思維」，那你很難成為一個追女生的高手，也很難吸引女生、受女生的歡迎。所以啊～除了任何一個男生都可以做的「對她好」這件事，你還有沒有拿得出手的本事，這才是留住愛情的關鍵指標。

也就是說，你必須有擁有自己的核心競爭力。

什麼是核心競爭力？就是人無我有，人有我精。當你擁有別人無可替代的特質時，女生就會更加離不開你。所以，今天我想跟大家分享的就是：「三個追求女生的核心競爭力」。

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1. 徹底瞭解女生的需求

要提高核心競爭力的第一步，就是充分瞭解女生的需求。沒有這個目標，就相當於你辛辛苦苦築起的高樓，卻沒有地基，一推就倒。因為只有當你的核心能力和女生的需求相匹配時，你才有競爭力可言。但是我也不知道為什麼，有很大一部分的男生，就是執著的認為他們最大的競爭力只有一個，那就是變有錢受最大的核心競爭力。

我想可能是因為在電視劇裡、網路影片裡看到幾個貪圖錢財、玩弄感情的心機渣女，就以為女生都是這樣的，總覺得只要有錢就不會缺女朋友，女生說什麼喜歡男生求上進，說到底都是看重金錢的經濟能力。

嗯～應該這麼說吧，就算女生喜歡錢，也不一定會喜歡上有錢的你。要是你都不願意去搞清楚女生真正的需求，有錢之後就更搞不清楚了。因為你會以為，喜歡你的那個女生，只是喜歡你的錢。

但在此我真的要提醒一下，你們對女生的誤會有太多了。說句實話，女生真正希望從男生身上得到的，往往都是大多數男生意識不到的。就比如說，女生天生比較容易情緒化，會哄的男生大多是佔優勢的；女生關注細節，會體貼的男生也是佔優勢的；女生比較強勢，那性格獨立的男生就是佔優勢的⋯⋯所以每個女生的個性與需求都不一樣，自然在愛情的需求也會不同。

所以不要在電視劇、網路影片裡學習如何定義女生，最好還是在實踐生活中，多去跟女生相處才能學習真正跟女生相處的模式。你喜歡的女生，她會喜歡什麼樣的男生，她有什麼樣的需求，是需要通過實際相處和用心去感受的。

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2. 持續強化自己的優勢

瞭解到了女生的需求之後呢，你還需要看看自己身上有什麼對應的技能。這叫做「供給和需求的關係」。讓喜歡的女生喜歡上自己，這本身就是一個行銷自己的過程。你現在需要的策略就是找到自己的優勢，然後不斷持續的去強化它。

可能又有人說：我要是都不會怎麼辦呢？我告訴你，沒有什麼也不會的人，你只是沒有花心思去剖析自己。

沒關係，我給你方向：比如說，你覺得自己平時的形象造型搭配能力怎麼樣呢？你是不是很有自己的搭配心得？是不是別人對你的穿搭評價還不錯？如果是的話，那這就是你的一個優勢啊，畢竟很多男生對外形的處理，還是比較潦草的。但對於女生來說很重要，賞心悅目永遠是別人願意接近和瞭解你的第一道門檻。

如果你的穿搭也比較普通，那你學習能力怎麼樣呢？或是比如說，你雖然工作忙不經常做飯，但是只要一做菜就能做得非常好，那你約女生的時候就不要經常吃飯、看電影了，兩人一起去做做DIY蛋糕什麼的，然後親手為她做一個漂亮的小蛋糕，不也很有趣嗎？

又或者，你要是能拍得一手好照片，那女生真是太喜歡了，隨時隨地有一個御用攝影師，這幾乎是每一個女生的夢想。反正只要你有自己的一技之長，稍加學習、放大，都可以馬上成為你的優勢和加分項，所以千萬不要還沒做就先自卑，快去挖掘你的長項吧。

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3. 探索競爭者的特點

《孫子兵法》中說：知己知彼，百戰不殆。要想打勝仗，不僅要知道自己的實力，還得把對手的底細摸清楚。然後反其道而行之，讓女生感覺到你和其他男生不一樣。

這樣是不是有點出其不意？

這就對了～如果都一樣還有什麼意思啊，讓自己與眾不同才能顯示出你的特別，女生才能注意到你呀。

我有一個女性朋友，她男朋友對她特別好，好到什麼樣子呢？就真的是那種讓他往東不敢往西；給他發個衣服照片，晚上下班就帶她去買了；讓他洗碗不敢說不，給他夾的菜就算不喜歡也不敢不吃。說實在的，看得我都有點心疼了，感覺也太卑微了。

可是當在跟這位女性朋友聊天的時候，她還是會經常抱怨男生幼稚、沒有擔當。所以啊，並不是說只要對女生言聽計從，她就一定會感激和喜歡你，你自己還是得要有點自己的價值、地位。你當然能對她好，但是可以換種方法不行嗎？

比如，在她失意難過的時候，默默陪在她身邊，為她分析利弊，幫她認清現實，幫助她在逆境中成長。當她想喝飲料的時候，你提醒她別忘了減肥目標，然後端上水果。當她想吃冰淇淋的時候，你告訴她吃涼的不好，可以用蛋糕代替。

所以真正的關心與體貼，不是百依百順，而是把一切不好的和你自己難以控制的東西幫你排除在外。因為那樣你獲得的才是長久的開心，而不是短暫的滿足。

你覺得一個女生是會銘記一個無微不至的照顧她生活的男生，還是一個帶她正向成長的男生呢？

總結

追求女生的時候，千萬不要低估女生的情商和智商。在兩個人沒有確定情侶關係之前，你不要把女生當成是你的人，相反，你要把女生當成是你的「敵人」。

為什麼要這樣說呢？

一個男生想要追到一個女生，如果只會一直暴露太強的需求感，女生一眼就能看得出來，然後她知道你的目的之後，就會下意識開始躲避你。而且，在這個追求的過程中，女生為了自己的幸福，也會通過很多方式去測試這個男生到底適不適合自己。所以，追女生的事情，不要太「輕敵」，你要想著如何去吸引她，怎麼建立自己的核心競爭力，而不是一直去「暴露」自己的目標。

所以在追求女生最重要的戰略思維就是：「沉著應對」。

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在追求女生的時候，我們可能都會遇到很多棘手的事情，比如說，面對女生的嘲諷、面對女生的拒絕，聊天中的尷尬等等。當遇到這些事情的時候，你不用著急去解釋、不需要手忙腳亂，你需要的是沉著應對，讓自己冷靜下來，你才會想到更好的解決辦法。

我舉個例子：如果你喜歡的女生說你花心？你會怎麼回答？

有的男生面對這樣的情況，就會很慌忙跟女生解釋「我只喜歡妳」用來表示自己很專一。但如果換個方式，這個時候你很從容對女生說：「是嗎？我媽還說我太過於單純了呢！我讀小學的時候，就經常被她這樣說，但直到上高中的時候，我才交女朋友。」

通過這樣幽默的方式，化解尷尬，反而會讓女生更容易對你產生好感。女生都喜歡成熟的男生、喜歡幽默的男生、喜歡遇事沉著冷靜的男生。

暴露需求感，應該怎麼辦？

過度付出應該怎樣及時止損？

怎樣建立積極的情感鏈接？

怎樣識別追女生的最佳時機？

女生對自己沒有好感，如何培養好感？

只有更有戰略性的追求女生，創造自我的核心競爭力，你才更有機會追到自己喜歡的女生。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航