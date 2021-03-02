COVID-19疫苗常見＆罕見的副作用有哪些？我們應該擔心嗎？

COVID-19疫苗陸續在歐美大量的注射，卻從新聞報導看見部分施打者出現「發燒、頭痛又發冷」等情形。我們應該擔心嗎？

疫苗的常見副作用

其實這些都是疫苗接種時常見的副作用。大家一定忘記了，從出生開始我們都有被打過疫苗，這些常見的副作用一定也曾經發生在你的身體，才會有很好的免疫系統，能健康長大到現在。

倒如卡介苗的施打，接種的人幾乎（90－95％）身體都會出現發燒、紅腫、疼痛的表現，但我們也因此得到保護。

Photo Credit: 黃軒醫師 其他疫苗常見副作用及發生比例

有關疫苗常見的副作用，我個人常常把最它唸成口訣：一疲、二發、四疼痛。

這樣方便大家知道，原來不管哪種疫苗，都可能會有這些副作用發生。

在這邊把流感疫苗、AZ疫苗、輝瑞疫苗和莫德納疫苗的常見副作用，整理如下：

Photo Credit: 黃軒醫師 按：表中「莫登納」疫苗，更常見譯名為「莫德納」。

由表中數據可以發現，一疲、二發、四疼痛等副作用都不算少見。尤其是現在的COVID-19任何一支疫苗，其各項副作用的發生機率皆比流感疫苗高。

另外mRNA疫苗（輝瑞、莫德納）接種，第二劑副作用的發生機率通常都比第一劑來得更高。

例如輝瑞疫苗的疲倦副作用，在第一劑只有42％，在第二劑後有75％。同樣的在莫德納疫苗的疲倦副作用，在第一劑只有38.4％，在第二劑後有67.6％

其實目前COVID-19疫苗常見的副作用，大部分在12～24小時內就會消失，較少造成重大併發症或死亡案例。

疫苗的罕見副作用

我們任何藥物或疫苗的臨床試驗，人數最多不過幾千而已，因此較難透過臨床試驗查出發生率低於幾萬、十萬甚至百萬分之一的副作用，這些我們通稱為「罕見副作用」

例如莫德納疫苗，其仿單皆會註明每萬人當中就有一人可能發生顏面神經痲痹（Bell's Palsy）。

目前輝瑞疫苗施打下來，共發現有29位出現罕見的過敏反應，約是施打每百萬劑才會出現11.1次的罕見過敏反應。和流感疫苗相比（每百萬劑會出現1.3次罕見過敏反應）是高了一些，但目前未有人因此死亡。

如果跟目前的COVID-19引發全球大流行的死亡人數相比，其效益算是大很多了，故各國政府一定會開始大量施打疫苗。不管怎麼說，COVID-19疫苗常見副作用、罕見副作用仍未造成任何施打者死亡，但染上COVID-19的死亡率，卻是流感病毒的2－3倍左右。

雖然難以事先預知罕見副作用會發生在哪一類人身上，但為了多數人安全著想，各國衛生主管機關也會核准上市，如果真的發生罕見副作用，再給予發生者救濟。

你打不打？

COVID-19疫苗進到台灣，如果可以，你願不願意施打？

你打不打我不知道，但我會選擇施打。因為打了疫苗，我也在保護家人，尤其是我的父母和爺爺奶奶。

更何況，我能長大，都是「謝謝父母，小時候，曾帶我去打了那麼多疫苗接種」，我才能健康活到現在呢！現在，就讓我保護他們老人家，當一名健康樂活銀髪族。

更何況，一旦染上COVID-19，其死亡率是流感的2－3倍左右。

而疫苗的副作用，有很大機會可以恢復起來；染上COVID-19若死亡了，也沒有所謂「恢復」的機會了。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航